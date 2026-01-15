Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπάγερν

Οι «πράσινοι» αν και είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος, κατάφεραν να χάσουν ένα δικό τους παιχνίδι, μέσα από τα… χέρια τους, με τους Βαυαρούς να φτάνουν στην ανατροπή με τους Ομπστ, Τζέσαπ και Γκέιμπριελ.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 13-9, τη στιγμή που η Μπάγερν πήρε μόλις την 8η νίκη της και ανέβηκε στο 8-14 παραμένοντας βέβαια μακριά από τις θέσεις που μπορούν να την φέρουν στο play in tournament.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Παρτίζαν - Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Dubai BC - Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές - Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:05)

Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας (21:30)

Παρί - Μονακό (21:45)

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια (19:45)

Βιλερμπάν - Χάποελ (21:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (21:45)

Η βαθμολογία

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 *

2. Μονακό 14-7

3. Βαλένθια 14-7

4. Μπαρτσελόνα 14-7

5. Φενέρμπαχτσε 13-7 *

6. Ολυμπιακός 13-8 *

7. Ρεάλ Μαδρίτης 13-8

8. Παναθηναϊκός 13-9

9. Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9

10. Αρμάνι Μιλάνο 11-10

11. Ερυθρός Αστέρας 11-10

12. Βίρτους Μπολόνια 11-11

13. Ντουμπάι 10-12

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13

15. Μπασκόνια 8-14

16. Μπάγερν Μονάχου 8-14

17. Παρί 7-13 *

18. Βιλερμπάν 6-15

19. Αναντολού Εφές 6-16

20. Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Διαβάστε επίσης