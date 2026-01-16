Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (16/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (16/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

16/1/2026 6:30:00 πμ

16/1/2026 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΛΕΟΝΤΟΣ - ΜΕΣΤΩΝ - ΓΚΙΚΑ - Λ.ΙΩΝΙΑΣ - ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ - ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΙΔΑΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΠΟΥ - ΚΑΝΤΑΛΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΜΠΟΣΔΑ - Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ

28

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 10:00:00 πμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΛΑ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΛΑ, ΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

46

Λειτουργία

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 10:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΤΕΜΠΩΝ ΝΟ 87 έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΤΟΥ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

37

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.

36

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΜΕΘΥΜΝΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

52

Λειτουργία

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΠΕΤΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 12:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΠΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

40

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ.

33

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 2:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ ΑΙΓΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 3:00:00 μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2η ΟΔΟΣ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - 13η ΟΔΟΣ - 16η ΟΔΟΣ - 15η ΟΔΟΣ (ΒΙΟΠΑ)

29

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΑΜΟΥ - ΙΡΙΔΟΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΛΗΔΑΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΔΑΝΑΗΣ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΔΙΔΥΜΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΣΥΡΟΥ - ΑΓ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ &ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

336

Λειτουργία

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ &ΦΙΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΝΑΞΟΥ - ΚΡΗΝΗΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ - ΥΠΑΤΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΥΡΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΔΙΔΥΜΩΝ - ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ - ΛΗΔΑΣ - ΜΕΝΕΛΑΟΥ - ΙΡΙΔΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

336

Λειτουργία

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 4:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΑΝΩΝΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

1548

Λειτουργία

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΕΛ.ΑΛΑΜΕΙΝ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - Μ.ΑΝΑΤΟΛΗΣ - 3ης ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

31

Κατασκευές

16/1/2026 8:00:00 πμ

16/1/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΙΟΥ, ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΨΑΡΡΩΝ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΒΙΤΑΛΗ.

34

Κατασκευές

16/1/2026 9:30:00 πμ

16/1/2026 12:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

39

Κατασκευές

16/1/2026 11:00:00 πμ

16/1/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΤΡΥΦΤΟΜΠΟΛΑ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΣΤΡΥΦΤΟΜΠΟΛΑ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

45

Λειτουργία

16/1/2026 11:00:00 πμ

16/1/2026 2:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ

38

Κατασκευές

16/1/2026 12:00:00 μμ

16/1/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

16/1/2026 1:00:00 μμ

16/1/2026 3:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΛ. ΖΑΙΜΗ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΝΟ 23 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

35

Κατασκευές

16/1/2026 1:00:00 μμ

16/1/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΠΑΡ.ΚΗΦΙΣΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

