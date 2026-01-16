Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον στη δεξίωση προς τιμήν της γυναικείας εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας

Η γκαρνταρόμπα της Κέιτ Μίντλετον συχνά «μιλά» χωρίς να χρειάζονται λόγια — και η τελευταία της εμφάνιση το επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά.

Στην πρώτη της σόλο δημόσια εμφάνιση για το 2026, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φιλοξένησε δεξίωση προς τιμήν της γυναικείας εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον στην δεξίωση προς τιμήν της γυναικείας εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας / AP

Για την περίσταση, η Κέιτ επέλεξε ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο κοστούμι Alexander McQueen, με παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και σακάκι με ασύμμετρο κούμπωμα. Η Κέιτ ολοκλήρωσε την ενδυματολογική της εμφάνιση με μια λευκή μπλούζα με V ντεκολτέ — ένα look που έχει φορέσει ξανά το 2022 και το 2023. Διατηρώντας μονοχρωματική αισθητική, συνδύασε το outfit με κόκκινες σουέτ γόβες Gianvito Rossi, αξίας περίπου 850 δολαρίων και κλασικά κοσμήματα, όπως σκουλαρίκια με μαργαριτάρια Katherine James αξίας 1.359 δολαρίων και ένα διακριτικό κολιέ με μενταγιόν από γρανάτη της Auree, αξίας 677 δολαρίων.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ακολουθεί το παράδειγμα της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, χρησιμοποιώντας συχνά τα κοσμήματα και τις έντονες χρωματικές επιλογές της ως «μέσο επικοινωνίας». Και αυτή η εμφάνιση δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Το κόκκινο χρώμα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς παραπέμπει στο προσωνύμιο της ομάδας, «Red Roses». Η Κέιτ Μίντλετον είναι επίσημη προστάτιδα της γυναικείας ομάδας ράγκμπι από το 2022.

Αυτή ήταν η δεύτερη total red εμφάνισή της μέσα στον μήνα, σε πιο φωτεινό τόνο σε σχέση με την προηγούμενη. Λίγο πριν τα 44α γενέθλιά της, η Κέιτ Μίντλετον είχε επισκεφτεί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το Charing Cross Hospital στο Λονδίνο, επιλέγοντας ένα μπορντό κοστούμι Roland Mouret, συνδυασμένο με κατακόκκινη μπλούζα με φιόγκο.

Η πριγκίπισσα και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κέιτ και Ουίλιαμ σε επίσκεψή τους στο Charing Cross Hospital στο Λονδίνο / AP

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες εμφανίσεις της, καθώς το 2026 προμηνύεται ιδιαίτερα δυναμικό για την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

