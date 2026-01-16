Αφρικανός μισθοφόρος φέρεται να εξωθείται σε επίθεση αυτοκτονίας στα ουκρανικά αναχώματα

Προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες που απεικονίζουν έναν Αφρικανό μισθοφόρο, ζωσμένο με μία αντιαρματική νάρκη, ο οποίος φέρεται να εξωθείται από Ρώσους στρατιωτικούς, στο μέτωπο στην Ουκρανία, να πάει και να ανατιναχτεί ως «δόλωμα» στα ουκρανικά αναχώματα.

Υπό καθεστώς απειλών για τη ζωή του, και με το όπλο να τον σημαδεύει, ο Αφρικανός φέρεται να ωθείται να προχωρήσει σε επίθεση αυτοκτονίας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ διεθνών μέσων, υποτίθεται ότι θα χρησίμευε για να «ανοίξει» ένα ουκρανικό καταφύγιο. Το βίντεο της εκπαίδευσης «καμικάζι» δημοσιεύτηκε σε κανάλι στο Telegram, και φέρεται να καταγράφει τον μισθοφόρο με μια αντιαρματική νάρκη TM-62 προσαρτημένη στο γιλέκο του. Ο Ρώσος στρατιώτης τον αποκαλεί «τιρμπουσόν» και σημειώνει ότι τώρα θα σταλεί να «τρέξει μέσα στο δάσος». Παρά τις διαμαρτυρίες του μισθοφόρου, ο Ρώσος στρατιώτης, απειλώντας τον με ένα οπλοπολυβόλο, τον κλωτσάει έξω από το υπόγειο.

Russlands Armee nutzt ab sofort afrikanische Söldner als „открывашка“, zu Deutsch etwa „Dosenöffner“.

Ihre Aufgabe ist es, mit einer um den Körper geschnallten TM-62-Mine in die gegnerische Stellung zu rennen und sich dort in die Luft zu sprengen, um den Bunker zu „öffnen“.… pic.twitter.com/kxUwFwgCjq

— Julian Röpcke?? (@JulianRoepcke) January 9, 2026



Συνήθης πρακτική, λέει Γερμανός δημοσιογράφος

Σύμφωνα με τον Julian Röpke, Γερμανό δημοσιογράφο της BILD, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί συστηματικά Αφρικανούς μισθοφόρους ως «ανοιχτήρια». Το καθήκον τους είναι να εισέλθουν σε μια εχθρική θέση με μια νάρκη TM-62 δεμένη στο σώμα τους και να ανατιναχθούν για να «ανοίξουν» το καταφύγιο του εχθρού.

Στις αρχές Νοεμβρίου 2025, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίγκα δήλωσε ότι τουλάχιστον 1.436 πολίτες από 36 χώρες, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί, πολεμούσαν στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τον Σιμπίγκα, η Ρωσία στρατολογεί ξένους μισθοφόρους με ποικίλους τρόπους, από οικονομικές υποσχέσεις μέχρι εξαπάτηση ή πιέσεις. Οι περισσότεροι ξένοι μισθοφόροι, είπε, δεν ζουν περισσότερο από ένα μήνα μετά την άφιξή τους στο μέτωπο.

Σε άλλο βίντεο, ομάδα Αφρικανών μισθοφόρων τραγουδά σε ένα χιονισμένο δάσος, με έναν Ρώσο στρατιώτη να σχολιάζει: «Δείτε πόσοι αναλώσιμοι υπάρχουν εδώ... Θα τραγουδάνε αλλιώς» όταν σταλούν στο μέτωπο.

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του πρέσβη της Ουκρανίας στη Νότια Αφρική, Ολεξάντρ Στσέρμπα, ο οποίος κατηγόρησε ανοιχτά τη Ρωσία ότι «δεν αποδίδει καμία αξία στη ζωή των Αφρικανών» που τάσσονται στο πλευρό της και οι Αφρικανοί «καταλήγουν απλώς κρέατα για τη μηχανή του κιμά του πολέμου».

Σχετικές αναφορές έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα για Νοτιοαφρικανούς που φέρονται να εξαπατήθηκαν -μεταξύ άλλων από την κόρη του πρώην προέδρου της χώρας, Τζέικομπ Ζούμα, η οποία ήταν βουλευτής και παραιτήθηκε- και κατέληξαν να πολεμούν στο μέτωπο, γυναίκες με πρόφαση την εύρεση εργασίας στον τουρισμό, βρέθηκαν να κατασκευάζουν drones. Την ίδια στιγμή και πολίτες από την Κένυα βρέθηκαν στα μέτωπα του πολέμου, με παρόμοιους τρόπους, με έναν εξ αυτών μάλιστα, να γλιτώνει και να εξιστορεί, προ μηνών, το πώς κατάφερε να ξεφύγει από την «κόλαση».

Οι καταγγελίες αυτές προσδίδουν μια ακόμα σκοτεινή διάσταση στον πόλεμο της Ουκρανίας κι εφόσον επιβεβαιωθούν πλήρως, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Μόσχα τις απώλειές της στο μέτωπο.