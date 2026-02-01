Στο προσκήνιο οι ναυτικοί του yachting: Η συνάντηση του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη με τον Βασίλη Κικίλια

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και τα πληρώματα των θαλαμηγών αποτέλεσε η συνάντηση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στις 29 Ιανουαρίου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί του yachting, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του κλάδου και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά θέματα, όπως οι καθυστερήσεις στα ραντεβού των μητρώων, οι προαγωγές διπλωμάτων στα ιδιωτικά σκάφη, τα εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στη θάλασσα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ελλείψεις των λιμενικών υποδομών και στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας εν πλω—ένα πάγιο αίτημα των πληρωμάτων.

Ο Cpt Dr. Βάλλης κατέθεσε συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις, βασισμένες στην πραγματική εμπειρία των εργαζομένων στη θάλασσα, ενώ ο υπουργός δεσμεύτηκε να τις εξετάσει άμεσα και να παραμείνει ενεργός συνομιλητής της Ένωσης.

Η ΠΕΠΙΕΘ θέτει ως προτεραιότητα για το 2026 μια ενιαία στρατηγική για το ελληνικό yachting, στηριγμένη στον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας αποτελεί η πρόσφατη θετική εξέλιξη στο θέμα της φορολόγησης των ναυτικών, μια νίκη που δικαιώνει τις επίμονες παρεμβάσεις της Ένωσης.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ ευχαρίστησε τον υπουργό για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά, με μοναδικό γνώμονα τον άνθρωπο της θάλασσας.