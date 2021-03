Το ιδιωτικό νησί της Knight Frank, οι γαλλικές φρεγάτες και το πλοίο με το χρυσό «Β»

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Το νησί της Knight Frank

Η στήλη πληροφορείται πως η Knight Frank, ο παγκόσμιος κολοσσός στο real estate consultancy, βολιδοσκοπήθηκε πολύ πρόσφατα από Έλληνα fund manager, η οικογένεια του οποίου έχει ιστορία στις κατασκευές, για την πώληση ενός ιδιωτικού νησιού στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες του «deal» είναι ευαίσθητες θα αρκεστούμε να μεταφέρουμε πως το νησί ανήκει στην οικογένεια των πωλητών για περισσότερα από 100 χρόνια και πως ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά για την αποσαφήνιση των δασικών του ζητημάτων και την επιβεβαίωση της οικοδομησιμότητάς του. Δεν είναι τυχαίο πως το συγκεκριμένο νησί παρουσιάσθηκε στη Knight Frank ως «μοναδική περίπτωση». Σε αυτό συνηγορεί και το ότι οι πωλητές δεν έχουν βγάλει το νησί στο σφυρί μέσω τοπικών real estate agents, δηλαδή το έχουν κρατήσει έξω από τα ραντάρ της αγοράς…

Το project Belharra

Ο γαλλικός αμυντικός κολοσσός Naval Group, ο οποίος «πολιορκεί» την τελευταία διετία την Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει συμβόλαια για την πώληση στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό των φρεγατών Belharra, δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το πόσο έχει επηρεασθεί θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες, οπότε θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2020. Πάντως, δεδομένου ότι ο βασικός μέτοχος της Naval Group είναι το γαλλικό Δημόσιο (με ποσοστό 62% περίπου), αυτό καθησυχάζει τους πελάτες της εταιρείας, η οποία σήμερα έχει ανεκτέλεστο έργο άνω των 15 δισ. ευρώ. Το 2019 τα έσοδα της Naval Group ήταν 3,6 δισ. ευρώ, τα καθαρά της κέρδη ήταν 145,2 εκατ. ευρώ (4% των εσόδων) και τα κόστη μισθοδοσίας των 16.389 εργαζομένων της είχαν ανέλθει σε 704 εκατ. ευρώ.

Στη βάση αυτή, τα οικονομικά μεγέθη του 2020 αναμένεται να είναι «τροχιοδεικτικά» για το πόσο σημαντικό έχει καταστεί και το ελληνικό project Belharra για τη Naval Group. Τι θα μπορούσε να κερδίσει από αυτό η γαλλική εταιρεία; Σύμφωνα με αναλύσεις, εάν η ελληνική παραγγελία αφορούσε σε δύο πλήρως εξοπλισμένες φρεγάτες , το κόστος τους θα ανερχόταν σε 650 εκατ. ευρώ ανά φρεγάτα, δηλαδή συνολικά σε 1,3 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 33% του κύκλου εργασιών της Naval Group για το 2019. Και με μια αναγωγή στα οικονομικά μεγέθη του 2019, θα μπορούσε να αυξήσει την κερδοφορία της γαλλικής εταιρείας κατά 52 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά βεβαίως υπό την προϋπόθεση πως οι Ολλανδοί της Damen Shipyards και οι Αμερικανοί της Lockheed Martin δεν θα καταφέρουν να πουλήσουν πρώτοι τις φρεγάτες τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

«Λεφτά υπάρχουν»

Έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) τα κεφάλαια για να μετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που θα διεξαχθεί περίπου σε έναν μήνα από σήμερα; Η απάντηση είναι ναι. Σύμφωνα με τις αλλαγές στο νόμο 3864/2010 που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ, που θα ψηφισθούν από τη Βουλή τις επόμενες ημέρες, για να μετέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε αύξηση κεφαλαίου τράπεζας θα πρέπει πλέον να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής όροι: Η αύξηση κεφαλαίου δεν θα πρέπει να αποτελεί κεφαλαιακή ενίσχυση με χαρακτήρα «διάσωσης», θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή ο ιδιωτικός τομέας με τους ίδιους όρους με το ΤΧΣ, θα πρέπει να έχει προϋπάρξει απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ βασισμένη σε εκθέσεις δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων και η χρηματοδότηση της συμμετοχής στην ΑΜΚ θα πρέπει να γίνεται από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΧΣ. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση ήδη πληρείται, καθώς tο ΤΧΣ έχει «παρκαρισμένα» σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος περίπου 1,36 δισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και ανά πάσα στιγμή! Οπότε, «λεφτά υπάρχουν».

Το πλοίο με το χρυσό «Β»

Λίγο πριν τις 12 χθες το μεσημέρι, εστάλη στα mail οικονομικών και επιχειρηματικών συντακτών από έναν media agent, μια ανάλυση του Tony Christoforou, General Manager της κυπριακής Goldenburg Group Ltd. Η ανάλυση είχε τίτλο «Bitcoin: Ένα πλοίο με χρυσό «Β» στη σημαία του πλέει στο ασφαλές λιμάνι του ευρώ». Όσοι αφιέρωσαν τρία λεπτά για να την διαβάσουν, μάλλον απέκτησαν πονοκέφαλο. Ο συντάκτης του κειμένου, απόφοιτος του δημοσίου πανεπιστημίου Brock University του Καναδά και πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, προσπάθησε σε ένα κείμενο 888 λέξεων να συσχετίσει την πορεία του δολαρίου, του ευρώ και του Bitcoin με την Tesla, το δείκτη οικονομικών προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW της Γερμανίας, τη νομισματική πολιτικής της Fed και της ΕΚΤ, την έλευση Μπάιντεν, την αποχώρηση Τραμπ και το ρυθμό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού. Η ανάλυση έμοιαζε με αντιγραφή από ξένο κείμενο και η ελληνική απόδοση δεν έβγαζε συντακτικά νόημα. Ωστόσο, ο λεκτικός «πληθωρισμός» του συντάκτη δεν ήταν παράλογος. Δικαιολογείτο από ένα και μόνο γεγονός. Η Goldenburg Group Ltd διαθέτει μια πλατφόρμα για συναλλαγές CFD (Contracts for Difference) σε Forex και κρυπτονομίσματα. Τα CFD ή συμβόλαια επί διαφοράς, όπως αποδίδονται στην ελληνική, είναι παράγωγα επενδυτικά προϊόντα τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα συναλλαγών επί της κίνησης της τιμής διαφόρων χρηματοοικονομικών αγορών όπως ένας μετοχικός δείκτης, ή τα παράγωγα εμπορευμάτων. Πιο απλά ο κ. Tony Christoforou, προσπάθησε με ένα προωθητικό κείμενο να πουλήσει την πραμάτεια του. Και το έκανε ομολογουμένως με κάποια ειλικρίνεια, καθώς η ανάλυση συνοδευόταν από «προειδοποίηση κινδύνου» που αυτολεξεί ανέφερε πως «το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές CFD με αυτόν τον πάροχο». Χρειαζόταν τόσο ειλικρίνεια; Μάλλον ναι, δεδομένου ότι η Goldenburg Group Ltd προ διετίας εισέπραξε πρόστιμο 170.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για διάφορες παραβιάσεις του νόμου περί επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και ρυθμιζόμενων αγορών.

