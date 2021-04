Η σχέση Farallon - Ελλάκτωρ, η Ellington Management και η διακυβέρνηση στο Χρηματιστήριο

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η Farallon και η Ελλάκτωρ

Όσοι ασχολούνται με business ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας, “money talks”. Και στην περίπτωση της Ελλάκτωρ, πέρα από τη Reggeborgh, αυτοί που έχουν βάλει λεφτά στην εισηγμένη είναι οι Διοικούντες το fund Farallon. Αρχικά χρηματοδοτώντας τους αδερφούς Καλλιτσάντση για να πετύχουν το «Change4Ellaktor» και εν συνεχεία, δίνοντας δάνειο στους εφοπλιστές Μπάκο και Καϋμενάκη, ώστε να αποκτήσουν τις μετοχές των αδερφών Καλλιτσάντση. Μέχρι εδώ όλα καλά και ουδέν μεμπτόν, καθώς ο καθένας κάνει τη δουλειά του.

Αλλά, επειδή η Farallon δεν δείχνει διατεθειμένη να ασχοληθεί με τις κατασκευές ή τις παραχωρήσεις και θέλει να πάρει πίσω τα λεφτά της, και μάλιστα με τόκο, οι επιλογές της δεν είναι πολλές. Ο μόνος δρόμος είναι η Ελλάκτωρ να μεγαλώσει, η μετοχή της να ανέβει και οι μετοχές που έχει πάρει ως ενέχυρο το fund να αποκτήσουν πρόσθετη αξία. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς χωρίς «φρέσκο χρήμα» το μέλλον της Ελλάκτωρ είναι αβέβαιο. Και επειδή για την Farallon “money talks” το πιο πιθανό είναι ότι οι fund managers της θα σκεφτούν με βάση το συμφέρον τους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Η διακυβέρνηση του Χρηματιστηρίου

Σημαντικές αλλαγές και μεγάλη ανανέωση αναμένεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών εν όψει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΧΑΕ. Οι αλλαγές προετοιμάζονταν για αρκετό διάστημα και εν πολλοίς συν-αποφασίσθηκαν και από τα στελέχη που θα αποχωρήσουν. Οι αποχωρήσεις θα γίνουν για δύο λόγους: Λόγω ασυμβιβάστων και λόγω συνολικού χρόνου θητείας. Ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση προβλέπει πως μετά την παρέλευση συγκεκριμένων ετών θητείας παύει ένα ανεξάρτητο μέλος ΔΣ να θεωρείται ανεξάρτητο και πρέπει να «αφυπηρετήσει». Ακόμη, ο ίδιος νόμος περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο τα ασυμβίβαστά μελών Διοίκησης με εκτελεστικά και μη καθήκοντα. Η δε ΕΧΑΕ λόγω του ότι έχει και την υποχρέωση εφαρμογής του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου έχει ειδική σχέση με τις εισηγμένες, ως εποπτευόμενες οντότητες, κάτι που σημαίνει πως τα ασυμβίβαστα αποκτούν «ειδική σημασία». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη ασχοληθεί με το θέμα αυτό, καθώς προ ημερών υπήρξαν καταγγελίες από την Ένωση Ελλήνων Επενδυτών για την πώληση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που κατείχε η ΕΧΑΕ. Το πρόβλημα προκύπτει από το ότι ο Γιώργος Χαντζηνικολάου είναι Πρόεδρος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δεδομένου ότι ο κ. Χαντζηνικολάου τη διετία 2009-2010 ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωρίζει τη σημασία της υπόθεσης.

Η Ellington Management Group

Επενδυτικές ευκαιρίες στο ελληνικό real estate αναζητεί η Ellington Management Group, η εταιρεία επενδύσεων και επενδυτικών συμβουλών που έχει ιδρύσει ο ομογενής επενδυτής Michael Vranos και στην οποία Head of Research and Development είναι ο ομογενής καθηγητής του Yale John Geanakoplos. Η Ellington Management Group έγινε ευρέως γνωστή στην Ελλάδα το 2017 όταν απέκτησε από την Attica Bank το χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων Artemis, ονομαστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ, καταβάλλοντας τότε 70 εκατ. ευρώ. Αυτά τα 70 εκατ. ευρώ λειτούργησαν εκείνη την εποχή ως «σανίδια σωτηρίας» για την Attica Bank, αλλά η συναλλαγή αποδείχθηκε πως δεν ήταν αντίστοιχα προσοδοφόρα για την Ellington Management Group. Αυτό διότι ιστορικά τόσο η Attica Bank, όπως και άλλες τράπεζες, κατά τη χορήγηση μεγάλων δανείων σε πελάτες τους, «πληθώριζαν» πολλές φορές την αξία των ενεχύρων και παρουσίαζαν τον «χαλκό ως χρυσό». Έτσι, σήμερα τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης που αποκτούν ενυπόθηκα δάνεια, διαπιστώνουν στην πράξη πως τα χρήματα που μπορούν να ανακτηθούν από τα δάνεια αυτά, είναι λιγότερα από εκείνα που φαίνονταν στα χαρτιά. Πάντως, παρά την εμπειρία της αυτή η Ellington Management Group θεωρεί πως η Ελλάδα είναι γεμάτη επενδυτικές ευκαιρίες και για το λόγο αυτό ο Michael Vranos,(Mike για τους φίλους) είναι σε επαφή με Έλληνες κατασκευαστές και real estate agents για την εξεύρεση value investing assets.

Πωλείται ασφαλιστική

Η στήλη πληροφορείται πως έχει βγει προς πώληση παραδοσιακή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία έχει και πελατολόγιο και υγιή ισολογισμό. Ο λόγος που πωλείται σχετίζεται με θέματα κληρονομικής διαδοχής και όχι με κάτι άλλο. Άλλωστε το business model της εταιρείας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικό και η ασφαλιστική είναι υπερ- επαρκής σε κεφάλαια. Είναι ενδεικτικό πως η ετιαρεία είχε στη χρήση 2019 προ φόρων κέρδη άνω των 3 εκατ. ευρώ και πως πρόσφατα διένειμε στους μετόχους της συνολικό μέρισμα 1 εκατ. ευρώ. Ως προς την τιμή πώλησης καταλαβαίνουμε πως η αποτίμηση αντιστοιχεί σε 5,6 φορές το μέσο όρο των προ φόρων κερδών της διετίας 2018-2019. Για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους η Εθνική Ασφαλιστική πουλήθηκε με αποτίμηση 5,3 φορές το μέσο όρο των προ φόρων κερδών της διετίας 2018-2019. Ευχόμαστε οι διεργασίες πώλησης να ευοδωθούν σύντομα, ώστε να είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε και το όνομα της ασφαλιστικής και του αγοραστή.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.