Η εντυπωσιακή παρουσία του Ισραήλ στην έκθεση DEFEA

Με 13 συμμετοχές θα κάνει εντυπωσιακά την παρουσία του στην έκθεση DEFEA (Defence Exhibition Athens ), το Ισραήλ. Αποτυπώνεται ,έτσι, η στενή στρατηγική σχέση που έχει καλλιεργηθεί, ανάμεσα στην Αθήνα και την Ιερουσαλήμ και που εκτείνεται στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, πέρα από την συμμετοχή στην τριμερή συνεργασία (μαζί και με την Κύπρο). Η DEFEA θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13-15 Ιουλίου 2021 στην Αθήνα και θα αποτελέσει μια διεθνή έκθεση υψηλού επιπέδου, όπου οι κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες θα παρουσιάσουν αμυντικά συστήματα εδάφους, θαλάσσης, αέρα και εθνικής ασφάλειας. Με την αιγίδα και αρωγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και με τη συνεργασία του ΣΕΚΠΥ, η DEFEA θα παρουσιάσει μια έκθεση αντάξια της σημαντικότητας της γεωπολιτικής της θέσης.

Η SIBAT,η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Αμύνης του Ισραήλ, θα συντονίσει την συμμετοχή των βιομηχανιών της χώρας σε Εθνικό Περίπτερο. Η SIBAT είναι εντεταγμένη στο Υπουργείο διατηρώντας στενή και εξελισσόμενη σχέση με την αμυντική βιομηχανία. Έτσι, διατηρεί βαθιά και συνεχώς ανανεούμενη γνώση για τις τάσεις της άμυνας ανά τον κόσμο καθώς και πολύ καθαρή εικόνα των επιχειρησιακών αναγκών των Ισραηλινών Δυνάμεων Αυτοάμυνας.

Έτσι,διαμορφώνει διεθνείς συμπαραγωγές στους ακολούθους τομείς:

Διαμόρφωση διακρατικών συμφωνιών.

Οργάνωση επισκέψεως επισήμων αντιπροσωπειών.

Προσδιορισμός δυνατοτήτων και ευκαιριών για συμπαραγωγές με ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες.

Εντοπισμός τεχνολογικών λύσεων για συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Προώθηση στην διεθνή αγορά των συστημάτων που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Αυτοαμύνης.

Οργάνωση εθνικής συμμετοχής των βιομηχανιών του Ισραήλ σε διεθνείς εκθέσεις.

Οι ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες, που έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή τους στη DEFEA, είναι:

AERONAUTICS GROUP

www.aeronautics-sys.com

Πρόκειται για κορυφαία εταιρεία αναπτύξεως και κατασκευής αμυντικών συστημάτων αξιοποιώντας τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροχημάτων και προηγμένων συστημάτων πληροφοριών, επιτηρήσεως, προσκτήσεως στόχων και αναγνωρίσεως (ISTAR). Ο όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού μη επανδρωμένων συστημάτων για αμυντικές και επικοινωνιακές εφαρμογές.

AITECH SYSTEMS LTD

https://aitechsystems.com

Πρόκειται για πρωτοπόρο βιομηχανία στην τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχει αξιόπιστες εμπορικά διαθέσιμες εφαρμογές που καλύπτουν αμυντικές ανάγκες (Commercial of the Self - COTS). Τα προϊόντα της ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ισορροπημένο συνδυασμό μεγάλων υπολογιστικών απαιτήσεων, προδιαγραφών ασφαλείας και διασυνδέσεως με τις επιχειρησιακές προδιαγραφές.

ASTRONAUTICS CA Ltd

www.astronautics.co.il/

Η Astronautics C.A. Ltd. Israel, ιδρύθηκε το 1971 ως εταιρεία αμυντικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Συνεργαζόμενη απ’ ευθείας με τον τελικό χρήστη παρέχει συστήματα αεροπορικών ηλεκτρονικών συστημάτων (avionics), ενδείκτες πολλαπλών λειτουργιών, συστήματα αεροναυτιλίας για περιοχές όπου τα GPS υφίστανται παρεμβολές. Τα συστήματα ξηράς της εταιρείας περιλαμβάνουν Κέντρα Διευθύνσεως και Τακτικού Ελέγχου Πυρός Πυροβολικού και υπολογιστικά συστήματα για οχήματα μάχης. Για Ναυτικές πλατφόρμες παρέχει συστήματα ναυτιλίας υψηλής ακριβείας, αντίμετρα ηλεκτρονικού πολέμου και προστασία υπολογιστικών συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις.

BET SHEMESH ENGINES LTD (BSEL)

www.bsel.com

Η Bet Shemesh Engines Ltd (BSEL) είναι ο κορυφαίος οίκος τεχνολογίας στραβιλοκινητήρων του Ισραήλ από το 1968. Κατασκευάζει απάρτια κινητήρων και αναπτύσσει κινητήρες ελαφρού βάρους κατάλληλους για μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV). Υποστηρίζει τους πλέον διαδεδομένους αεροπορικούς στροβιλοκινητήρες ατο δυτικό οπλοστάσιο.

ELBIT SYSTEMS LTD

www.elbitsystems.com

Η Elbit Systems Ltd είναι διεθνής εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας. Δραστηριοποιείται στους τομείς της αεροδιαστημικής, των χερσαίων και ναυτικών συστημάτων, της αναπτύξεως συστημάτων Διοικήσεως Ελέγχου και Πληροφοριών (C4!SR), μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων, προηγμένων ηλεκτρο-οπτικών και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Επίσης συστημάτων παρακολουθήσεως επικοινωνιών, διαβιβαστών δεδομένων (data links) και συστημάτων κυβερνοάμυνας. Η εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στην αναβάθμιση υφισταμένων συστημάτων αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και παρέχοντας υποστήριξη, εκπαίδευση και προσομοιώσεις.

EMTAN KARMIEL LTD

www.emtan.co.il

Η EMTAN, κατασκευάζει φορητά όπλα επί 40 χρόνια. Απασχολεί 120 ειδικευμένους τεχνικούς και χρησιμοποιεί πλήρως ψηφιοποιημένες εγκαταστάσεις, βελτιστοποιώντας την ποιότητα κατασκευής, ώστε να παρέχει αξιόπιστα και ανθεκτικά φορητά όπλα σε προσιτή τιμή. Παράγει το φάσμα φορητών όπλων ΜΖ που περιλαμβάνει:

Το MZ-4 αυτόματο τυφέκιο σε διαμέτρημα 5.56 NATO

Το MZ-4 P αυτόματο τυφέκιο με σύστημα ενεργείας αερίων επίσης σε 5.56 NATO

Το MZ-47 αυτόματο τυφέκιο σε διαμέτρημα 7.62X39 ώστε να χρησιμοποιεί πυρομαχικά και απάρτια του του AK47 Kalashnikov.

Το MZ-10/25 S ημιαυτόματο τυφέκιο ελευθέρων σκοπευτών σε διαμέτρημα 7.62 NATO

Το MZ-300 αυτόματο τυφάκιο με σιγατήρα.

Το υποπολυβόλο σε διαμέτρημα 9mm

Το MZ-15 ημιαυτόματο τυφέκιο σε διαμέτρημα 5.56 NATO

Το πιστόλι RAMON σε διαμέτρημα 9mm

NIR-OR

www.nir-or.com

Η Nir-Or Israel Ltd. Σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και ολοκληρώνει πρωτοποριακά ηλεκτρονικά συστήματα και ευρύ φάσμα στρατιωτικών εφαρμογών. Παρέχει σημαντικά συστήματα στις Ισραηλινές Δυνάμεις Αυτοαμύνης περιλαμβανομένου του νέου συστήματος βίντεο για το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Namer.

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES – IAI

www.IAI.co.il

«Όπου το θάρρος συναντά την τεχνολογία».

Η ΙΑΙ έχει αναδειχθεί σε αξιόπιστο εταίρο ικανό να παράσχει τις δυνατότητες που ο πελάτης χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας στα όρια του προϋπολογισμού που μπορεί να διαθέτει. Συνδυάζει την ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών με την πείρα των δοκιμασμένων στη μάχη συστημάτων. Είναι είτε ο κύριος ανάδοχος είτε ο υποκατασκευαστής για δεκάδες μεγάλων προγραμμάτων για τις δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης και αέρος. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται συστήματα αεράμυνας και αντιβαλλιστικής άμυνας, μη επανδρωμένα αεροχήματα, κατευθυνόμενα όπλα ακριβείας και εξειδικευμένα πυρομαχικά. Ακόμη συστήματα ελέγχου διοικήσεως, από δορυφόρους αναγνωρίσεως και ραντάρ μέχρι ολοκληρωμένα συστήματα διοικήσεως και πληροφοριών.

ISRAEL WEAPON INDUSTRIES IWI LTD

www.iwi.net

Η IWI είναι επί 85 χρόνια παγκοσμίως πρωτοπόρος βιομηχανία, που σχεδιάζει και παράγει συστήματα στα οποία περιλαμβάνονται στα τυφέκια Galil και Tavor, το ελαφρύ πολυβόλο Negev και τα πιστόλια Jericho και Masada. Παράγει ακόμη την έκδοση ελευθέρων σκοπευτών του Galil και την σειρά όπλων χειρός Uzi. Παρέχει επίσης πρωτοποριακές τεχνολογίες για αστυνομικές δυνάμεις επιβολής της τάξεως και αντιμετωπίσεως ταραχών.

JV PLASAN SK

https://www.plasan.com/

Με έτος ιδρύσεως το 1985 η Plasan είναι διεθνώς αναγνωρισμένος οίκος που παρέχει ασφαλή οχήματα για τις δυνάμεις αμύνης και ασφαλείας. Τα οχήματά της χαρακτηρίζονται από υψηλή προστασία, ετοιμότητας για αποστολές και προσιτό κόστος. Με μεγάλη πείρα πεδίου μάχης και έχοντας παραδώσει 32.000 οχήματα ανά τον κόσμο, παρέχει λύσεις και στις πλέον περίπλοκες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα όχημα.

RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS Ltd

www.rafael.co.il

Η RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. παρέχει εδώ και 70 χρόνια πρωτοποριακά προϊόντα στους τομείς άμυνας, ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και συστημάτων ξηράς, θαλάσσης, αέρος και διαστήματος. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ταχείες και αποτελεσματικές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα άμυνας. Διευρύνει συνεχώς τόσο την υποστήριξη προς τους πελάτες της, όσο και ένα πρόγραμμα διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας.

SMATRSHOOTER LTD

www.smart-shooter.com

Η Smartshooter αναπτύσσει έξυπνα συστήματα πυρός φορητών όπλων που βελτιώνουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά τους, επιτρέποντας στον χρήστη να εμπλέκει στόχους ημέρα και νύχτα. Με δυνατότητα να διασυνδεθεί και με άλλα συστήματα δημιουργεί τακτικό δίκτυο που παρέχει αντίληψη καταστάσεως (situation awareness) σε πραγματικό χρόνο.