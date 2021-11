Η επιτυχία Θανόπουλου, η διάκριση Φωτακίδη και τα κόστη των συμβούλων της Attica Bank

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Μαζεμένα κόστη

Στα 231 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το καθαρό ποσό που θα αντλήσει η Attica Bank από την επικειμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ. Περίπου 9 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για να καλυφθούν τα έξοδα της έκδοσης και εξ αυτών τα 5 εκατ. ευρώ θα αφορούν στις αμοιβές των χρηματοοικονομικών συμβούλων. Αν γίνει μια σύγκριση με τις αμοιβές που έλαβαν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζάς Πειραιώς, διαπιστώνει κανείς πως τα σχετικά κόστη στην ΑΜΚ της Attica Bank είναι αισθητά μικρότερα. Στην ΑΜΚ της Πειραιώς δόθηκαν στους συμβούλους και στους αναδόχους έκδοσης αμοιβές ίσες με το 5% του συνολικού ποσού που αντλήθηκε. Στην περίπτωση της Attica Bank οι σχετικές αμοιβές οριακά θα ξεπεράσουν το 2% του συνολικού ποσού που θα αντληθεί. Βέβαια δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι η Πειραιώς άντλησε υπερπενταπλάσιο ποσό σε σχέση με την Attica Bank.

Δεκάμηνοι χρόνοι παράδοσης

Αναγνώστης της στήλης που εργάζεται σε μεγάλη εισηγμένη με παρουσία και στην αγορά των ΗΠΑ, μας ενημέρωσε πως τα όσα ακούμε για σταδιακή αποκατάσταση των συνθηκών στην εφοδιαστική αλυσίδα και μείωση των κοστολογίων είναι λόγια του αέρα. Σύμφωνα με το εν λόγω στέλεχος , η εταιρεία του παρήγγειλε υλικά στις ΗΠΑ για την κατασκευή μιας μονάδας και της δόθηκε ως ημερομηνία παράδοσης των υλικών ο Σεπτέμβριος του 2022. Δηλαδή σε δέκα μήνες από σήμερα. Αλλά ο χρόνος παράδοσης δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Τα ίδια υλικά που παραγγέλθηκαν διαπιστώθηκε πως ήταν κατά 25% - 30% ακριβότερα σε σχέση με το τέλος του πρώτου τριμήνου 2021. Όλα αυτά στις ΗΠΑ. Αντιλαμβάνεται κανείς πως τα σενάρια των κεντρικών τραπεζών για υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων θα πέσουν πολύ έξω.

Η επιτυχία Θανόπουλου

Όταν ολοκληρωθεί η Απογραφή του 2021 θα απορούμε με τους εαυτούς μας, γιατί τόσο καιρό δεν ακολουθούσαμε παρόμοιες διαδικασίες. Η Αυτοαπογραφή εξελίσσεται σε μια τεράστια επιτυχία, τόσο από άποψη αμεσότητας και αποτελεσματικότητας, όσο και από άποψη δημοσιονομικής εξοικονόμησης. Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να πιστωθεί στον επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Θάνο Θανόπουλο και στους συνεργάτες του, που σχεδίασαν μια άρτια διαδικασία, θέτοντας τα στάνταρντ για μελλοντικές. Και όσοι θεωρούν πως όλα είναι απλά, να ενημερώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός απαίτησε τουλάχιστον δύο χρόνια, προκειμένου να παραχθεί το σημερινό αποτέλεσμα. Το μοναδικό πρόβλημα που ενέσκηψε έχει να κάνει με την διανομή των κωδικών Αυτοαπογραφής, αλλά για το πρόβλημα αυτό περισσότερη ευθύνη έχει το υπουργείο Εσωτερικών παρά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Βλέπετε ο σχετικός νόμος δεν προνόησε, με αποτέλεσμα το σύστημα να εμφανίζει μια σοβαρή δυσκαμψία στην αντικατάσταση των απογραφέων που παραιτούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται «δύσκολες» και «απαιτητικές». Στην πράξη αποδείχτηκε ότι κάποιοι νόμιζαν ότι θα πληρωθούν 1.000 ευρώ για να κάθονται μπροστά σε μία οθόνη και να παρακολουθούν τους υπόλοιπους να αυτοαπογράφονται. Όταν διαπίστωσαν πως έχουν αναλάβει μια εργασία με σημαντική ευθύνη, οι εν λόγω «εξυπνάκηδές», τα βρόντηξαν και έφυγαν. Σε κάθε περίπτωση, οι οριστικοποιημενες απογραφές είναι εκατοντάδες χιλιάδες και όπως πληροφορείται η στήλη ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ θα δώσει παράταση πέραν της 26 Νοεμβρίου για να αυτοαπογραφούν όλοι όσοι μπορούν και θέλουν. Και για τους κωδικούς που δεν έχουν διανεμηθεί, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να διστάζουν να επικοινωνούν με την ΕΛΣΤΑΤ για να τους γνωστοποιεί. Και επειδή στην Ελλάδα δεν λέμε εύκολα το καλό, συγχαρητήρια ξανά στο Θάνο Θανόπουλο και στους συνεργάτες του.

Η Capital Link και ο Άλεξ Φωτακίδης

Στις 14 Δεκεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης το ετήσιο συνέδριο της Capital Link, το οποίο διοργανώνει για 23 συναπτά έτη ο Νίκος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link. Πρόκειται για το μακροβιότερο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα στο εξωτερικό, το οποίο συστηματικά προβάλει τη χώρα μας ως επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό. Το εφετινό συνέδριο με τίτλο «Capital Link Invest in Greece Forum: A New Era - A New Direction for Greece», θα εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στο πως θα αξιοποιηθούν τα περίπου 31 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην εκδήλωση θα απευθύνει μήνυμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα μιλήσουν οι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας και Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και οι Νίκος Παπαθανάσης, Γιάννης Τσακίρης και Πάνος Τσακλόγλου. Ακόμη, θα μιλήσουν ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτριος Τσάκωνας. Οι ομιλητές που ξεχωρίζουν είναι η Έρικα Όλσον, αναπληρώτρια υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπεύθυνη για θέματα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων και ο Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, ο Έλληνας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer. Τέλος, στο δείπνο του συνεδρίου της Capital Link θα απονεμηθεί στον Partner της CVC Capital Partners Άλεξ Φωτακίδη η διάκριση «2021 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική του προσφορά στην Ελλάδα, δεδομένου ότι CVC από το 2017 έως σήμερα είναι από τους πιο ενεργούς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, έχοντας τοποθετήσει περισσότερα από 1 δισ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια σε διαφόρους κλάδους.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.