Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα - Πόσα ακίνητα είναι κατάλληλα και πού καταγράφονται κενά

Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ε.Ε. στο υψηλό κόστος στέγασης, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. «Το σύνολο των δεικτών της Eurostat κατατάσσουν την Ελλάδα στην κορυφή του κόστους στέγασης για τουλάχιστον επτά συνεχή έτη», επισημαίνει στο Newsbomb.gr o Θέμης Μπάκας, Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τονίζοντας πως η χώρα διανύει μια βαθιά στεγαστική κρίση.

Οι καθυστερήσεις στην πληρωμή στεγαστικών δανείων, ενοικίων και λογαριασμών κοινής ωφέλειας είναι μία ακόμη ένδειξη της κατάστασης. «Ενώ στην Ε.Ε. το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα μειώθηκε από 12,4% το 2010 σε 9,3% το 2023, στην Ελλάδα αγγίζει το 47,3%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη», αναφέρει ο κ. Μπάκας, προσθέτοντας ότι από το 2020 μέχρι σήμερα, πάνω από 1,1 εκατομμύριο άτομα επιπλέον βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυτές τις δυσκολίες.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στην ετήσια Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, υπογραμμίζει πως «η σημαντική και συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων οδηγεί σε άνοδο των ενοικίων, καθιστώντας απαγορευτική την απόκτηση κατοικίας και αυξάνοντας το κόστος στέγασης». Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτείνει την κοινωνική ανισότητα και έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό, ενδεχομένως επηρεάζοντας και το ποσοστό γεννήσεων. Παράλληλα, προτείνει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών προσιτής αξίας.

Ένα σημαντικό ζήτημα που επανέρχεται στη συζήτηση είναι τα «κλειστά» ακίνητα. «Η αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης», αναφέρει ο κ. Μπάκας. Η κυβέρνηση, υιοθετώντας σχετική πρόταση, έχει ήδη νομοθετήσει τριετή φοροαπαλλαγή στα ενοίκια για κατοικίες που παρέμεναν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μόνο στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 526.154 κενές κατοικίες, εκ των οποίων 167.109 είναι έως 59 τ.μ., ιδανικές για νέους, φοιτητές και οικογένειες, ενώ 359.041 είναι μεγαλύτερες. Όπως επισημαίνει ο κ. Μπάκας, «είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε την κατάσταση αυτών των ακινήτων, εάν απαιτούν ανακαίνιση ή αν έχουν σύνδεση με παρόχους ρεύματος».

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών κατοικιών εντοπίζεται στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, όπου περιλαμβάνονται δήμοι όπως η Αθήνα, το Βύρωνας, το Γαλάτσι, η Δάφνη-Υμηττός και η Ζωγράφου. «Αυτοί οι δήμοι καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές μίσθωσης», τονίζει ο κ. Μπάκας, καταλήγοντας ότι η αξιοποίηση αυτών των ακινήτων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους στέγασης.

Κενές Σύνολο κενών ακινήτων Eπιφάνεια σε τ.μ. Περιγραφή Ποσοστό κενών ακινήτων επί του συνόλου των κατοικιών Κάτω από 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 149 150+ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 526.154 24,37% 12.547 25.997 46.653 81.912 158.730 106.260 48.776 25.680 19.595 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 153.310 24,01% 5.492 11.924 18.472 30.869 48.025 23.696 9.268 4.024 1.540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 40.546 13,96% 598 1.170 1.932 3.894 8.783 8.877 6.635 4.459 4.196 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 41.351 17,22% 1.071 1.982 3.753 6.407 13.904 9.516 3.274 1.139 299 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 50.084 17,81% 1.077 2.523 3.971 7.444 13.984 10.872 5.583 3.067 1.569 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25.163 30,27% 613 914 1.727 3.352 7.008 6.552 2.771 1.383 843 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49.370 20,31% 1.105 2.276 4.687 8.154 17.951 10.318 3.304 1.214 365 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 43.657 59,82% 974 1.797 4.374 5.902 14.915 8.933 3.478 1.909 1.374

Πηγή/Επεξεργασία: ΕΛΣΤΑΤ 2021, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, το 48,3% των κενών κατοικιών, είναι κατασκευής 1961-1980, κατοικίες που στην πλειονότητα τους θα χρίζουν τουλάχιστον μερικής ανακαίνισης αν όχι ολική. Ενώ, το 41% των κενών κατοικιών (216.279) είναι κατοικίες κατασκευής μετά το 1981, κατοικίες που στην πλειονότητα τους λογικά είναι κατοικήσιμες ή χρίζουν μερικών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο πλήθος κενών κατοικιών, είναι πολυκατοικίες, 329.845 στην Αττική. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, πολυκατοικία θεωρείται το κτίριο που έχει κτισθεί με σκοπό να κατοικηθεί και έχει τρεις ή περισσότερες κατοικίες.

Κενές Σύνολο Τύπος κτιρίου Περιγραφή/Περίοδος κατασκευής Μονοκατοικία Διπλοκατοικία Πολυκατοικία Κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία ΑΤΤΙΚΗ 526.154 130.256 63.779 329.845 2.273 Πριν από το 1919 3.148 2.062 587 452 45 1919-1945 10.170 4.633 2.171 3.262 107 1946-1960 42.090 12.774 7.861 21.171 276 1961-1980 254.461 44.313 22.927 186.389 829 1981-1990 95.204 33.657 13.261 47.842 453 1991-2000 57.869 19.620 9.086 28.905 260 2001-2010 50.261 10.314 6.176 33.521 246 2011-2015 7.209 1.864 993 4.319 30 2016 και μετά 5.736 1.014 715 3.979 21

Πηγή/Επεξεργασία: ΕΛΣΤΑΤ 2021, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

137 κατοικίες είναι κενές στον Δήμο Αθηναίων από το σύνολο των 437.418

Ο Δήμος Αθηναίων περιλαμβάνει επτά δημοτικές κοινότητες, πρώην δημοτικά διαμερίσματα:

Συνολικά, στον Δήμο περιλαμβάνονται 48 συνοικίες που υποδιαιρούνται σε 129 γειτονιές.

Σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες, το 26,7% των κατοικιών έχουν δηλωθεί ως κενές. Παράλληλα, το 70% των κατοικιών (82.116) είναι κατασκευής 1961-1980, κατοικίες που σίγουρα χρίζουν τουλάχιστον μερικής ανακαίνισης, ενώ 17.929 κατοικίες είναι κατασκευής μετά το 1981.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στον Δήμο Αθηναίων, το μεγαλύτερο ποσοστό των κενών κατοικιών, είναι κατοικίες έως 79τμ, κατοικίες κατάλληλες για νέους, φοιτητές, εργένηδες και νέα ζευγάρια. Συγκεκριμένα, 88.611 κατοικίες είναι επιφάνειας έως 79τμ., εκ των οποίων οι 52.297 είναι έως 59τμ, κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές. Χαρακτηριστικά κατοικιών που τα τελευταία χρόνια καταγράφουν ραγδαίες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών, είτε πρόκειται για αγορά, είτε για ενοικίαση.

Παράλληλα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων καταγράφει ποσοστό κενών κατοικιών 26,79%, την στιγμή που διαθέτει τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας και την υψηλότερη δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Κενές Σύνολο Κενών κατοικιών Eπιφάνεια σε τ.μ. Ποσοστό κενών ακινήτων επί του συνόλου των κατοικιών Κάτω από 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 149 150+ 117.137 26,79% 4.422 9.457 14.490 23.928 36.314 17.321 6.822 3.115 1.275

Πηγή/Επεξεργασία: ΕΛΣΤΑΤ 2021, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Κενές Σύνολο Κατοικιών Περίοδος κατασκευής Πριν από το 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2015 2016 και μετά 117.137 305 2.723 14.071 82.116 7.228 3.497 5.780 688 736

Πηγή/Επεξεργασία: ΕΛΣΤΑΤ 2021, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

681 κατοικίες είναι κενές σε 50 Δήμους της Αττικής

Σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, στις περιοχές υψηλής ζήτησης, καταγράφεται υψηλός αριθμός κενών κατοικιών. Συγκεκριμένα στον Δήμο Ζωγράφου, έναν Δήμο που διαμένουν πολλοί φοιτητές, οι κενές κατοικίες αριθμούν τις 9.706, εκ των οποίων οι 5.069 είναι έως 60τμ και οι 7.936 έως 79τμ. Στο Περιστέρι και το Αιγάλεω, περιοχές που επιλέγουν πολλοί φοιτητές, τα κενά ακίνητα είναι 13.212 και 8.164 αντίστοιχα.

Ο Πειραιάς, καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό κενών κατοικιών μετά τον Δήμο της Αθήνας, αριθμώντας 21.712 κατοικίες. Η Καλλιθέα, περιοχή υψηλής ζήτησης, καταγράφει 13.093 κενές κατοικίες και η Νέα Σμύρνη 7.553. Στην Γλυφάδα και στον Δήμο Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, οι κενές κατοικίες αριθμούν 7.725 και 9.389 αντίστοιχα. Στον Βύρωνα καταγράφονται 5.590 κενές κατοικίες και στον Γαλάτσι 5.020, ενώ στο Χαλάνδρι 4.639 και στον Κορυδαλλό 5.032.

Οι Δήμοι που καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό κενών ακινήτων σε επιφάνειες 60-79τμ είναι o Βύρωνας, το Γαλάτσι, η Δάφνη – Υμηττού, του Ζωγράφου, της Καισαριανή, της Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνος, του Περιστερίου, της Αγίας Βαρβάρας, των Αναργύρων –Καματερού, Αιγάλεω , Ιλίου, του Περιστερίου, του Χαϊδαρίου, της Καλλιθέα, του Αγίου Δημητρίου, του Ελληνικού – Αργυρουπόλεως, του Μοσχάτου – Ταύρου, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, της Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Σπάτων – Αρτέμιδας, του Ωρωπού, του Πειραιά, του Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη και του Περάματος

Οι Δήμοι που καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό κενών ακινήτων σε επιφάνειες 80-99τμ είναι της Αγίας Παρασκευής, ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πευκής, Πεντέλης, Χαλανδρού, Αλίμου, Γλυφάδας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Κρωπίας, Παιανίας, Παλλήνης, Σαρωνικού, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας,

Οι Δήμοι που καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό κενών ακινήτων σε επιφάνειες 100-119τμ, είναι των Βριλησσίων και Παπάγου – Χολάργου. Ενώ, οι Δήμοι Κηφισιάς, Φιλοθέης – Ψυχικού και Διονύσου, καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό κενών κατοικιών άνω των 150τμ.

Κενές Σύνολο Eπιφάνεια σε τ.μ. Δήμος Κάτω από 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 149 150+ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 5.590 146 405 511 1.181 1.804 976 361 148 49 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5.020 137 285 449 998 1.671 955 358 137 32 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 3.717 93 215 357 583 1.278 828 248 91 19 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9.706 402 895 1.581 2.191 2.867 1.197 407 122 43 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2.950 124 272 416 603 960 418 103 37 17 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 3.197 59 135 274 558 1.149 606 282 103 33 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.977 50 70 122 241 611 736 565 433 154 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1.267 16 29 31 63 205 252 263 254 167 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.441 35 108 156 296 713 874 1.452 962 1.841 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ 1.647 10 67 46 152 340 513 304 141 62 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1.793 28 55 111 188 526 537 229 85 24 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 5.883 119 305 561 1.078 2.116 1.165 385 128 32 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.004 58 93 145 289 564 540 571 530 210 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1.727 12 34 59 102 299 416 292 238 270 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 2.607 48 43 95 148 312 376 352 380 847 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.639 89 131 240 391 945 1.191 876 511 261 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13.212 262 565 1.158 2.241 4.791 3.055 857 226 57 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.841 24 85 189 323 661 372 144 36 6 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 5.108 100 184 369 626 1.640 1.393 521 208 66 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 8.164 466 660 1.127 1.540 2.566 1.287 373 116 31 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 6.057 110 233 441 768 2.066 1.648 556 196 42 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 4.051 70 151 272 468 1.249 1.021 552 229 43 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2.916 41 110 193 447 930 739 281 126 48 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 13.093 415 1.105 1.728 3.058 4.042 1.820 611 245 66 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.856 97 203 327 560 1.601 1.385 437 193 47 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 3.992 59 132 190 391 912 976 736 390 205 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.725 75 182 292 620 1.444 1.870 1.464 1.017 763 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3.680 53 108 184 366 1.218 919 434 262 128 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 3.650 76 192 319 625 1.198 869 254 86 32 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 7.553 194 368 593 1.220 2.163 1.641 859 391 136 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5.538 110 229 342 598 1.401 1.384 793 479 194 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.904 101 158 254 430 1.217 1.302 742 335 359 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 9.389 103 180 679 1.240 2.050 1.465 1.218 1.077 1.382 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 3.174 22 45 81 158 433 489 445 487 1.018 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 4.657 108 200 305 421 1.118 1.299 519 353 324 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 12.404 171 208 506 2.226 4.096 2.682 1.233 703 578 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11.858 140 199 608 1.355 3.605 2.761 1.389 860 934 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1.928 44 46 93 149 385 549 316 169 170 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4.082 65 92 193 279 864 976 737 413 462 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 14.078 128 316 817 1.844 2.907 2.814 2.609 1.268 1.387 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15.450 245 485 1.120 2.457 5.427 3.193 1.352 687 479 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 22.357 337 1.084 1.892 2.804 6.455 6.066 1.867 857 995 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2.040 29 35 125 219 580 592 312 107 37 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2.459 73 99 196 305 606 768 285 100 32 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 6.931 135 188 341 721 1.973 2.069 806 415 282 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21.712 669 1.248 2.282 3.940 7.482 3.961 1.395 545 190 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 10.322 124 321 790 1.437 4.099 2.614 681 187 63 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5.032 78 194 370 773 1.794 1.134 490 167 30 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 9.412 188 440 1.028 1.578 3.525 1.861 507 228 58 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2.891 41 72 211 427 1.051 748 236 82 23 ΣΥΝΟΛΟ 318.681 6.379 13.259 24.769 45.676 93.909 69.302 33.059 17.540 14.728

Πηγή/Επεξεργασία: ΕΛΣΤΑΤ 2021, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Οι κενές κατοικίες σε 12 Δήμους της Περιφέρειας

Σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, οι Δήμοι που καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό κενών κατοικιών είναι ο Κορινθίων με 38%, ο Δήμος Ναυπλιέων με 36,92%, ο Δήμος της Καλαμάτας με 30,83%, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος Χανίων με 27,56%. Το μικρότερο ποσοστό κενών κατοικιών καταγράφεται στον Δήμο Λαρισαίων 19,83%, στον Δήμο Ξάνθης με 22,12% και Κομοτηνής με 24,02%. Εντύπωση προκαλεί το υψηλό ποσοστό κενών κατοικιών στο Δήμο Ναυπλιέων, Καλαμάτας , Ιωαννιτών και Χανιών, διότι διαθέτουν Πανεπιστημιακές σχολές και έντονη δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Κενές Σύνολο κενών κατοικιών Eπιφάνεια σε τ.μ. ΔΗΜΟΣ Ποσοστό κενών ακινήτων επί του συνόλου των κατοικιών Κάτω από 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 149 150+ 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 52.646 25,06% 2.277 4.306 7.590 9.625 17.659 7.482 2.378 1.000 323 2. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 31.174 25,46% 1.765 3.508 2.885 3.653 7.671 6.440 2.915 1.466 871 3. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 17.002 27,56% 842 1.441 1.868 2.167 3.906 3.101 1.904 1.218 555 4. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13.413 30,83% 466 1.121 1.209 1.639 3.693 3.042 1.337 636 266 5. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 19.090 28,75% 1.061 2.422 2.187 2.696 4.862 3.355 1.423 774 310 6. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 15.707 19,83% 1.431 1.510 1.433 1.715 3.307 3.222 1.911 936 248 7. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.194 24,90% 2.124 2.971 3.214 3.395 5.566 3.796 1.841 949 345 8. ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8.907 24,02% 607 742 1.256 1.257 2.267 1.617 741 320 97 9. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 21.918 26,93% 846 1.206 1.785 2.592 6.664 5.036 1.964 1.130 698 10. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 7.452 36,92% 211 365 671 874 1.973 1.637 893 565 258 11. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 12.697 38,00% 204 571 788 1.286 3.604 3.231 1.652 907 454 12. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 7.468 22,12% 282 578 864 906 2.081 1.566 756 322 111

Πηγή/Επεξεργασία: ΕΛΣΤΑΤ 2021, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Πως η αξιοποίηση των «κενών» οικιστικών ακινήτων μπορούν να αναχαιτίσουν το κόστος στέγασης – 2+1 Προτάσεις

Το σύνολο των άνωθεν ακινήτων που έχουν δηλωθεί ως κενά το 2021, σήμερα, μέρος αυτών είτε θα έχουν μισθωθεί αν ήταν κατοικήσιμα και δεν έχριζαν μερικής ή/και ολικής ανακαίνισης, είτε μπορεί να έχουν πουληθεί εντός της 4τιας. Σίγουρα όμως το πλήθος των δηλωμένων ως κενών κατοικιών δεν παύει να είναι μεγάλος και η αξιοποίηση αυτών να αποτελεί μια άμεση λύση για την αναχαίτιση του κόστους στέγασης μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας.

Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μίσθωσαν τα «κενά» ακίνητα τους δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο για τα ενοίκια που εισέπραξαν το τελευταίο τετράμηνο του 2024. Η νέα ρύθμιση ορίζει ότι η φοροαπαλλαγή επί των μισθωμάτων εφαρμόζεται για τους 36 πρώτους μήνες μετά από το μήνα, κατά τον οποίο συνάπτεται η σχετική σύμβαση μίσθωσης. Οι ωφελούμενοι από τη νέα ρύθμιση είναι οι ιδιοκτήτες που για τουλάχιστον τρία χρόνια διατηρούσαν κλειστά τα ακίνητά τους και δεν τα είχαν εκμεταλλευτεί.

Η άνωθεν ρύθμιση αποτελεί σημαντικό κίνητρο για το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέρος των δηλωμένων ως κενών κατοικιών, είτε πρόκειται για ακίνητα που χρίζουν μερικής ή/και ολικής ανακαίνισης και οι ιδιοκτήτες δεν διαθέτουν τα οικονομικά εχέγγυα ή/και την πιστοληπτική ικανότητα να δανειστούν ώστε να προβούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις, είτε πρόκειται για κατοικίες που ανήκουν σε funds – servicers, είτε για κατοικίες που έχουν πολεοδομικά-νομικά προβλήματα , είτε μισθώνονται «εκτός» μισθωτηρίου συμβολαίου, είτε ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να το μισθώσει.

Έλεγχοι ΑΑΔΕ - «κλειστών» ακινήτων

Διασταύρωση στα δηλωμένα ως «κλειστά» ακίνητα μέσω πλατφόρμας διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ με για την ανυπαρξία συμβάσεων με εταιρείες παροχής νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι συμβεβλημένες αλλά η κατανάλωση είναι χαμηλότερη από τα δεδομένα όρια (νερό 7 m³, ρεύμα 35 kwh), το ακίνητο θεωρείται επίσης κενό.

Παράλληλα, οι έλεγχοι που έχουν ανακοινωθεί από κλιμάκια υπαλλήλων της ΑΑΔΕ για τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, να επεκταθούν και στα δηλωμένα ως «κλειστά» ακίνητα κυρίως στις «πιεσμένες» περιοχές.

Φορολόγηση των «κλειστών» (χωρίς αιτιολογημένη αιτία) κατοικήσιμων οικιστικών ακινήτων σε «πιεσμένες» περιοχές - με απαλλαγή στην περίπτωση κατοίκησης τους (χωρίς δημοσιονομικό κόστος – εν δυνάμει νέα έσοδα)

Το άνωθεν μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί αποκλειστικά στις «πιεσμένες» περιοχές της χώρας μας. Η φορολόγηση μπορεί να προέλθει ενδεχομένως μέσα από την αύξηση του ΕΝΦΙΑ.

Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, στην Ιρλανδία και στις πολιτείες Βανκούβερ και Όκλαντ του Καναδά, με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων προς ενοικίαση.

Στην Ισπανία, όσοι κατέχουν περισσότερα από τέσσερα ακίνητα στον ίδιο δήμο και αφήνουν κατοικίες άδειες για περισσότερα από δύο χρόνια μπορούν να χρεωθούν με αύξηση έως και 150% του Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) από το τοπικό συμβούλιο .

Συγκεκριμένα, εάν το ακίνητο είναι άδειο για τρία χρόνια, η προσαύξηση μπορεί να φτάσει το 100%. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης κατά 50% επιπλέον στην περίπτωση ακινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν τέσσερα ή περισσότερα διαμερίσματα στον ίδιο δήμο.

Με άλλα λόγια, αντί να κρατήσει το ακίνητο κλειστό, το κράτος θέλει να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να «προσθέσουν» ένα επιπλέον ακίνητο προς ενοικίαση στην αγορά.

ΙΒΙ: Είναι ένας άμεσος φόρος που φορολογεί την αξία της ακίνητης περιουσίας

*Πιεσμένες περιοχές : Σε χώρες της Ε.Ε, «πιεσμένες» χαρακτηρίζονται οι περιοχές που οι μέσες τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί κατά 5% περισσότερο από τον πληθωρισμό τα προηγούμενα πέντε χρόνια ή οι μέσες τιμές ενοικίασης συνολικά έχουν υπερβεί το 30% του μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών στην περιοχή. Στην Ισπανία ισχύει αν το ενοίκιο (ή η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση) θα πρέπει να έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 3% πάνω από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τα προηγούμενα 5 χρόνια.

3) Φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως υποβαθμισμένα – εγκαταλελειμμένα.

Η πόλη της Ρίγας (Λετονία) θέσπισε έναν κανονισμό για την αύξηση του φόρου ιδιοκτησίας μέχρι και 10-15 φορές υψηλότερο σε κτίρια που χαρακτηρίζονται ως υποβαθμισμένα, για να ενθαρρύνουν την αποκατάστασή τους. Για το σκοπό αυτό, ίδρυσαν την Επιτροπή Επιθεώρησης Υποβαθμισμένων Κτιρίων (Commission for the Inspection of Degraded Buildings). Η απειλή των φορολογικών αυξήσεων στη Ρήγα οδήγησε σε σημαντικές δραστηριότητες ανακαίνισης. Το άνωθεν μέτρο στη χώρα μας θα μπορούσε να λειτουργήσει συνδυαστικά με τη παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων εκτός τραπεζικού συστήματος και φορολογικών κινήτρων για τους ιδιοκτήτες για να ενθαρρύνει την αποκατάσταση των κενών κατοικιών για την ενίσχυση της παροχής προσιτής στέγασης.

Θα μπορούσε να επιδοτηθεί η ανακαίνιση της κατοικίας μετά από έλεγχο της πραγματικής κατάστασης από κλιμάκιο υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας με την υποχρέωση να μισθώσει το ακίνητο τουλάχιστον για 7 χρόνια με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικές ομάδες.