Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P και Nasdaq – Οι επενδυτές να βλέπουν μειώσεις των επιτοκίων
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (12/8) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναπτέρωσαν τις προσδοκίες επενδυτών πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 483,52 μονάδων (+1,10%), στις 44.458,61 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 296,50 μονάδων (+1,39%), στις 21.681,90 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 72,31 μονάδων (+1,13%), στις 6.445,76 μονάδες.
