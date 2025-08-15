Επιτόκια και πληθωρισμός στο επίκεντρο της συνεδρίασης στη Wall Street

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (14/8), η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ, ενώ η υψηλότερη του αναμενομένου αύξηση του πληθωρισμού χονδρικής μετρίασε την αισιοδοξία επενδυτών για μείωση επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 11,01 μονάδων (–0,02%), στις 44.911,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 2,47 μονάδων (–0,01%), στις 21.710,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,96 μονάδων (+0,03%), στις 6.468,54 μονάδες.