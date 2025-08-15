Στη «φάκα» πολλοί φοροφυγάδες: Δεν διαβίβασε αποδείξεις ύψους 275.000 ευρώ

Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «ΘΕΡΟΣ», πραγματοποιώντας εντατικούς φορολογικούς ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.

Οι έλεγχοι στοχεύουν κυρίως σε κλάδους όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, όπως beach bars, τουριστικά σκάφη για ημερήσιες κρουαζιέρες, συναυλίες, πανηγύρια και μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής. Η προσέγγιση είναι πολυεπίπεδη και περιλαμβάνει αιφνιδιαστικές επισκέψεις, διασταύρωση δεδομένων από POS, ταμειακές μηχανές και το σύστημα myDATA, καθώς και σύγκριση με δηλώσεις ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο.

Ενδεικτικά περιστατικά παραβάσεων:

Μύκονος: Κατάστημα λαϊκής τέχνης δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ (2021–2022) και ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δύο ημερών.

Ηράκλειο: Καφετέρια – υπότροπος – δεν διαβίβασε αποδείξεις 275.000 ευρώ.

Πάρος: Επιχείρηση ξυλουργικών προϊόντων δεν διαβίβασε αποδείξεις 111.000 ευρώ.

Γύθειο: Σούπερ μάρκετ με μη διαβιβασμένα φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ.

Ρόδος: Beach restaurant χωρίς διασύνδεση POS με την ταμειακή μηχανή· η πλειονότητα των ενοικιάσεων ομπρελών δεν είχε απόδειξη. Πρόστιμο 10.500 ευρώ και 48ωρο λουκέτο.

Σαντορίνη: Έλεγχοι σε 23 ημερόπλοια με ελεγκτές-τουρίστες· διαπιστώθηκαν μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων και πληρωμές μετρητών άνω των 500 ευρώ χωρίς διατραπεζική συναλλαγή.

Τα κλιμάκια εναλλάσσονται γεωγραφικά, μετακινούμενα μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται από υπαλλήλους εκτός τοπικής αρμοδιότητας. Οι ελεγκτές διαθέτουν tablets με το σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣlive», που παρέχει πλήρη πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Από την κεντρική Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, ειδική ομάδα αναλύει δεδομένα από POS, το σύστημα e-send, καθώς και καταγγελίες πολιτών μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» και της εφαρμογής «Appodixi», για να καθορίσει τις περιοχές εντατικοποίησης των ελέγχων.