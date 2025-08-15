Επιχείρηση «Θέρος»: Σαφάρι των εφοριακών σε τουριστικούς προορισμούς

Aπόβαση στους τουριστικούς προορισμούς και τα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου έχουν κάνει οι ελεγκτές της Εφορίας που διενεργούν σαρωτικούς ελέγχους καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε κλάδους που καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα για τον εντοπισμό παραβάσεων που αφορούν στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων. Οι εφοριακοί κινούνται βάσει των οδηγιών που έχουν λάβει στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου "ΘΕΡΟΣ" που εκπονείται από τον περασμένο Ιούνιο έως και σήμερα.

Σύμφωνα μάλιστα με την τακτική που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ τα τελευταία χρόνια, οι εφοριακοί ελεγκτές σε αρκετές περιπτώσεις περνούν απαρατήρητοι αφού κυκλοφορούν με μαγιό και σαγιονάρες παριστάνοντας τους τουρίστες, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους. Όταν έχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για φορολογική παράβαση τότε παρεμβαίνουν αποκαλύπτοντας την πραγματική τους ιδιότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φέτος δίνεται στους ελέγχους στα πανηγύρια καθώς η φορολογική διοίκηση έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η φοροδιαφυγή χτυπάει "κόκκινο".

Για φέτος έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες έλεγχοι σε όλη την επικράτεια κατά τη διάρκεια του τριημέρου ενώ έχουν "χαρτογραφηθεί" δεκάδες πανηγύρια σε όλη τη χώρα, με τους ελεγκτές να είναι παρόντες έχοντας στη διάθεση τους drones, κάμερες αλλά και τα τάμπλετ τους.

Ειδικότερα με την εφαρμογή ΕΛΕΓΧΟΣlive οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων ενώ θα έχουν στη διάθεση τους κάθε πληροφοριακό στοιχείο που αφορά τον ελεγχόμενο. Εφόσον διαπιστωθεί μη έκδοση αποδείξεων θα μπαίνει "λουκέτο". Τα κλιμάκια ελέγχου αντλούν πληροφορίες για ελέγχους και από τις καταγγελίες από την πλατφόρμα "Καταγγελίες Πολιτών" και την εφαρμογή Appodixi. Οι περισσότερες αποδείξεις που έχουν σκαναριστεί από φορολογούμενους-πολίτες αφορούν πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια και ταβέρνες καθώς και καφέ-μπαρ. Όπως αναφέρουν κύκλοι της φορολογικής διοίκησης, έχουν ήδη ληφθεί δεδομένα από το σύστημα εισροών-εκροών αλλά και των αναφορών- καταγγελιών από την εφαρμογή Αppodixi και ήδη είναι σε εξέλιξη έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων. Σημειώνεται ότι τα κλιμάκια ελέγχου εναλλάσσονται σε τουριστικούς προορισμούς τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα έχοντας στα χέρια τους τους τα tablet, με εγκατεστημένο το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive.