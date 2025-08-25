Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων»

Τι δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Newsbomb

Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων»
INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη».

Αυτό υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε -και που είναι και πέραν των δικών μας προσδοκιών- μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Επομένως, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει να στηρίζεστε στη γενναιοδωρία μας. Πρέπει να στηρίζεστε στην αποτελεσματική πολιτική που έχουμε ασκήσει στην οικονομία. Βασικά στο ότι έχουμε αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε επίσης και σημαντικά αποτελέσματα στη φοροδιαφυγή. Έτσι έχουν βγει τα πλεονάσματα και τα πλεονάσματα αυτά είναι που θα μοιράσουμε ως κοινωνικό μέρισμα».

Σε ερώτηση ειδικά για τις πρωτοβουλίες για τους πολυτέκνους, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισήμανε: «Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο θετικά γίνεται. Αλλά το οφείλουμε και στον εαυτό μας, το οφείλουμε και στο έθνος μας. Διότι το δημογραφικό πράγμα είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας».

Επίσης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Το βασικό για μας, αντί να κοιτάζουμε τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, είναι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στην αντιπολίτευση δεν είναι καλό, ούτε για τη χώρα ούτε για μας. Για τη χώρα, διότι πάντοτε έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λειτουργούμε με δύο μεγάλα κόμματα και βασικά δύο εναλλακτικές επιλογές. Και για μας, διότι πολλές φορές αυτό οδηγεί σε ένα εφησυχασμό. Επομένως, αν και ακούγεται παράδοξο, εγώ θα ευχόμουν να υπάρχει μια ανασύνταξη της αντιπολίτευσης, αλλά δεν είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε. Στο δικό μας χέρι είναι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας».

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε: «Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για το β’ εξάμηνο του 2025, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Είναι τέσσερις μεταρρυθμίσεις τον μήνα ή μια μεταρρύθμιση την εβδομάδα. Και μέσα σε αυτά είναι το Εθνικό Σχέδιο Υδάτων. Είναι οι Πολεοδομίες. Είναι η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Είναι η νομιμότητα στα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι οι 175 κινητές μονάδες υγείας για την εξυπηρέτηση της ελληνικής επαρχίας, των χωριών μας».

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η αλλαγή του εκλογικού νόμου: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού έχει πει κατ' επανάληψη αυτά που έχει πει και σε συνεντεύξεις, ότι δηλαδή ο στόχος του είναι να πάμε σε εκλογές αργά την άνοιξη του 2027. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός TikToker δολοφόνησε φίλο του για χρέος 31.000 ευρώ - Η γυναίκα... δόλωμα και η παγίδα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα λείψει σε 17.000 βαρυποινίτες που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του»

13:01ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

«Ταύροι» οι διεθνείς οίκοι για τις αμερικανικές μετοχές

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη

12:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων»

12:42WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί πρέπει να βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Συμφωνία για Μανέ - Υπογράφει άμεσα αλλά καθυστερεί η ένταξή του

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τέσσερις δημοσιογράφοι μεταξύ των 15 νεκρών από ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ολοκληρώθηκαν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία

12:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλέονασμα 2,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο επτάμηνο του 2025

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ανακαινιστεί 431 σχολεία

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:42WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Γιατί πρέπει να βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης του Παυλίνας -«Ένιωσα τι θα πει απώλεια»

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

12:38WHAT THE FACT

Μπλε φώτα στα φανάρια: Η αμερικανική καινοτομία που ίσως έρθει στην Ευρώπη

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ