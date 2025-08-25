Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων»

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη».

Αυτό υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ. Και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε -και που είναι και πέραν των δικών μας προσδοκιών- μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Επομένως, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει να στηρίζεστε στη γενναιοδωρία μας. Πρέπει να στηρίζεστε στην αποτελεσματική πολιτική που έχουμε ασκήσει στην οικονομία. Βασικά στο ότι έχουμε αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε επίσης και σημαντικά αποτελέσματα στη φοροδιαφυγή. Έτσι έχουν βγει τα πλεονάσματα και τα πλεονάσματα αυτά είναι που θα μοιράσουμε ως κοινωνικό μέρισμα».



Σε ερώτηση ειδικά για τις πρωτοβουλίες για τους πολυτέκνους, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισήμανε: «Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο θετικά γίνεται. Αλλά το οφείλουμε και στον εαυτό μας, το οφείλουμε και στο έθνος μας. Διότι το δημογραφικό πράγμα είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας».



Επίσης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Το βασικό για μας, αντί να κοιτάζουμε τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, είναι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στην αντιπολίτευση δεν είναι καλό, ούτε για τη χώρα ούτε για μας. Για τη χώρα, διότι πάντοτε έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λειτουργούμε με δύο μεγάλα κόμματα και βασικά δύο εναλλακτικές επιλογές. Και για μας, διότι πολλές φορές αυτό οδηγεί σε ένα εφησυχασμό. Επομένως, αν και ακούγεται παράδοξο, εγώ θα ευχόμουν να υπάρχει μια ανασύνταξη της αντιπολίτευσης, αλλά δεν είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε. Στο δικό μας χέρι είναι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας».



Επιπρόσθετα, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε: «Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για το β’ εξάμηνο του 2025, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Είναι τέσσερις μεταρρυθμίσεις τον μήνα ή μια μεταρρύθμιση την εβδομάδα. Και μέσα σε αυτά είναι το Εθνικό Σχέδιο Υδάτων. Είναι οι Πολεοδομίες. Είναι η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Είναι η νομιμότητα στα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι οι 175 κινητές μονάδες υγείας για την εξυπηρέτηση της ελληνικής επαρχίας, των χωριών μας».



Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η αλλαγή του εκλογικού νόμου: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού έχει πει κατ' επανάληψη αυτά που έχει πει και σε συνεντεύξεις, ότι δηλαδή ο στόχος του είναι να πάμε σε εκλογές αργά την άνοιξη του 2027. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο».



