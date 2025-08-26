Βιολογικά προϊόντα μόνο… στα χαρτιά - Επιδοτήσεις για ανύπαρκτες καλλιέργειες

Ραγδαία αύξηση καταγράφεται στους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων. 35.813 ήταν το 2021 ενώ μέσα σε τρία χρόνια, δηλαδή το 2024 έφτασαν να είναι 116.886.

Οι περισσότεροι εξ αυτών όμως είναι καλλιεργητές… μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και δήλωσαν βιοκαλλιεργητές μόνο για τις επιδοτήσεις.

Η κ. Αϊβατζίδη, πρόεδρος βιολογικών αγορών Θεσσαλονίκης, εξήγησε πως για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα αρκούσε να λάβει βεβαίωση ότι «θα καλλιεργούσε με βιολογικό τρόπο και ας μην το έκανε τελικά».

Έτσι φαίνεται πως αναπτύχθηκε δίκτυο απορρόφησης επιδοτήσεων από δήθεν βιολογικούς παραγωγούς. Η μυρωδιά νέου οικονομικού σκανδάλου όμως, έφτασε στο υπουργείο Γεωργίας, καθώς το 50% των ΑΦΜ που ελέγχθηκαν δεν πληροί τελικά τις προϋποθέσεις για τις επιδοτήσεις.

Την ίδια ώρα κλονισμένη εμφανίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στα προϊόντα που πωλούνται ως βιολογικά. Οι κύριοι καταναλωτές που ψωνίζουν τέτοια προϊόντα είναι οικογένειες με μικρά παιδιά και σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, ελπίζουν να γίνονται σωστά οι έλεγχοι και επιλέγουν παραγωγούς που εμπιστεύονται.

Διαβάστε επίσης