Επιφυλακτικότητα και πτώση στη Wall Street

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.


Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη (2/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της πρόσφατης ετυμηγορίας ομοσπονδιακού εφετείου που έκρινε «παράνομους» τους περισσότερους από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση Τραμπ θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 249,07 μονάδων (–0,55%), στις 45.295,81 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 175,92 μονάδων (–0,82%), στις 21.279,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 44,72 μονάδων (–0,69%), στις 6.415,54 μονάδες.

