Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

Οι μειώσεις φόρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, σε συνδυασμό με την αύξηση των κύριων συντάξεων από 1ης/1/2026, πέρα από τα οφέλη για τους συνταξιούχους, θα έχουν ως αποτέλεσμα και την αύξηση των κρατήσεων ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Newsbomb

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχέδιο για ριζική αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να μη χαθούν τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι από τις αυξήσεις συντάξεων για το 2026 και από τις φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.», περιλαμβάνει:

1 Την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων που καθιερώθηκε από φέτος, ώστε οι συνταξιούχοι να μην επιβαρύνονται με ΕΑΣ ή να μην αλλάζουν κλίμακα κρατήσεων λόγω της αύξησης της σύνταξής τους.

2 Την αναμόρφωση της ΕΑΣ, ώστε να μην επιβάλλεται σε ποσά συντάξεων που θα αυξηθούν λόγω των φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Νέες κλίμακες

Οι μειώσεις φόρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, σε συνδυασμό με την αύξηση των κύριων συντάξεων από 1ης/1/2026, πέρα από τα οφέλη για τους συνταξιούχους, θα έχουν ως αποτέλεσμα και την αύξηση των κρατήσεων ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Για να μην εξανεμιστούν οι αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι από τις κρατήσεις της ΕΑΣ, το υπουργείο Εργασίας, πέραν της αυτόματης τιμαριθμοποίησης των κλιμακίων της εισφοράς, μελετά και μία πρόσθετη αναπροσαρμογή στις κλίμακες, ώστε να μη χρεωθούν με κρατήσεις οι συνταξιούχοι που θα έχουν συνδυαστικά αύξηση εισοδήματος και από τη μείωση των φόρων.

Για παράδειγμα, με την τιμαριθμοποίηση που αποφασίστηκε φέτος, η ΕΑΣ ξεκινά να επιβάλλεται με ποσοστό 3% σε ποσά κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριων συντάξεων από 1.434 ευρώ και άνω, ενώ μέχρι πέρυσι ξεκινούσε από τα 1.400 ευρώ. Με τη νέα τιμαριθμοποίηση που θα ισχύσει από 1ης/1/2026, οι κλίμακες της ΕΑΣ θα αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Αν η αύξηση είναι 2,6%, τότε η πρώτη κλίμακα ΕΑΣ θα ξεκινά από τα 1.471 ευρώ και αυτομάτως όλοι οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αυξήσεις ως τα 1.471 ευρώ θα εξαιρεθούν από την ΕΑΣ, ενώ χωρίς την τιμαριθμοποίηση θα πλήρωναν ΕΑΣ. Αν, όμως, ένας συνταξιούχος υπερβεί τα 1.471 ευρώ όχι λόγω της αύξησης, αλλά λόγω αύξησης του αφορολόγητου ορίου εξαιτίας μείωσης του φορολογικού συντελεστή, τότε υπάρχει η πιθανότητα να εξανεμιστούν τα οφέλη από την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ και να επιβαρυνθεί, για πρώτη φορά, με την εισφορά αλληλεγγύης.

Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχουν και οι συνταξιούχοι που έχουν υψηλότερο εισόδημα και περνούν στη δεύτερη κλίμακα κρατήσεων εισφοράς συνταξιούχων με 6% αντί 3%. Με την τιμαριθμοποίηση μπορεί να γλιτώσουν από την αλλαγή της κλίμακας και να μείνουν στο 3%, αλλά την ίδια στιγμή τα οφέλη να εξανεμιστούν και τελικά να πληρώσουν ΕΑΣ 6% επειδή το εισόδημά τους θα αυξηθεί λόγω των φοροελαφρύνσεων.

Επικουρική

Ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν πολλοί συνταξιούχοι σε μεγαλύτερες κρατήσεις ΕΑΣ είναι μεγαλύτερος για όσους λαμβάνουν και επικουρική σύνταξη, καθώς στις επικουρικές δεν ισχύει η αυτόματη τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ και με τη νέα φορολογική κλίμακα η οποιαδήποτε αύξηση δοθεί στο αφορολόγητο όριο θα πλήξει χιλιάδες συνταξιούχους με πρόσθετη επιβάρυνση από την ΕΑΣ που δεν καταβάλλουν σήμερα.

Συντάξεις: Ποιοι απαλλάσσονται, ποιοι θα πληρώνουν λιγότερα

Η αυτόματη τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του 2026 (εφόσον η αύξηση είναι 2,6%) θα σημάνει τερματισμό των κρατήσεων για τους συνταξιούχους, που με την αύξηση του 2026 θα φτάσουν στα 1.471 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους με την αύξηση θα διαμορφωθεί στα 1.750 ευρώ δεν θα επιβαρυνθούν με το ποσοστό της ΕΑΣ της δεύτερης κλίμακας, που είναι 6%, αλλά θα μείνουν στο 3% ακριβώς, επειδή η δεύτερη κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης με 6% θα ξεκινά μετά την τιμαριθμοποίηση από τα 1.787 ευρώ, δηλαδή πιο πάνω από τα 1.742 ευρώ που επιβάλλεται σήμερα. Αν δεν προβλεπόταν η τιμαριθμοποίηση, τότε ένας συνταξιούχος που σήμερα παίρνει σύνταξη 1.706 ευρώ και πληρώνει ΕΑΣ 3%, με την αύξηση 2,6% του 2026, θα έφτανε στα 1.750 ευρώ και αυτομάτως -λόγω της μη τιμαριθμοποίησης- θα πλήρωνε ΕΑΣ 6% και θα εξανεμιζόταν ολόκληρη η αύξηση.

Συντάξεις: Σε τι ποσά σύνταξης επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης

Κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεωνΚράτηση ΕΑΣΕπικουρική σύνταξηΚράτηση ΕΑΣ
Για το 2025Για το 2026 (*)
1.434€ – 1741€1.471€ – 1.786€3%300,01€ – 350€3%
1.742€ – 2.048€1.787€ – 2.101€6%350,01€ – 400€4%
2.049€ – 2.355€2.102€ – 2.416€7%400,01€ – 450€5%
2.356€ – 2.662€2.417€ – 2.731€9%450,01€ – 500€6%
2.663€ – 2.970€2.732€ – 3.047€10%500,01€ – 550€7%
2.971€ – 3.277€3.048€ – 3.362€12%550,01€ – 600€8%
3.278€ – 3.584€3.363€ – 3.677€13%600,01€ – 650€9%
3.585€ και άνω3.678€ και άνω14%650€ και άνω10%

(*) Με τιμαριθμοποίηση ΕΑΣ κατά 2,6%

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτή είναι η άγνωστη 13χρονη κόρη του - Το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και οι φήμες περί διαδοχής

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι

06:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:28LIFESTYLE

Αντώνης Βαρδής: Το συγκινητικό μήνυμα της Χριστίνας Μαραγκόζη 11 χρόνια μετά τον θάνατό του

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

06:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση – Πάνω από 319.000 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2025

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ γίνεται 51 και το γιορτάζει με... δημογραφικό και Μακεδόνα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «σκιά» της κρητικής μαφίας στις εκκλησιαστικές εκλογές – Στο προσκήνιο και το όνομα του Πάνου Καμμένου

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ