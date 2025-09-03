Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

Σχέδιο για ριζική αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να μη χαθούν τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι από τις αυξήσεις συντάξεων για το 2026 και από τις φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.», περιλαμβάνει:

1 Την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων που καθιερώθηκε από φέτος, ώστε οι συνταξιούχοι να μην επιβαρύνονται με ΕΑΣ ή να μην αλλάζουν κλίμακα κρατήσεων λόγω της αύξησης της σύνταξής τους.

2 Την αναμόρφωση της ΕΑΣ, ώστε να μην επιβάλλεται σε ποσά συντάξεων που θα αυξηθούν λόγω των φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Νέες κλίμακες

Οι μειώσεις φόρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, σε συνδυασμό με την αύξηση των κύριων συντάξεων από 1ης/1/2026, πέρα από τα οφέλη για τους συνταξιούχους, θα έχουν ως αποτέλεσμα και την αύξηση των κρατήσεων ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Για να μην εξανεμιστούν οι αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι από τις κρατήσεις της ΕΑΣ, το υπουργείο Εργασίας, πέραν της αυτόματης τιμαριθμοποίησης των κλιμακίων της εισφοράς, μελετά και μία πρόσθετη αναπροσαρμογή στις κλίμακες, ώστε να μη χρεωθούν με κρατήσεις οι συνταξιούχοι που θα έχουν συνδυαστικά αύξηση εισοδήματος και από τη μείωση των φόρων.

Για παράδειγμα, με την τιμαριθμοποίηση που αποφασίστηκε φέτος, η ΕΑΣ ξεκινά να επιβάλλεται με ποσοστό 3% σε ποσά κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριων συντάξεων από 1.434 ευρώ και άνω, ενώ μέχρι πέρυσι ξεκινούσε από τα 1.400 ευρώ. Με τη νέα τιμαριθμοποίηση που θα ισχύσει από 1ης/1/2026, οι κλίμακες της ΕΑΣ θα αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Αν η αύξηση είναι 2,6%, τότε η πρώτη κλίμακα ΕΑΣ θα ξεκινά από τα 1.471 ευρώ και αυτομάτως όλοι οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αυξήσεις ως τα 1.471 ευρώ θα εξαιρεθούν από την ΕΑΣ, ενώ χωρίς την τιμαριθμοποίηση θα πλήρωναν ΕΑΣ. Αν, όμως, ένας συνταξιούχος υπερβεί τα 1.471 ευρώ όχι λόγω της αύξησης, αλλά λόγω αύξησης του αφορολόγητου ορίου εξαιτίας μείωσης του φορολογικού συντελεστή, τότε υπάρχει η πιθανότητα να εξανεμιστούν τα οφέλη από την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ και να επιβαρυνθεί, για πρώτη φορά, με την εισφορά αλληλεγγύης.

Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχουν και οι συνταξιούχοι που έχουν υψηλότερο εισόδημα και περνούν στη δεύτερη κλίμακα κρατήσεων εισφοράς συνταξιούχων με 6% αντί 3%. Με την τιμαριθμοποίηση μπορεί να γλιτώσουν από την αλλαγή της κλίμακας και να μείνουν στο 3%, αλλά την ίδια στιγμή τα οφέλη να εξανεμιστούν και τελικά να πληρώσουν ΕΑΣ 6% επειδή το εισόδημά τους θα αυξηθεί λόγω των φοροελαφρύνσεων.

Επικουρική

Ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν πολλοί συνταξιούχοι σε μεγαλύτερες κρατήσεις ΕΑΣ είναι μεγαλύτερος για όσους λαμβάνουν και επικουρική σύνταξη, καθώς στις επικουρικές δεν ισχύει η αυτόματη τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ και με τη νέα φορολογική κλίμακα η οποιαδήποτε αύξηση δοθεί στο αφορολόγητο όριο θα πλήξει χιλιάδες συνταξιούχους με πρόσθετη επιβάρυνση από την ΕΑΣ που δεν καταβάλλουν σήμερα.

Συντάξεις: Ποιοι απαλλάσσονται, ποιοι θα πληρώνουν λιγότερα

Η αυτόματη τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του 2026 (εφόσον η αύξηση είναι 2,6%) θα σημάνει τερματισμό των κρατήσεων για τους συνταξιούχους, που με την αύξηση του 2026 θα φτάσουν στα 1.471 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους με την αύξηση θα διαμορφωθεί στα 1.750 ευρώ δεν θα επιβαρυνθούν με το ποσοστό της ΕΑΣ της δεύτερης κλίμακας, που είναι 6%, αλλά θα μείνουν στο 3% ακριβώς, επειδή η δεύτερη κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης με 6% θα ξεκινά μετά την τιμαριθμοποίηση από τα 1.787 ευρώ, δηλαδή πιο πάνω από τα 1.742 ευρώ που επιβάλλεται σήμερα. Αν δεν προβλεπόταν η τιμαριθμοποίηση, τότε ένας συνταξιούχος που σήμερα παίρνει σύνταξη 1.706 ευρώ και πληρώνει ΕΑΣ 3%, με την αύξηση 2,6% του 2026, θα έφτανε στα 1.750 ευρώ και αυτομάτως -λόγω της μη τιμαριθμοποίησης- θα πλήρωνε ΕΑΣ 6% και θα εξανεμιζόταν ολόκληρη η αύξηση.

Συντάξεις: Σε τι ποσά σύνταξης επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης

Κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων Κράτηση ΕΑΣ Επικουρική σύνταξη Κράτηση ΕΑΣ Για το 2025 Για το 2026 (*) 1.434€ – 1741€ 1.471€ – 1.786€ 3% 300,01€ – 350€ 3% 1.742€ – 2.048€ 1.787€ – 2.101€ 6% 350,01€ – 400€ 4% 2.049€ – 2.355€ 2.102€ – 2.416€ 7% 400,01€ – 450€ 5% 2.356€ – 2.662€ 2.417€ – 2.731€ 9% 450,01€ – 500€ 6% 2.663€ – 2.970€ 2.732€ – 3.047€ 10% 500,01€ – 550€ 7% 2.971€ – 3.277€ 3.048€ – 3.362€ 12% 550,01€ – 600€ 8% 3.278€ – 3.584€ 3.363€ – 3.677€ 13% 600,01€ – 650€ 9% 3.585€ και άνω 3.678€ και άνω 14% 650€ και άνω 10%

(*) Με τιμαριθμοποίηση ΕΑΣ κατά 2,6%

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»