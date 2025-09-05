Στο «πράσινο» οι δείκτες στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον S&P 500
Με άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (4/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της έκθεσης για την απασχόληση που θα δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα Παρασκευή.
Στο μεταξύ, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε στις 6.501,44 μονάδες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 350,06 μονάδων (+0,77%), στις 45.621,29 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 209,96 μονάδων (+0,98%), στις 21.707,69 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 53,82 μονάδων (+0,83%), στις 6.502,08 μονάδες.
