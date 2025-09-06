Θεοδωρικάκος: Έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα 66 εκατομμύρια από ανολοκλήρωτες επενδύσεις 2005-2019

Τι είπε για τη στεγαστική κρίση 

Τι είπε για τη στεγαστική κρίση
Σε συζήτηση που διοργανώνει στο πλαίσιο της ΔΕΘ, το περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος» και η ιστοσελίδα in.gr μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Όταν πήγα στο υπουργείο Ανάπτυξης, είχαν δοθεί εκατομμύρια την περίοδο 2005 -2019 σε εκατοντάδες επενδύσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί και με βάση το νόμο πρέπει να μαζέψουμε πίσω τα χρήματα . Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει 66 εκατομμύρια. Κι ακόμη δεν έχουμε μπει στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πιο σημαντικό είναι να γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Όποιοι και να είναι και όποτε και αν τα πήραν»

Για την στεγαστική κρίση και το ζήτημα με τα ενοίκια είπε ότι «χρειάζονται να γίνουν περισσότερα πράγματα, να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες, συζητάμε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να επιταχυνθούν»

