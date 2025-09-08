Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

Τον πασίγνωστο Έλληνα τράπερ εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες τράπερ. Ο ίδιος έχει προκαλέσει κατά καιρούς τόσο με τις εμφανίσεις του όσο και με τις δηλώσεις του ενώ διατηρούσε σχέση με πολύ γνωστό μοντέλο.

Ο συγκεκριμένος τράπερ μάλιστα έχει κάνει πολλές επιτυχίες, είναι πολύ γνωστός στους νέους ενώ κατά καιρούς στα σόσιαλ μίντια ποζάρει με πανάκριβα ρούχα, μέσα σε πολυτελή αυτοκίνητα ενώ δείχνει και τα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τη συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών και influencer, εντόπισε αναφορά για αγορά από τον τράπερ ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.

Αμέσως, κινητοποιήθηκε το επιτελείο της ΑΑΔΕ. Από τον περαιτέρω έλεγχο, βρέθηκε οτι ο τράπερ είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η ΑΑΔΕ όμως ανακάλυψε κι άλλα: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν supercar, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων, όπως και το ρολόι των 116.000 ευρώ.

Ο τράπερ, δηλαδή, δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική. Και η μη κερδοσκοπική έκανε τις πολυτελείς αγορές, που ήθελε ο εκείνος, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει φόρο για τίποτα.

Στον τράπερ καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ερευνώνται σε βάθος τόσο η μη κεδοσκοπική εταιρεία, όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.