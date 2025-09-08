ΔΕΘ: Τι κερδίζουν από τα μέτρα οικογένειες και παιδιά - Παραδείγματα

Οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι βγαίνουν κερδισμένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ. Μάλιστα, οι αλλαγές στη φορολογικές κλίμακες αφορούν 142.000 τριτέκνους και 125.000 πολυτέκνους.

Ποιες είναι οι φορολογικές μειώσεις για κάθε παιδί

Στο μηδέν ορίζεται ο φορολογικός συντελεστής για οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά.

Από το 2026 μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.

Από την πλευρά του, ο ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς σημείωσε ότι ο συντελεστής από 10.000 έως 20.000 μειώνεται σε 18% για δύο παιδιά, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία τέκνα.

Οι συντελεστές μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα παιδιά και πάνω. Με την αλλαγή αυτή όλοι έχουν όφελος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους, είπε.

Αναλυτικά παραδείγματα

Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

