ΔΕΘ: Τι κερδίζουν από τα μέτρα οικογένειες και παιδιά - Παραδείγματα
Οι αλλαγές στη φορολογικές κλίμακες αφορούν 142.000 τριτέκνους και 125.000 πολυτέκνους.
Οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι βγαίνουν κερδισμένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ. Μάλιστα, οι αλλαγές στη φορολογικές κλίμακες αφορούν 142.000 τριτέκνους και 125.000 πολυτέκνους.
Ποιες είναι οι φορολογικές μειώσεις για κάθε παιδί
Στο μηδέν ορίζεται ο φορολογικός συντελεστής για οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά.
Από το 2026 μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.
Από την πλευρά του, ο ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς σημείωσε ότι ο συντελεστής από 10.000 έως 20.000 μειώνεται σε 18% για δύο παιδιά, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία τέκνα.
Οι συντελεστές μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα παιδιά και πάνω. Με την αλλαγή αυτή όλοι έχουν όφελος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους, είπε.
Αναλυτικά παραδείγματα
- Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.
- Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.
- Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.