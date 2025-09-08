Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκων σε βάθος διετίας - Ωφελούνται 1 εκατ. πολίτες

Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για οικισμούς έως 1.500 κατοίκων εξειδίκευσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους. «ΕΝΦΙΑ μηδέν σε δύο χρόνια από τώρα για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό, οπουδήποτε στη ελληνική επικράτεια.

Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κίνητρο και για να παραμείνουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους, αλλά και για να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα τάση την οποία βλέπουμε πια να διαμορφώνεται και με στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες: συμπολίτες μας οι οποίοι φεύγουν από τις πόλεις και επιλέγουν να πάνε και να ζήσουν στο ελληνικό χωριό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.