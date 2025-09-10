Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

Δεν αποκλείεται να φτάσει στα 1.000 ευρώ τον μήνα

Newsbomb

Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ο κατώτατος μισθός με τους ιθύνοντες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις αυξήσεις που αναμένονται μέσα στον επόμενο χρόνο. Αυξήσεις για τις οποίες ο πρωθυπουργός έχει ήδη δεσμευτεί πως θα γίνουν.

Το βασικό σενάριο είναι να γίνει αύξηση κατά 35 ευρώ στον κατώτατο μισθό το 2026, που σημαίνει ότι θα φτάσει τα 915 ευρώ τον μήνα και άλλα 35 ευρώ το 2027 που σημαίνει ότι θα φτάσει στα 950 ευρώ τον μήνα.

Το σενάριο όμως, που υπάρχει στα συρτάρια των γραφείων στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η αύξηση στον κατώτατο μισθό να φτάσει τα 50 ευρώ τόσο το 2026 όσο και το 2027. Πράγμα που συνεπάγεται πως θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ τον μήνα για το 2026 και στα 980 ευρώ τον μήνα το 2027.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, δεν αποκλείεται το 2027 ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον μήνα.

Για τους νέους έως 25 ετών μάλιστα, η νέα αύξηση θα αφήνει περισσότερα «καθαρά» στην τσέπη καθώς από την 1/1/2026 θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για ετήσιο εισόδημα ως 20.000 ευρώ ενώ από 26 ως 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9% αντί 22%.

Αυτή η κατηγορία εργαζομένων (νέοι ως 25 αλλά και ως 30 ετών) σε μεγάλο ποσοστό αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και η νέα αύξηση για το 2026, θα είναι αφορολόγητη ή με πολύ χαμηλό συντελεστή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Βουλή - Ο αυτόματος «κόφτης» που θα φέρει... φωνές

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σκοτεινή πλευρά του ΑΙ – Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να εγκληματεί

06:24LIFESTYLE

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου – Η Τσολάκη και ο Κωστόπουλος, η Γερμανού και τα νέα πρόσωπα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Βαν: Γιατί ξέσπασε η μεγάλη κόντρα - Τι κρύβεται στη νέα ΚΥΑ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το τελεφερίκ του Λυκαβηττού: Γιατί είναι το πιο ασφαλές μέσο σταθερής τροχιάς

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το καλοκαίρι – Σε άνοδο η θερμοκρασία την Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στο Κατάρ

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Στόλος για τη Γάζα» καταγγέλλει νέα επίθεση με drone σε σκάφος της – Δείτε το βίντεο

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

45η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ που είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει την επιβολή από κοινού με την ΕΕ επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε Κίνα και Ινδία

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Βαν: Γιατί ξέσπασε η μεγάλη κόντρα - Τι κρύβεται στη νέα ΚΥΑ

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το τελεφερίκ του Λυκαβηττού: Γιατί είναι το πιο ασφαλές μέσο σταθερής τροχιάς

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Βουλή - Ο αυτόματος «κόφτης» που θα φέρει... φωνές

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σκοτεινή πλευρά του ΑΙ – Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να εγκληματεί

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλαδάρα έτοιμη για μετάλλιο! «Κατάπιε» την Λιθουανία και πέταξε για τους «4» μετά από 16 χρόνια!

20:50TRAVEL

Το ιστορικό χωριό στην Πελοπόννησο που ήταν κάποτε άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ανρί, ξύλο στο Σερβία – Αγγλία | Τα αποτελέσματα

01:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΣΑΠΠ για Χαντάβα: «Βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται να μεταφερθεί άμεσα εκτός Νεπάλ»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μεγάλη επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία με drones – Απογειώθηκαν μαχητικά από την Πολωνία – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ