Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ο κατώτατος μισθός με τους ιθύνοντες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις αυξήσεις που αναμένονται μέσα στον επόμενο χρόνο. Αυξήσεις για τις οποίες ο πρωθυπουργός έχει ήδη δεσμευτεί πως θα γίνουν.

Το βασικό σενάριο είναι να γίνει αύξηση κατά 35 ευρώ στον κατώτατο μισθό το 2026, που σημαίνει ότι θα φτάσει τα 915 ευρώ τον μήνα και άλλα 35 ευρώ το 2027 που σημαίνει ότι θα φτάσει στα 950 ευρώ τον μήνα.

Το σενάριο όμως, που υπάρχει στα συρτάρια των γραφείων στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η αύξηση στον κατώτατο μισθό να φτάσει τα 50 ευρώ τόσο το 2026 όσο και το 2027. Πράγμα που συνεπάγεται πως θα διαμορφωθεί στα 930 ευρώ τον μήνα για το 2026 και στα 980 ευρώ τον μήνα το 2027.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, δεν αποκλείεται το 2027 ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον μήνα.

Για τους νέους έως 25 ετών μάλιστα, η νέα αύξηση θα αφήνει περισσότερα «καθαρά» στην τσέπη καθώς από την 1/1/2026 θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για ετήσιο εισόδημα ως 20.000 ευρώ ενώ από 26 ως 30 ετών θα φορολογούνται με συντελεστή 9% αντί 22%.

Αυτή η κατηγορία εργαζομένων (νέοι ως 25 αλλά και ως 30 ετών) σε μεγάλο ποσοστό αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και η νέα αύξηση για το 2026, θα είναι αφορολόγητη ή με πολύ χαμηλό συντελεστή.

Διαβάστε επίσης