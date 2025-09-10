ΕΝΦΙΑ τέλος για 1 εκατομμύριο πολίτες - Πού και πώς θα καταργηθεί

Πάνω από 1 εκατ. κάτοικοι μικρών χωρών στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα θα γλιτώσουν από το 50% του ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες τους το 2026, ενώ το 2027 θα απαλλαγούν οριστικά από τον φόρο.

Μετά τις διαδοχικές μειώσεις του ΕΝΦΙΑ που αποφασίστηκαν από το 2019 και έφτασαν μεσοσταθμικά στο 35% για το σύνολο των φορολογούμενων, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση αυτού του φόρου για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς της ελληνικής επικράτειας με λιγότερους από 1.500 κατοίκους.

Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% και από το 2027 καταργείται. Το μέτρο που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατμμύριο πολίτες και βρίσκονται σε οικισμό με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% και στη συνέχεια η πλήρης κατάργησή του καλύπτει συνολικά 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2.156.631 κατοίκους, σε σύνολο 13.586 οικισμών που υπάρχουν στη χώρα μας τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

