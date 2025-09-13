Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως έως τις 19 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για χρηματικές παροχές.

Από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα διατεθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, στο πλαίσιο εκτέλεσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ: