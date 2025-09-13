Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως έως τις 19 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους

Newsbomb

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως έως τις 19 Σεπτεμβρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικά 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

  • Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για χρηματικές παροχές.

  • Από τις 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα διατεθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, στο πλαίσιο εκτέλεσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 20.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα παρόμοια επιδόματα.

  • 5.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

  • 20.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 19.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

  • 17.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Για το απόλυτο και τον πρώτο βαθμό

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο του Παρισίου - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως έως τις 19 Σεπτεμβρίου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

09:24WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χρώμα που κατακτά τη μόδα τη φετινή σεζόν

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τα μηνύματα συμπαράστασης στην Έρικα Κερκ - «Σε αγαπάμε»

09:08ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χάσαμε την μπάλα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

08:50ΚΟΣΜΟΣ

«Bella Ciao»: Η ιστορία του τραγουδιού που ήταν χαραγμένο στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον

08:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Εγκατέλειψε η Ντρισμπιώτη - 18η η Φιάσκα, 37η η Αλικανιώτη - 29ος ο Παπαμιχαήλ

08:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ποια επιστρέφουν, πώς θα ταξιδέψουν και πού θα τοποθετηθούν στο Μουσείο Ακρόπολης

08:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μάστιγα» το φακελάκι στη δημόσια υγεία - «Χιονοστιβάδα» οι καταγγελίες κατά γιατρών

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρονικό gadget των 170 ευρώ ξεκλειδώνει αυτοκίνητα

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: SOS για την Αττική - 35,6% μειώθηκαν τα αποθέματα νερού σε έναν χρόνο

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Πες της να μου κανονίσει την έδρα» - Οι προφυλακισμένοι ξενοδόχοι έστηναν μείωση ποινής για έγκλειστο αστυνομικό

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept Three δείχνει το μελλοντικό Hyundai Ioniq 3

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί - «Χρυσάφι» αλκοτέστ και κινητό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Τάσος Γουδέλης

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Πες της να μου κανονίσει την έδρα» - Οι προφυλακισμένοι ξενοδόχοι έστηναν μείωση ποινής για έγκλειστο αστυνομικό

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

08:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Ποια επιστρέφουν, πώς θα ταξιδέψουν και πού θα τοποθετηθούν στο Μουσείο Ακρόπολης

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο του Παρισίου - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

08:50ΚΟΣΜΟΣ

«Bella Ciao»: Η ιστορία του τραγουδιού που ήταν χαραγμένο στις σφαίρες του Τάιλερ Ρόμπινσον

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρότατος σεισμός στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ