Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της 4ης δόσης – Πότε καταβάλλεται

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της 4ης δόσης του επιδόματος παιδιού με χιλιάδες οικογένειες να αναμένουν την κατάθεση των ποσών στους λογαριασμούς τους

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. Αμέσως μετά την καταβολή της δόσης, η πλατφόρμα Α21 θα επανενεργοποιηθεί για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Χρονοδιάγραμμα επόμενων δόσεων

Οι επόμενες δόσεις για το 2025 έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Πέμπτη δόση: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 Έκτη δόση: Μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2025 (για να καλύψει τις γιορτινές ανάγκες των οικογενειών)

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά συνήθως η καταβολή πραγματοποιείται στο πρώτο μισό του καθορισμένου διαστήματος.

Ποσά και εισοδηματικά κριτήρια

Το επίδομα παιδιού διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

Πρώτο και δεύτερο παιδί: 70 €, 42 € ή 28 € ανά παιδί και ανά μήνα

70 €, 42 € ή 28 € ανά παιδί και ανά μήνα Από τρίτο παιδί και πάνω: 140 €, 84 € ή 56 € ανά παιδί και ανά μήνα

Τα ποσά προσαρμόζονται ώστε οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα να λαμβάνουν μεγαλύτερη ενίσχυση.

Σημείωση: Οι αυξήσεις και οι αλλαγές στα κριτήρια ένταξης που είχαν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ 2024 παραμένουν προς το παρόν ανεφάρμοστες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης Α21

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η ηλεκτρονική αίτηση Α21, μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ.

Τα βασικά βήματα είναι:

Σύνδεση με TaxisNet: Ο υπόχρεος ή ο/η σύζυγος υποβάλλει την αίτηση.

Ο υπόχρεος ή ο/η σύζυγος υποβάλλει την αίτηση. Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και συναίνεση: Στο σύστημα εμφανίζεται προσυμπληρωμένη φόρμα με τα στοιχεία της οικογένειας.

Στο σύστημα εμφανίζεται προσυμπληρωμένη φόρμα με τα στοιχεία της οικογένειας. Έλεγχος στοιχείων: Ο αιτών πρέπει να επαληθεύσει και να συμπληρώσει τα στοιχεία, ειδικά τον ΙΒΑΝ για την κατάθεση του επιδόματος.

Ο αιτών πρέπει να επαληθεύσει και να συμπληρώσει τα στοιχεία, ειδικά τον ΙΒΑΝ για την κατάθεση του επιδόματος. Οριστική υποβολή: Η επιλογή του πεδίου [Συναίνεση] ολοκληρώνει τη διαδικασία και η αίτηση θεωρείται οριστική.

Προσοχή: Οι προσωρινές αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ ΕΔΩ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.

