Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υπολογίζεται ότι θα υπερβούν το 1,06 εκατ. οι συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν το συγκεκριμένο ποσό

Newsbomb

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τον Νοέμβριο του 2025 ξεκινά η καταβολή του νέου επιδόματος, των 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια.

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με μηνιαίο εισόδημα έως 1.167 ευρώ (άγαμοι, χήροι/ες) ή έως 2.166 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ωστόσο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 250 ευρώ, που πρόκειται να καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου στους συνταξιούχους, θα έχει και μεγάλους χαμένους, ειδικές κατηγορίες πολιτών, που θα μείνουν εκτός επιδόματος.

Αιτία είναι οι ηλικιακές και οι εισοδηματικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, για την καταβολή της παροχής. Ακριβέστερα, υπάρχει το 65ο έτος, ως ηλικιακό όριο, ενώ έχουν τεθεί εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα υπερβούν το 1,06 εκατ. οι συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν το συγκεκριμένο ποσό. Εξ αυτών, περισσότερα από 480.000 άτομα, είναι χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων, σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ). Επίσης, θα υπάρξουν και χιλιάδες άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος, που επίσης θα το χάσουν, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σύνταξή τους, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν έγκαιρα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει υπαιτιότητα του ασφαλιστικού φορέα απονομής της σύνταξης, οι συγκεκριμένοι εν δυνάμει συνταξιούχοι θα βρεθούν εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ.

Ανάμεσα σε όσους πρόκειται να αποκλειστούν της διαδικασίας βρίσκονται μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που εν καιρώ σκληρής ακρίβειας, θα τους ήταν απαραίτητο το συγκεκριμένο βοήθημα.

Πιο αναλυτικά, εκτός επιδόματος θα βρεθούν:

*Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών. Το συγκεκριμένο όριο, αφορά εκείνους που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με δεδομένο ότι το εν λόγω επίδομα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, κάθε επόμενο έτος, το συγκεκριμένο όριο, θα μεταβάλλεται αναλόγως.

*Όσοι συνταξιούχοι έχουν ετήσιο εισόδημα, που υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ (για τον άγαμο) ή τα 26.000 ευρώ (για τον έγγαμο). Το εισόδημα αυτό, μπορεί να είναι πραγματικό ή τεκμαρτό.

*Όσοι συνταξιούχοι έχουν ακίνητη περιουσία (ατομική ή της συζύγου), που υπερβαίνει συνολικά τα 200.000 ευρώ για τον άγαμο ή τα 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

*Εκτός επιδόματος μένουν και όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, που προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού επιτελείου υπερβαίνουν τους 671.000 οι συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά. Η κατάργησή της θα γίνει σε δύο φάσεις το 2026 με περιορισμό κατά το ήμισυ και το 2027. Άρα τον φετινό Νοέμβριο θα επιδράσει η προσωπική διαφορά στη μη λήψη του επιδόματος για τους περισσότερους από τους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας.

*Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, επίσης κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός παροχής. Αιτία είναι ότι το εισόδημα από την εργασία τους, συνυπολογίζεται στο ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο. Άρα, είναι πιθανό, αθροιστικά, το ετήσιο εισόδημά τους, να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, με συνέπεια να χαθεί το επίδομα των 250 ευρώ για φέτος. Υπενθυμίζεται ότι, στον e-ΕΦΚΑ έχουν δηλώσει ότι εργάζονται περισσότεροι από 230.000 συνταξιούχοι.

*Όσοι συνταξιούχοι εισέπραξαν αναδρομικά κατά το 2024, επίσης είναι πιθανό να μείνουν εκτός επιδόματος. Αιτία είναι ότι και αυτό το ποσό προσμετράται στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημά τους.

*Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς. Κάθε μήνα, από τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ προκύπτει ότι ανέρχονται σε περίπου 10.000 οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Στις ευάλωτες κατηγορίες, όσων μένουν εκτός επιδόματος βρίσκονται οι:

*Μακροχρόνια άνεργοι.

*Μονογονεϊκές οικογένειες.

*Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

*Δικαιούχοι επιδόματος τέκνων

*Χήρες, ορφανά, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που είναι κάτω των 65 ετών.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα blue jeans, τα γαλάζια μάτια και τα γονίδια: Διάσημη δημοσιογράφος τρολάρει τη Sydney Sweeney και προτρέπει σε... κολονοσκόπηση

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι θα αποκτήσει μερίδιο στην TikTok στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τραμπ

12:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΒΙΚΟΣ COLA: Επίσημος χορηγός του Stoiximan SUPER CUP

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ και το ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς όλες τις κατευθύνσεις

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πυρκαγιά από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Ρωσία - Βίντεο

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «75 εκατ. ευρώ ως τώρα στην ΑΑΔΕ για ανάκτηση από επενδύσεις που δεν έγιναν»

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τεσσάρα… πρόκρισης για το «τριφύλλι»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από την δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση;

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

11:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Αυλαία στη Ρόδο με ΑΕΚ - Προμηθέας και Ολυμπιακός - Καρδίτσα

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Κάμερα «έπιασε» τον Ντόναλντ να κουνά το δάχτυλο στη Μελάνια Τραμπ - Το βίντεο που έγινε viral

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα Θαύματα του Κόσμου είναι επτά: Η μυστική σημασία του τυχερού αριθμού

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νορβηγίδα κατήγγειλε βιασμό από Βρετανό τουρίστα - Συνελήφθη ο 25χρονος

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Το ζήτημα της εκταφής αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

10:30ΕΛΛΑΔΑ

25 χρόνια από το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα»: «Στις Πόρτες της Πάρου πέθανα και ξαναγεννήθηκα»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία στα μέσα της άλλης εβδομάδας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Άρειος Πάγος για αιτήματα εκταφής θυμάτων Τεμπών: «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από την δολοφονία που συγκλόνισε την Ελλάδα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προσλαμβάνονται Ρομά ως αστυνομικοί για τους καταυλισμούς - Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

06:40ΚΟΣΜΟΣ

«Λάθος» τουρκικού δικαστηρίου αποκαλύπτει πώς η Άγκυρα και η MIT εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι πιλότοι αφήνουν την πόρτα στο πιλοτήριο του αεροπλάνου ανοιχτή πριν την πτήση;

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ