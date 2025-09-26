Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

Από τον Νοέμβριο του 2025 ξεκινά η καταβολή του νέου επιδόματος, των 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια.

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με μηνιαίο εισόδημα έως 1.167 ευρώ (άγαμοι, χήροι/ες) ή έως 2.166 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Ωστόσο η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 250 ευρώ, που πρόκειται να καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου στους συνταξιούχους, θα έχει και μεγάλους χαμένους, ειδικές κατηγορίες πολιτών, που θα μείνουν εκτός επιδόματος.

Αιτία είναι οι ηλικιακές και οι εισοδηματικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, για την καταβολή της παροχής. Ακριβέστερα, υπάρχει το 65ο έτος, ως ηλικιακό όριο, ενώ έχουν τεθεί εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα υπερβούν το 1,06 εκατ. οι συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν το συγκεκριμένο ποσό. Εξ αυτών, περισσότερα από 480.000 άτομα, είναι χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων, σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ). Επίσης, θα υπάρξουν και χιλιάδες άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι του επιδόματος, που επίσης θα το χάσουν, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σύνταξή τους, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν έγκαιρα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει υπαιτιότητα του ασφαλιστικού φορέα απονομής της σύνταξης, οι συγκεκριμένοι εν δυνάμει συνταξιούχοι θα βρεθούν εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ.

Ανάμεσα σε όσους πρόκειται να αποκλειστούν της διαδικασίας βρίσκονται μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που εν καιρώ σκληρής ακρίβειας, θα τους ήταν απαραίτητο το συγκεκριμένο βοήθημα.

Πιο αναλυτικά, εκτός επιδόματος θα βρεθούν:

*Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών. Το συγκεκριμένο όριο, αφορά εκείνους που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με δεδομένο ότι το εν λόγω επίδομα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, κάθε επόμενο έτος, το συγκεκριμένο όριο, θα μεταβάλλεται αναλόγως.

*Όσοι συνταξιούχοι έχουν ετήσιο εισόδημα, που υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ (για τον άγαμο) ή τα 26.000 ευρώ (για τον έγγαμο). Το εισόδημα αυτό, μπορεί να είναι πραγματικό ή τεκμαρτό.

*Όσοι συνταξιούχοι έχουν ακίνητη περιουσία (ατομική ή της συζύγου), που υπερβαίνει συνολικά τα 200.000 ευρώ για τον άγαμο ή τα 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

*Εκτός επιδόματος μένουν και όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, που προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού επιτελείου υπερβαίνουν τους 671.000 οι συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά. Η κατάργησή της θα γίνει σε δύο φάσεις το 2026 με περιορισμό κατά το ήμισυ και το 2027. Άρα τον φετινό Νοέμβριο θα επιδράσει η προσωπική διαφορά στη μη λήψη του επιδόματος για τους περισσότερους από τους συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας.

*Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, επίσης κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός παροχής. Αιτία είναι ότι το εισόδημα από την εργασία τους, συνυπολογίζεται στο ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο. Άρα, είναι πιθανό, αθροιστικά, το ετήσιο εισόδημά τους, να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, με συνέπεια να χαθεί το επίδομα των 250 ευρώ για φέτος. Υπενθυμίζεται ότι, στον e-ΕΦΚΑ έχουν δηλώσει ότι εργάζονται περισσότεροι από 230.000 συνταξιούχοι.

*Όσοι συνταξιούχοι εισέπραξαν αναδρομικά κατά το 2024, επίσης είναι πιθανό να μείνουν εκτός επιδόματος. Αιτία είναι ότι και αυτό το ποσό προσμετράται στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημά τους.

*Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου της φετινής χρονιάς. Κάθε μήνα, από τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ προκύπτει ότι ανέρχονται σε περίπου 10.000 οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Στις ευάλωτες κατηγορίες, όσων μένουν εκτός επιδόματος βρίσκονται οι:

*Μακροχρόνια άνεργοι.

*Μονογονεϊκές οικογένειες.

*Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

*Δικαιούχοι επιδόματος τέκνων

*Χήρες, ορφανά, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις που είναι κάτω των 65 ετών.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ