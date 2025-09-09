Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

Τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας για το επίδομα

Newsbomb

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τον Νοέμβριο του 2025 ξεκινά η καταβολή του νέου επιδόματος, των 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια.

Δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με μηνιαίο εισόδημα έως 1.167 ευρώ (άγαμοι, χήροι/ες) ή έως 2.166 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Εξετάζεται το όριο ηλικίας να μειωθεί στα 62 για όσους έχουν 40 χρόνια ασφάλισης.

Η ενίσχυση θα δίδεται ετησίως κάθε Νοέμβριο, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους συνταξιούχους, αλλά χωρίς περιορισμούς για τις άλλες κατηγορίες.

Τα κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας για το επίδομα

Τα κριτήρια είναι:

• Για έγγαμους: εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.
• Για άγαμους/χήρους: εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Για συνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα, ως φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται μόνο το καθαρό ποσό συντάξεων μετά τις κρατήσεις.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι αναμένονται από τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΙΚΑ, το ΕΤΑΑ και το ΝΑΤ, ενώ λιγότεροι από Δημόσιο και ΔΕΚΟ-τράπεζες.

Παραδείγματα

• Ζευγάρι με συντάξεις 880€ και 790€ θα λάβει 500€.
• Ζευγάρι με εισόδημα μόνο του ενός (2.050€ τον μήνα) θα λάβει 250€.
• Ζευγάρι με συντάξεις 1.070€ και 960€ συν 350€ από ενοίκιο, δεν δικαιούται επίδομα· αν δεν υπήρχε το ενοίκιο, θα έπαιρναν 500€.

Τέλος, το 65ο έτος πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους. Έτσι, το 2025 θα το λάβουν όσοι έγιναν 65 μέσα στο 2024, ενώ οι υπόλοιποι θα το πάρουν από το 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: Η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι υποδύονται λογιστές

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

23:40LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί ο Γιάννης Κότσιρας για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του - «Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω»

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Θάσο: Νεκρός 86χρονος λουόμενος στην παραλία Λιμανάκι

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

23:23LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλαδάρα έτοιμη για μετάλλιο! «Κατάπιε» την Λιθουανία και πέταξε για τους «4» μετά από 16 χρόνια!

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 (Τελικό): Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 η Εθνική, 16 χρόνια μετά!

22:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Παρουσίασε την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 17 – Πότε θα κυκλοφορήσουν

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο: Ο οδηγός «εγκλώβισε» τον δράστη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

23:23LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή

23:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλαδάρα έτοιμη για μετάλλιο! «Κατάπιε» την Λιθουανία και πέταξε για τους «4» μετά από 16 χρόνια!

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο: Ο οδηγός «εγκλώβισε» τον δράστη

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Πώς έγινε η σύλληψη του γιατρού και τι υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς

19:14TRAVEL

Νεπάλ: Η άγνωστη χώρα στα Ιμαλάϊα με τα 30 εκατ. πληθυσμό και τον λαό των Σέρπα

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικός Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι!»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Την τρομοκρατούσε ο πρώην σύντροφός της επί 12 χρόνια - «Ζω από τύχη», δηλώνει 28χρονη

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους» - Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για την πρόκριση

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025

22:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Παρουσίασε την πολυαναμενόμενη νέα σειρά iPhone 17 – Πότε θα κυκλοφορήσουν

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ