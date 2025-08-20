Συνταξιούχοι: 10 + 1 επιδόματα τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής βοήθειας των 250 ευρώ και ποιες οι υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες που περιλαμβάνουν και ειδικές περιπτώσεις 

Συνταξιούχοι: 10 + 1 επιδόματα τον Νοέμβριο - Ποιοι οι δικαιούχοι των 250 ευρώ
Ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο 2025 και κάθε χρόνο (τον Νοέμβριο) πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικοι και βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι, όπως αναφέρουν Τα Νέα, είναι και ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 409,13 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2025 και θα προστεθούν σε αυτό τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι συνολικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε 1.157.551 συνταξιούχους (62% των άνω των 65), 248.823 άτομα με αναπηρία και 34.357 ανασφάλιστους ηλικιωμένους.

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς
  • Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
  • Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

  • Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριου εκάστου έτους αναφοράς
  • Στους δικαιούχους σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α΄128)
  • επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016
  • των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ.ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α'30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία
  • του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ΄ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α' 154) περί ποσοστού αναπηρίας
  • του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210)
  • του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α΄68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ/, βε΄, και βστ' χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και
  • των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α'210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α΄209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.
  • Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α' 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

