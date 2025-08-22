ΔΕΘ - Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο επίδομα των 250 ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

ΔΕΘ - Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων
Με στόχο να αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές για περισσότερα από 4 εκατομμύρια πολίτες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο οικονομικών μέτρων για το 2026 που θα παρουσιάσει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το «καλάθι» του πρωθυπουργού περιλαμβάνει μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο να ανασάνει οικονομικά η μεσαία τάξη, αλλά και μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα και για τους συνταξιούχους.

Ιδιαίτερη αίσθηση αποτελεί και το τι θα γίνει τελικά με το επίδομα των 250 ευρώ σε 1,44 εκατομμύρια συνταξιούχους μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αναφορές ότι είναι πιθανό να ανακοινωθεί από τη ΔΕΘ αύξηση του εν λόγω ποσού, όμως ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο OPEN, ήταν κατηγορηματικός: «Το επίδομα των 250 ευρώ δεν θα αυξηθεί, πρέπει να λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Θα λαμβάνουν τα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Το ποσό αυτό δεν θα αυξηθεί».

Ο κ. Τσάπαλος ξεκαθάρισε ότι μελετάται η διεύρυνση των δικαιούχων αλλά χωρίς κάτι να έχει «κλειδώσει» για την ώρα. «Το θέμα θα εξεταστεί μέχρι και την τελευταία στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Όμηρος Τσάπαλος.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο επίδομα των 250 ευρώ. Και αυτό διότι έως το τέλος Νοεμβρίου (και κάθε χρόνο-όπως έχει ανακοινωθεί), οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν επίδομα ύψους 250 ευρώ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο ορίζει ότι δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.
  • Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ για άγαμους και τα 26.000 ευρώ για έγγαμους ή για το μέρος του συμφώνου συμβίωσης.
  • Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 300.000 ευρώ για έγγαμους ή για το μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

  • Στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

β) Στους δικαιούχους:

  • σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128),
  • επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,
    των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,
  • του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%,
  • μιας σειράς επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, και
  • του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το δημόσιο ή τρίτους. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν το επίδομα μόνο για μία από αυτές.

Το επίδομα ανέρχεται σε 250 ευρώ για κάθε δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια, ενώ μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ για ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν και οι δύο τα εισοδηματικά όρια. Το ίδιο ισχύει και για ζευγάρια που λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα ΟΠΕΚΑ ή σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα.

Ποιοι δεν θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ δεν θα λάβουν είτε λόγω ηλικίας, είτε και εισοδήματος, περίπου 450.000 χήρες, ορφανά που είναι κάτω των 65 ετών, συνταξιούχοι που έχουν υψηλό εισόδημα, μεταξύ των οποίων και όσοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, όπως άλλωστε, το ίδιο ισχύει και για όσους το 2024 εισέπραξαν αναδρομικά ποσά.

Επιπλέον, συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται θα μείνουν εκτός, αφού το εισόδημά τους από την εργασία προσμετράται στο συνολικό ετήσιο εισόδημα.

