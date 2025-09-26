Πόσα χρόνια δουλειάς για ένα σπίτι στην Αθήνα - Τα αποκαλυπτικά στοιχεία στο Newsbomb

Οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Αττική έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφήνοντας χιλιάδες νέους και οικογένειες εκτός αγοράς. Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην Ε.Ε. στο κόστος στέγασης, ενώ η απόκτηση σπιτιού απαιτεί πολυετή εργασία χωρίς καμία άλλη δαπάνη.

Ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, μίλησε στο Νewsbomb και αποκαλύπτει πόσα χρόνια δουλειάς χρειάζονται για την αγορά κατοικίας 60 ή 90 τ.μ. σε δέκα περιοχές της Αττικής, παρουσιάζοντας με αριθμούς το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, ο χρόνος που απαιτείται για την αγορά κατοικίας εξαρτάται από το μέγεθος του σπιτιού, την περιοχή, αλλά κυρίως από τον μισθό και την οικογενειακή κατάσταση. Αναλυτικά:

Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό: χρειάζεται 12,5 έως 18,6 έτη για αγορά κατοικίας 60 τ.μ. (σε ορισμένες περιοχές, π.χ. Παγκράτι ή Αμπελόκηποι, ο χρόνος φτάνει πάνω από 20 χρόνια).

Ένας εργαζόμενος με μέσο μισθό: απαιτούνται 8,67 έως 13,2 έτη για 60 τ.μ.

Δύο εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό: χρειάζονται 8,42 έως 13,97 έτη για 90 τ.μ.

Δύο εργαζόμενοι με μέσο μισθό: απαιτούνται 5,97 έως 9,91 έτη για 90 τ.μ.

Δύο εργαζόμενοι με 2 παιδιά και μέσο καθαρό εισόδημα: για κατοικία 90 τ.μ. κατασκευής 1980–1990 χρειάζονται 4,47 έως 7,41 έτη, ενώ για νεότερη κατοικία (2000–2025) ο χρόνος ανεβαίνει σε 6,45 έως 9,59 έτη.

Όπως διευκρίνισε, οι υπολογισμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν τους τόκους στεγαστικών δανείων ούτε πιθανές μελλοντικές αυξήσεις τιμών, οπότε στην πράξη τα χρόνια μπορεί να είναι ακόμη περισσότερα.

Οι τιμές πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ενισχυθεί κατά 82%

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τόνισε ότι «πάνω από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2008 κινούνται πλέον οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Αττική, σύμφωνα με τους δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)». Όπως εξήγησε, «κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι τιμές κατοικιών στο σύνολο της χώρας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 7,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ρυθμός αυτός μάλιστα επιταχύνθηκε σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, όταν η αύξηση δεν ξεπέρασε το 7%».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «συνολικά, οι τιμές πώλησης κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ενισχυθεί κατά 82% σε σχέση με το χαμηλότερο σημείο της κρίσης, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αύξηση αγγίζει το 95%. Στην Αττική, οι τιμές βρίσκονται πλέον 10,6% υψηλότερα σε σχέση με το 2008, ξεπερνώντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ».

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζητούμενη τιμή πώλησης σε € - Κατοικία 60τμ, Κατασκευής 1980-1990 Έτη Εργασίας (Κατώτατος Μισθός : 10.402€) Αγορά κατοικίας 60τμ Παγκράτι 136.800 - 226.800 13,15 - 21,8 Αμπελόκηποι 158.490 - 216.000 15,23 - 20,76 Πατήσια 105.882 - 114.117 10,1 -10,9 Μαρούσι 185.454 - 218.181 17,82 - 20,97 Ηράκλειο 122.033 - 194.347 14,9 - 18,68 Περιστέρι 98.000 - 163.157 9,4 -15,68 Αιγάλεω 114.705 - 196.363 11,02 - 18,7 Καλλιθέα 126.000 - 198.529 12,11 -19,08 Νέα Σμύρνη 139.000 - 200.000 13,36 - 19,2 Πειραιάς 85.074 - 220.000 8,17 – 21,14 Μέσος όρος 127.143 - 194.749 12,5 - 18,6

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Παρά την άνοδο, σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, «η χώρα μας αντιμετωπίζει μια βαθιά στεγαστική κρίση, η οποία αναγνωρίζεται πλέον ως κοινή παραδοχή. Για τουλάχιστον 7-8 συνεχόμενα έτη, η Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στην Ε.Ε. στο κόστος στέγασης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής». Ένα τέτοιο σχέδιο, όπως σημείωσε, «θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο άμεσα μέτρα αναχαίτισης του κόστους, όσο και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την απόκτηση κατοικίας».

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζητούμενη τιμή πώλησης σε € Κατοικία 60τμ, Κατασκευής 1980-1990 Έτη Εργασίας (Μέσος Μισθός : 14.568€) Αγορά κατοικίας 60τμ Παγκράτι 136.800 - 226.800 9,33 - 15,47 Αμπελόκηποι 158.490 - 216.000 10,81 - 14,74 Πατήσια 105.882 - 114.117 7,22 - 7,79 Μαρούσι 185.454 - 218.181 12,65 - 14,88 Ηράκλειο 122.033 - 194.347 8,33 - 13,26 Περιστέρι 98.000 - 163.157 6,69 -11,13 Αιγάλεω 114.705 - 196.363 7,83 - 13,40 Καλλιθέα 126.000 - 198.529 8,60 - 13,54 Νέα Σμύρνη 139.000 - 200.000 9,48 - 13,64 Πειραιάς 85.074 - 220.000 5,80 -15,01 Μέσος όρος 127.143 - 194.749 8,67 - 13,2

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Τα εμπόδια στην αγορά κατοικίας

Ο κ. Μπάκας υπογράμμισε ότι «η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικό δανεισμό, η εργασιακή ανασφάλεια και ο φόβος δέσμευσης σε δάνειο διάρκειας 30–35 ετών, λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών».

Ακόμη και όταν κάποιος πληροί τα τραπεζικά κριτήρια, «συχνά αδυνατεί να καλύψει την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή ύψους 20%–25% της αξίας του ακινήτου». Ενδεικτικά, «για αγορά κατοικίας αξίας 160.000 €, απαιτούνται αποταμιεύσεις περίπου 32.000-40.000 €, ενώ για ακίνητο αξίας 200.000 €, η ίδια συμμετοχή κυμαίνεται μεταξύ 40.000 - 50.000 €». Όπως τόνισε, «αν και ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν αρχίσει να ζητούν χαμηλότερη προκαταβολή, η πλειονότητα των νέων παραμένει αποκλεισμένη από την αγορά κατοικίας».

Οι νέοι στο «παιδικό» δωμάτιο

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του E-Real Estates, «το 71,9% των νέων ηλικίας 18–34 ετών εξακολουθούν να ζουν στο πατρικό τους σπίτι, ενώ το 70% δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως θα καταφέρει ποτέ να αποκτήσει δικό του ακίνητο». Ακόμη, «το 37,3% (περίπου ένας στους τέσσερις) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή».

Πόσα χρόνια δουλειάς απαιτούνται

Ο κ. Μπάκας παρουσίασε αναλυτικούς πίνακες που δείχνουν πόσα έτη εργασίας χρειάζονται, ανάλογα με τον μισθό και την οικογενειακή κατάσταση, για την αγορά κατοικίας σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Κατώτατος ετήσιος μισθός - 1 εργαζόμενος: «Από 12,5 έως 18,6 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 60τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, κατασκευής 1980–1990». Ενδεικτικά, «στο Παγκράτι η αγορά κατοικίας 60 τ.μ. απαιτεί από 13,15 έως 21,8 έτη εργασίας, ενώ στους Αμπελόκηπους ο χρόνος κυμαίνεται μεταξύ 15,23 και 20,76 ετών. Στα Πατήσια, που αποτελούν τη σαφώς οικονομικότερη επιλογή, ο αντίστοιχος χρόνος περιορίζεται σε 10,1 έως 10,9 έτη».

Μέσος ετήσιος μισθός - 1 εργαζόμενος: «Από 8,67 έως 13,2 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 60τ.μ.». Όπως τόνισε, «στο Παγκράτι, το Μαρούσι και τον Πειραιά, ο χρόνος που απαιτείται με βάση τις ανώτατες ζητούμενες τιμές φτάνει τα 15,47, 14,88 και 15,01 έτη αντίστοιχα».

Κατώτατος μισθός – 2 εργαζόμενοι: «Από 8,42 έως 13,97 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 90τ.μ.». Για παράδειγμα, «στο Παγκράτι η απόκτηση κατοικίας 90 τ.μ. προϋποθέτει από 9,05 έως 14,87 έτη εργασίας, ενώ στα Πατήσια η διάρκεια κυμαίνεται από 6,89 έως 12,71 έτη».

Μέσος καθαρός μισθός – 2 εργαζόμενοι: «Από 5,97 έως 9,91 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 90τ.μ.». Στα Πατήσια, όπως ανέφερε, «ο απαιτούμενος χρόνος είναι σαφώς μικρότερος, κυμαινόμενος από 4,89 έως 9,02 έτη».

Μέσος ετήσιος καθαρός μισθός – 2 εργαζόμενοι με 2 παιδιά: «Από 4,47 έως 7,41 έτη εργασίας για αγορά κατοικίας 90τ.μ., κατασκευής 1980–1990». Στο Αιγάλεω, για παράδειγμα, «η αντίστοιχη διάρκεια είναι από 3,72 έως 5,68 έτη».

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζητούμενη τιμή πώλησης σε € Κατοικία 90τμ, Κατασκευής 1980-1990 Έτη Εργασίας Οικογένεια χωρίς παιδία (Κατώτατος Μισθός: 20.804€) Αγορά κατοικίας 90τμ Παγκράτι 188.372 - 309.375 9,05 - 14,87 Αμπελόκηποι 198.000 - 300.000 9,52 - 14,42 Πατήσια 143.406 - 264.705 6,89 -12,71 Μαρούσι 202.500 - 315.000 9,73 - 15,17 Ηράκλειο 216.000 - 326.250 10,38 - 15,67 Περιστέρι 128.571 - 271.084 6,18 - 13,05 Αιγάλεω 145.670 - 222.200 7,00 - 10,70 Καλλιθέα 167.010 - 293.877 8,03 - 14,08 Νέα Σμύρνη 213.402 - 306.185 10,26 - 14,73 Πειραιάς 148.500 - 296.470 7,14 - 14,25 Μέσος όρος 175.143 - 290.543 8,42 - 13,97

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Για κατοικία 90τ.μ. κατασκευής 2000–2025, διευκρίνισε ότι «ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και μέσο καθαρό εισόδημα χρειάζεται από 6,45 έως 9,59 έτη εργασίας». Στα Πατήσια, όπως είπε, «ο απαιτούμενος χρόνος είναι αισθητά χαμηλότερος, κυμαινόμενος από 4,80 έως 7,70 έτη».

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζητούμενη τιμή πώλησης σε € Κατοικία 90τμ, Κατασκευής 1980-1990 Έτη Εργασίας Οικογένεια χωρίς παιδιά (Μέσος Μισθός: 29.316€) Αγορά κατοικίας 90τμ Παγκράτι 188.372 - 309.375 6,43 – 10,55 Αμπελόκηποι 198.000 - 300.000 6,75 – 10,23 Πατήσια 143.406 - 264.705 4,89 – 9,02 Μαρούσι 202.500 - 315.000 6,91 – 10,76 Ηράκλειο 216.000 - 326.250 7,37 – 11,12 Περιστέρι 128.571 - 271.084 4,39 – 9,26 Αιγάλεω 145.670 - 222.200 4,97 – 7,60 Καλλιθέα 167.010 - 293.877 5,70 – 9,99 Νέα Σμύρνη 213.402 - 306.185 7,28 – 10,45 Πειραιάς 148.500 - 296.470 5,07 – 10,11 Μέσος όρος 175.143 - 290.543 5,97 - 9,91

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Ο κ. Μπάκας επεσήμανε πως «οι παραπάνω υπολογισμοί δεν συνυπολογίζουν τόκους στεγαστικών δανείων ούτε πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Συνεπώς, στην πράξη, ο πραγματικός χρόνος μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερος».

ΠΕΡΙΟΧΗ Ζητούμενη τιμή πώλησης σε € Κατοικία 90τμ, Κατασκευής 1980-1990 Έτη Εργασίας Οικογένεια με 2 παιδιά Ø (Μέσος (Μέσος Μισθός: 39.191€) Αγορά κατοικίας 90τμ Παγκράτι 188.372 - 309.375 4,81 – 7,89 Αμπελόκηποι 198.000 - 300.000 5,05 – 7,65 Πατήσια 143.406 - 264.705 3,66 – 6,75 Μαρούσι 202.500 - 315.000 5,17 – 8,05 Ηράκλειο 216.000 - 326.250 5,51 – 8,32 Περιστέρι 128.571 - 271.084 3,28 – 6,93 Αιγάλεω 145.670 - 222.200 3,72 – 5,68 Καλλιθέα 167.010 - 293.877 4,26 – 7,48 Νέα Σμύρνη 213.402 - 306.185 5,45 – 7,82 Πειραιάς 148.500 - 296.470 3,79 – 7,57 Μέσος όρος 175.143 - 290.543 4,47 - 7,41

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Όπως υπογράμμισε, «η απόκτηση κατοικίας στην Αθήνα έχει εξελιχθεί σε μια σύνθετη και πολυπαραγοντική πρόκληση, που συνδέεται όχι μόνο με το ύψος των εισοδημάτων, αλλά και με τη διαθεσιμότητα ακινήτων και τις συνεχείς ανατιμήσεις». Και κατέληξε: «Η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Μόνο μέσα από μέτρα που θα συνδυάζουν την ενίσχυση των εισοδημάτων, την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών και την προσβασιμότητα σε δανεισμό, θα μπορέσει να αποκατασταθεί η ισορροπία και να εξασφαλιστεί το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή κατοικία για όλους».



ΠΕΡΙΟΧΗ Ζητούμενη τιμή πώλησης σε € Κατοικία 90τμ, Κατασκευής 2000-2025 Έτη Εργασίας Οικογένεια με 2 παιδιά Ø (Μέσος (Μέσος Μισθός: 39.191€) Αγορά κατοικίας 90τμ Παγκράτι 285.000 - 420.000 7,27 – 10,72 Αμπελόκηποι 268.965 – 376.744 6,86 – 9,61 Πατήσια 188.000 – 301.829 4,80 – 7,70 Μαρούσι 310.000 – 434.831 7,91 – 11,10 Ηράκλειο 290.000 – 365.813 7,40 – 9,33 Περιστέρι 187.560 – 320.625 4,79 – 8,18 Αιγάλεω 203.313 – 324.418 5,19 – 8,28 Καλλιθέα 286.875 – 429.545 7,32 – 10,96 Νέα Σμύρνη 329.268 – 417.073 8,40 – 10,64 Πειραιάς 180.000 – 368.674 4,59 – 9,41 Μέσος όρος 252.898 – 375.955 6,45 - 9,59

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου κατασκευής 1980-1990. Οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται με βάση την διαθεσιμότητα.

Ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates

