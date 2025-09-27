Συνταξιούχοι: Μαζική «φυγή» για 5η χρονιά - Πάνω από 200.000 αιτήσεις στον ΕΦΚΑ

Γιατί οι ασφαλισμένοι σπεύδουν για σύνταξη πριν το 2027

Σε επίπεδα-ρεκόρ αναμένεται να φτάσει και το 2025 (5η συνεχόμενη χρονιά) ο αριθμός των αιτήσεων ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση των τελευταίων ετών. Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 200.000 αιτήσεις σε όλες τις κατηγορίες (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας).

Ενδεικτικά, το πρώτο εξάμηνο του 2025 υποβλήθηκαν 97.334 αιτήσεις, αριθμός σχεδόν ισοδύναμος με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 (99.000). Η συνολική εικόνα των τελευταίων ετών είναι σαφής:

  • 2024: 197.228 αιτήσεις

  • 2023: 190.368 αιτήσεις

  • 2022: 211.133 αιτήσεις

  • 2021: 212.151 αιτήσεις

Εάν εξαιρεθούν οι αιτήσεις λόγω θανάτου και αναπηρίας, οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω γήρατος αποτελούν περίπου το 62% του συνόλου. Μόνο τον Ιούνιο του 2025 υποβλήθηκαν 17.075 αιτήσεις, σημειώνοντας ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (15.215 τον Ιούνιο του 2024).

Πέντε λόγοι για... τη φυγή

Σημαντική είναι η μείωση των εκκρεμών συντάξεων, οι οποίες έχουν περιοριστεί στις 15.120. Παράλληλα, οι μη ληξιπρόθεσμες αιτήσεις (όσες βρίσκονται εντός του τριμήνου για την έκδοση) έφτασαν τον Ιούνιο του 2025 στις 21.860.

Η μαζική φυγή των ασφαλισμένων προς τη σύνταξη αποδίδεται κυρίως στους εξής πέντε παράγοντες:

  1. Φόβος για αύξηση ορίων ηλικίας: Από το 2027 τίθεται σε ισχύ η σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, δημιουργώντας φόβο για εγκλωβισμό σε μεγαλύτερα όρια.

  2. Αλλαγή στους πλασματικούς χρόνους: Συζητείται η πιθανή αλλαγή στους όρους εξαγοράς και υπολογισμού των πλασματικών ετών, με κίνδυνο να υπολογίζονται με μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης αντί για πραγματικά έτη.

  3. Ωρίμανση baby boomers: Η ταυτόχρονη ωρίμανση δικαιωμάτων της γενιάς των "baby boomers" (γεννηθέντων τη δεκαετία του '50 και αρχές '60), οι οποίοι αποχωρούν μαζικά.

  4. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Η δυνατότητα εργασίας χωρίς περικοπή σύνταξης, γεγονός που καθιστά ελκυστικότερη την έξοδο (πάνω από 200.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη δηλώσει στον ΕΦΚΑ ότι εργάζονται).

  5. Μείωση συμπληρωματικών παροχών: Η συνεχής μείωση του εφάπαξ στον Δημόσιο τομέα και η εκτίμηση ότι οι επικουρικές συντάξεις δεν πρόκειται να αυξηθούν στο μέλλον, ωθούν πολλούς σε άμεση κατοχύρωση.

