Η χώρα που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 45 έτη
Πέρα από εξαιρετικά χαμηλή ηλικία συνταξιοδότησης, η χώρα διαθέτει φορολογικά κίνητρα και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ζωής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με χαμηλό κόστος ζωής, φορολογικά κίνητρα και πρόγραμμα συνταξιοδότησης από τα 45, η Ταϊλάνδη εξελίσσεται σε κορυφαίο προορισμό για ξένους συνταξιούχους και εργαζόμενους που θέλουν πρόωρη αποχώρηση από τα εργασιακά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzeta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η BYD παίρνει το στέμμα από την Bugatti!
10:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»
10:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ
10:29 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ