Η χώρα που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 45 έτη

Με χαμηλό κόστος ζωής, φορολογικά κίνητρα και πρόγραμμα συνταξιοδότησης από τα 45, η Ταϊλάνδη εξελίσσεται σε κορυφαίο προορισμό για ξένους συνταξιούχους και εργαζόμενους που θέλουν πρόωρη αποχώρηση από τα εργασιακά.

