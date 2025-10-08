Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

Στο 8μηνο του 2025, πληρώθηκαν τα εφάπαξ σε 25.000 συνταξιούχους που ήταν σε αναμονή ,ενώ εκκρεμούν οι πληρωμές σε άλλους 6.956 δικαιούχους

Newsbomb

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες
INTIME NEWS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξήσεις έως και 22.800 ευρώ στα εφάπαξ που κατέβαλαν 23 τομείς πρόνοιας και μειώσεις έως και 21.000 ευρώ σε άλλους 12 αποκαλύπτουν τα στοιχεία πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΦΚΑ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στο 8μηνο του 2025, πληρώθηκαν τα εφάπαξ σε 25.000 συνταξιούχους που ήταν σε αναμονή, ενώ εκκρεμούν οι πληρωμές σε άλλους 6.956 δικαιούχους.

Τα νέα ποσά του εφάπαξ έτσι όπως διαμορφώνονται στις πληρωμές του 2025, καθώς και τα χρωστούμενα εφάπαξ στους συνταξιούχους που είναι στη λίστα αναμονής, αποκαλύπτει σήμερα μέσα από τη δημοσιογραφική του έρευνα ο «Ε.Τ.» με αναλυτικούς πίνακες για 35 τομείς πρόνοιας.

Ακτινογραφία

Σύμφωνα με τον πίνακα των πληρωμών:

*Από το Δημόσιο περιμένουν εφάπαξ 1.388 συνταξιούχοι, με το μέσο ποσό προς πληρωμή να ανέρχεται στα 25.746 ευρώ. Οι 737 δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι από τα δημόσια νοσοκομεία και το μέσο εφάπαξ που θα πληρωθούν ανέρχεται στα 24.259 ευρώ. Αλλοι 525 δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι υπουργείων και εκπαιδευτικοί με μέσο προς πληρωμή εφάπαξ στα 29.445 ευρώ.

*Από τον ιδιωτικό τομέα περιμένουν το εφάπαξ 1.772 συνταξιούχοι με το υψηλότερο προς πληρωμή ποσό να φτάνει στα 88.000 ευρώ καρά μέσο όρο από το τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών και το χαμηλότερο από τον τομέα Πρόνοιας των εμποροϋπαλλήλων με 2.800 ευρώ. Οι περισσότεροι δικαιούχοι προέρχονται από το ταμείο Μετάλλου (700 εν αναμονή συνταξιούχοι για εφάπαξ) με μέσο ποσό 5.000 ευρώ.

*Από τα ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών περιμένουν εφάπαξ μόνον 161 συνταξιούχοι εκ των οποίων το υψηλότερο ποσό φτάνει στις 50.000 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΟΣΕ.

*Από τους τομείς Πρόνοιας των επιστημόνων (Γιατρών, Δικηγόρων, Μηχανικών) βρίσκονται σε αναμονή 3.635 συνταξιούχοι που είναι και οι περισσότεροι της λίστας με τις πληρωμές που εκκρεμούν. Από τη λίστα των επιστημόνων οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ (2.617 δικαιούχοι) και το μέσο εφάπαξ που τους αναλογεί είναι μόλις στις 10.000 ευρώ. Το υψηλότερο ποσό είναι το εφάπαξ των συμβολαιογράφων που φτάνει στις 30.000 ευρώ και το μικρότερο είναι των υγειονομικών με 759 συνταξιούχους σε αναμονή για ένα εφάπαξ της τάξης των 3.600 ευρώ. Στον τομέα πρόνοιας των υγειονομικών, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές του εφάπαξ που υπερβαίνουν και τους 15 μήνες όπως ανέφερε συνταξιούχους του φορέα στον «Ε.Τ.».

Ψαλίδι

Παρά τις επιμέρους αυξήσεις το εφάπαξ βαίνει αργά και σταθερά μειούμενο όσο περισσότερα είναι τα χρόνια που προσθέτουν οι ασφαλισμένοι από το 2014 και μετά και αυτό συμβαίνει λόγω της αλλαγής στον υπολογισμό του εφάπαξ που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Ο νόμος προβλέπει ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από 1/1/2014 και μετά για τα έτη ασφάλισης ως το 2013 παίρνουν εφάπαξ με βάση το 60% του μέσου όρου των αποδοχών τους (ή των εισφορών που κατέβαλαν αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους) στην πενταετία 2009-2013 και για τα έτη μετά το 2013 παίρνουν πίσω άτοκα τις εισφορές τους. Η άτοκη επιστροφή των εισφορών προκαλεί μείωση στο εφάπαξ, καθώς το νέο σύστημα δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα για τις εισφορές που πληρώθηκαν.

Για να ισοφαρίσουν οι ασφαλισμένοι τις απώλειες, θα πρέπει να πληρώνουν εισφορές για περισσότερα χρόνια. Για να πάρουν δηλαδή ένα εφάπαξ των 35.000 ευρώ, από το Δημόσιο θα πρέπει να συμπληρώσουν 40ετία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, έπαιρναν το ίδιο ποσό με 35ετία.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι συνταξιούχοι

Οσον αφορά τις πληρωμές που έγιναν σε 25.000 συνταξιούχους στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τα εφάπαξ που πληρώθηκαν πέρυσι τα οποία φέτος είναι αυξημένα για τους συνταξιούχους που προέρχονται από 23 τομείς Πρόνοιας και μειωμένα για τους δικαιούχους από 12 τομείς.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.»:

1 Αύξηση καταγράφεται στο μέσο εφάπαξ των συνταξιούχων από τα Σώματα Ασφαλείας το οποίο στις πληρωμές του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, διαμορφώθηκε στα 24.973 ευρώ από 20.990 ευρώ που ήταν πέρυσι στις πληρωμές που έγιναν στο ίδιο διάστημα. Μεγαλύτερο κατά 3.683 ευρώ στα 25.098 ευρώ είναι το εφάπαξ των εκπαιδευτικών, ενώ μικρή αύξηση κατά 1.200 ευρώ έχει και το εφάπαξ των συνταξιούχων υπαλλήλων από τα υπουργεία το οποίο διαμορφώνεται στα 23.271 ευρώ. Μικρή μείωση κατά 741 ευρώ παρατηρείται στο εφάπαξ των συνταξιούχων που προέρχονται από ειδικά μισθολόγια με το μέσο ποσό του 8μήνου του 2025 να ανέρχεται στα 40.219 ευρώ, ενώ στα 20.832 ευρώ υποχώρησε και το εφάπαξ των Δημοτικών υπαλλήλων (μείωση κατά 846 ευρώ από πέρυσι).

* Μειώσεις καταγράφονται στο μέσο εφάπαξ 5 τομέων πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα με τη μεγαλύτερη διαφορά στα πληρωτέα ποσά του 8μήνου του 2025 να παρατηρείται στον τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Υδρευσης Θεσσαλονίκης όπου το μέσο εφάπαξ υποχώρησε κατά 21.000 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 44.938 ευρώ φέτος από 65.968 ευρώ που ήταν το μέσο πληρωτέο εφάπαξ για το 8μηνο του 2024.

* Η μεγαλύτερη αύξηση στα εφάπαξ που πληρώθηκαν στο 8μηνιο του 2025 για το σύνολο των 35 τομέων Πρόνοιας είναι κατά 22.825 ευρώ και παρατηρείται στο εφάπαξ του ΟΣΕ με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 70.088 ευρώ από 47.263 ευρώ που ήταν στις πληρωμές του περσινού 8μήνου.

ΤΙ ΕΦΑΠΑΞ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΟΈΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗΜΕΣΟ ΠΟΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ52529.445 €
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ8918.011 €
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ73724.259 €
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ3721.500 €
ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟ1.38825.746 €
ΙΔ. ΤΟΜΕΑΣ
ΤΕΑΥΕΚ3392.800 €
ΤΠΠΕΤ323.000 €
ΜΕΤΑΛΛΟΥ7005.000 €
ΤΠΠΕΛ1111.500 €
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ488.000 €
ΟΛΠ832.000 €
ΤΠΠΙ68.800 €
ΤΠΠΟΕΘ31.500 €
ΤΑΞΥ(ΣΥΝΤΑΞΗΣ)6697.500 €
ΣΥΝΟΛΑ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ1.7725.843 €
ΔΕΚΟ
ΤΠΠ ΟΤΕ641.000 €
ΤΠΠ ΟΣΕ550.000 €
ΤΠΠ ΕΡΤ231.000 €
ΚΑΠ ΔΕΗ1149.000 €
ΤΠΠΙΛΤ443.000 €
ΤΠΙΣΥΤ517.000 €
ΤΠΕΥΠ ΑΘΗΝΩΝ350.000 €
ΤΠΑΕΝ8520.000 €
ΤΠΚΠΕΝ406.000 €
ΣΥΝΟΛΑ ΔΕΚΟ16121.391 €
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
ΤΠΔΑ15818.000 €
ΤΠΔΕ4316.100 €
ΤΥ7593.600 €
ΤΑΣ630.000 €
ΤΣΜΕΔΕ2.61710.000 €
ΤΠΕΔΕ525.000 €
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ3.6359.045 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ6.95611.848 €

ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ 35 ΤΑΜΕΙΑ (*)

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8ΜΗΝΟΥΔΙΑΦΟΡΑ 2025/2024
20252024
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΑΔΚΥ20.832 €21.678 €-846 €
ΝΠΔΔ16.901 €16.037 €864 €
ΤΠΟΕΚΕ29.004 €27.105 €1.899 €
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ24.973 €20.990 €3.983 €
ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ40.219 €40.960 €-741 €
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ23.271 €22.072 €1.199 €
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ25.098 €21.415 €3.683 €
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ26.771 €24.708 €2.063 €
ΙΚΑ25.868 €26.899 €-1.031 €
ΙΔ. ΤΟΜΕΑ
ΤΕΑΥΕΚ3.107 €2.889 €218 €
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ2.863 €5.876 €-3.013 €
ΜΕΤΑΛΛΟΥ5.320 €4.963 €357 €
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ20.325 € 20.325 €
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ122.407 €113.130 €9.277 €
ΟΛΠ41.759 €28.164 €13.595 €
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ12.216 € 12.216 €
ΕΘΝ. ΘΕΑΤΡΟΥ1.305 € 1.305 €
ΤΑΞΥ7.426 €7.071 €355 €
ΤΠΠΟΛΘ77.100 €59.919 €17.181 €
ΤΠΠΟΥΘ44.938 €65.968 €-21.030 €
ΤΠΕΥΠ ΑΘΗΝΑΣ40.907 €53.402 €-12.495 €
ΤΠΑΕΝ16.563 €21.167 €-4.604 €
ΤΠΚΠΕΝ5.441 €5.749 €-308 €
ΔΕΚΟ
ΟΤΕ42.740 €40.719 €2.021 €
ΟΣΕ70.088 €47.263 €22.825 €
ΕΡΤ36.199 €32.181 €4.018 €
ΔΕΗ48.807 €45.646 €3.161 €
ΕΜΠΟΡΙΚΗ24.297 €28.999 €-4.702 €
ΙΛΤ35.137 €39.134 €-3.997 €
ΤΠΙΣΥΤ15.727 €16.653 €-926 €
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΤΠΔΑ18.342 €16.802 €1.540 €
ΤΠΔΕ16.774 € 16.774 €
ΤΥ4.139 €3.586 €553 €
ΤΑΣ28.714 €24.995 €3.719 €
ΤΣΜΕΔΕ9.548 €9.904 €-356 €
ΤΠΕΔΕ5.123 €

*ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2025

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Από το «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα» στην έκρηξη βόμβας - Ποια είναι η θρυλική ντισκοτέκ της οδού Μιχαλακοπούλου

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Πυρετός διαβουλεύσεων για τη Γάζα: Γουίτκοφ, Κούσνερ στην Αίγυπτο - Τα πέντε βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου στο Instagram

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται τα drones που καταγράφουν πινακίδες κυκλοφορίας

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ενώνονται σήμερα Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς - Η συνάντηση για το βιβλίο Στυλιανίδη και οι «πληγές»

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Πρόταση συμβιβασμού με τις ΗΠΑ για τη Halkbank ύψους 100 εκατ. δολαρίων - Kλειδι για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

06:32LIFESTYLE

Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασκήσεις ψυχραιμίας στην Κουμουνδούρου ενόψει της καταιγίδας των δημοσκοπήσεων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ενώνονται σήμερα Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς - Η συνάντηση για το βιβλίο Στυλιανίδη και οι «πληγές»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους: Οι μισθοί φτάνουν και τις 8.000 ευρώ

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ