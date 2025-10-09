ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 1.648.370 ευρώ σε 4.071 δικαιούχους

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή ενισχύσεως σε παραγωγούς υπό τη νέα, μεταβατική Διοίκηση

Η πρώτη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τη νέα, μεταβατική Διοίκηση, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η διαδικασία εγκρίσεων πραγματοποιείται πλέον στην κατεύθυνση δημιουργίας σύγχρονων υπηρεσιών ελέγχου και πληρωμής», επισημαίνοντας ότι «ελέγχονται οι αιτήσεις για μεταβιβαστικές πληρωμές προς τον εξαιρετικά σημαντικό πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, με χρήση των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να πληρωθούν όσοι πραγματικά το δικαιούνται».

Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες με τον αριθμό δικαιούχων, του ποσού ενίσχυσης και του σκοπού αυτής της ενίσχυσης, έχουν αποδοθεί συνολικά 1.648.370 ευρώ σε 4.071 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:

  • σε 844 δικαιούχους για την ενίσχυση για την καλλιέργεια γεωμήλων αποδόθηκε το ποσό των 317.457 ευρώ,
  • σε 1.425 δικαιούχους το ποσό των 213.765 ευρώ ως ενίσχυση για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών στα νησιά Χίο, Σάμο και στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου,
  • σε 514 δικαιούχους το ποσό των 127.259 ευρώ ως ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιού, βρώσιμου λαθουρίου και φάβας Σαντορίνης και
  • σε 1.288 δικαιούχους το ποσό των 989.889 ευρώ ως ενίσχυση για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου.

Οι πληρωμές, και στον πίνακα που ακολουθεί:

Αριθμός Δικαιούχων

Ποσό Ενίσχυσης (σε €)

Σκοπός Ενίσχυσης

844

317.457

Ενίσχυση για την καλλιέργεια Γεωμήλων

1.425

213.765

Ενίσχυση για την καλλιέργεια Εσπεριδοειδών στα Νησιά Χίος, Σάμος και στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου

514

127.259

Ενίσχυση για την καλλιέργεια Φασολιού, Βρώσιμου Λαθουρίου και Φάβας Σαντορίνης

1.288

989.889

Ενίσχυση για την καλλιέργεια Μαστίχας Χίου

Άθροισμα

4.071

1.648.370

Στην ανακοίνωση, σημειώνεται ότι 93 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν και τα στοιχεία τους στάλθηκαν στην ΑΑΔΕ για επιπλέον διασταυρωτικούς ελέγχους.

Η πληρωμή αυτή, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ισχύον Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα έχουν γίνει από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι οι προβλεπόμενοι διοικητικοί, διασταυρωτικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας προσέγγισης λειτουργίας του Οργανισμού, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται ότι «πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για νέες πληρωμές με προτεραιότητα τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel, ιδιαίτερα για τα φερτά υλικά, τις επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, για την ευλογιά, καθώς και για την τελευταία δόση, 30% για τη βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία».

