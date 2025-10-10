Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να κάνουν κρύα ντους - Τι συμβαίνει με τους θερμοσίφωνες

Yλικά που είναι απαραίτητα για τους θερμοσίφωνες δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών

Ηλιακοί θερμοσίφωνες σε ταράτσες πολυκατοικών των Αθηνών 

Με τον επερχόμενο χειμώνα να αναμένεται βαρύς στην Ευρώπη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι σοβαρό ζήτημα έχει δημιουργηθεί με τους θερμοσίφωνες.

Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να κάνουν κρύα ντους, γράφουν οι Financial Times, καθώς υλικά που είναι απαραίτητα για τους θερμοσίφωνες δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της εκτεταμένης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η Applia, η ομάδα ειδικών κατασκευαστών οικιακών συσκευών, έχει εκτιμήσει ότι πάνω από το 90% των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού δεν θα είναι πλέον εμπορεύσιμες στην ΕΕ, εάν το άφνιο, ένα μέταλλο με υψηλή αντοχή στη θερμότητα, και το συγγενές του στοιχείο ζιρκόνιο δεν αναγνωριστούν ως ασφαλή για οικιακή χρήση.

Τα δύο στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στους κανόνες της ΕΕ για το πόσιμο νερό, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2027 και αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών και στη βελτίωση των προτύπων ποιότητας του νερού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να έχει παραβλέψει το γεγονός ότι οι δεξαμενές ζεστού νερού περιέχουν επίσης πόσιμο νερό, με τους κατασκευαστές να προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν με πρόστιμα εάν δεν συμμορφωθούν με τον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών.

«Το άφνιο είναι απολύτως ασφαλές στη χρήση», δήλωσε ο Paolo Falcioni, γενικός διευθυντής της Applia, τονίζοντας ότι το στοιχείο χρησιμοποιείται για περισσότερα από 100 χρόνια σε εμαγιέ δεξαμενές ζεστού νερού. Εάν το άφνιο ή το ζιρκόνιο δεν αναμιχθούν με το εμαγιέ, εξήγησε, το γυάλισμα «σπάει και το ζεστό νερό δεν είναι ζεστό». Τα δύο στοιχεία χρησιμοποιούνται επίσης στα εμαγιέ θερμικών αντλιών, οι οποίες έχουν γίνει πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, καθώς τα νοικοκυριά απομακρύνονται από τους λέβητες αερίου.

Κοστοβόρες οι εναλλακτικές

Ο Falcioni δήλωσε ότι οι εναλλακτικές λύσεις του άφνιου, όπως ο χάλυβας ή ο χαλκός, κοστίζουν τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο, κάτι που θα μετακυληθεί στους καταναλωτές σε μια εποχή που τα οικονομικά των νοικοκυριών είναι ήδη προβληματικά...

«Ο αντίκτυπος θα είναι τεράστιος», δήλωσε ο Jérôme Martel, διευθυντής ρυθμιστικών υποθέσεων της γαλλικής εταιρείας θέρμανσης και εξαερισμού Groupe Atlantic. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν πιέσει την Επιτροπή να απλοποιήσει το ρυθμιστικό βάρος της Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι αυτό επιτείνει τα προβλήματά τους, που κυμαίνονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας έως τους αμερικανικούς δασμούς και τον φθηνό ανταγωνισμό από την Κίνα.

Ο Falcioni προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου κανονισμού σημαίνει επίσης ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες παραλείψεις, όπως η εξαίρεση του άφνιου, εκτός εάν η Επιτροπή δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα του κλάδου.

Αιφνιδιασμός στα κράτη - μέλη της ΕΕ

Η Επιτροπή δήλωσε ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να την ενημερώσουν για την ανάγκη έγκρισης του άφνιου και μέχρι στιγμής κανένα δεν το έχει κάνει. Οι Βρυξέλλες είχαν προηγουμένως ενημερώσει τις εταιρείες ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τοξικολογικές αξιολογήσεις προκειμένου να λάβουν έγκριση.

Ωστόσο, η βιομηχανία υποστηρίζει ότι αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει πολύ και ότι εν τω μεταξύ θα αναγκαστεί να προβεί σε δαπανηρές αλλαγές στις γραμμές παραγωγής της. «Αυτό θα θέσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές σε σοβαρό μειονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές εκτός ΕΕ», δήλωσε ένας διευθυντής της βιομηχανίας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη χρήση του άφνιου σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυτή η επιλογή είναι επίσης πιο δαπανηρή και χρονοβόρα από την έγκριση της ΕΕ.

Ο Falcioni προειδοποίησε ότι η έλλειψη κανονιστικής σαφήνειας σε αυτόν τον τομέα ενδέχεται να αποτρέψει και τους ξένους επενδυτές. «Υπάρχουν εταιρείες που είναι πρόθυμες να επαναφέρουν την παραγωγή στην Ευρώπη, αλλά χωρίς αυτή τη βεβαιότητα ενδέχεται να μην το κάνουν», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Financial Times

