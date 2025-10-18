Ανασφάλιστα οχήματα: Πώς γίνονται οι διασταυρώσεις για τον εντοπισμό τους - Έως 1.000€ το πρόστιμο

Νέοι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα από την ΑΑΔΕ για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας καθώς επίσης και αυτά που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Η κατοχή και η κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων συνεπάγεται σημαντικά πρόστιμα και κυρώσεις στους ιδιοκτήτες τους.

Κυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα

Σύμφωνα με τον νόμο, οι κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα περιλαμβάνουν:

Πρόστιμα ανάλογα με τον τύπο του οχήματος:

€1.000 για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

€500 για επιβατικά αυτοκίνητα.

€250 για δίκυκλα.

Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αφαιρούνται οι πινακίδες, η άδεια ικανότητας και η άδεια κυκλοφορίας για έξι μήνες.

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις: Εφόσον δεν τακτοποιηθεί η οφειλή, επιβάλλονται επιπλέον διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω του συστήματος της ΑΑΔΕ, η οποία συγκρίνει τα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων με αυτά των οχημάτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας.

Σκοπός της πρώτης φάσης είναι οι πολίτες να ενημερωθούν για τις παραλείψεις συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί με ημερομηνία αναφοράς την 25η Αυγούστου 2025, ώστε να συμμορφωθούν με την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση οχήματος, εντός 15 ημερών.

Με την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που δε συμμορφώθηκαν θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των προαναφερόμενων τρόπων (SMS, mail, ταχυδρομείο).

Υπενθυμίζεται πως οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024 και της συνολικής δράσης για τη διαμόρφωση ενιαίας εικόνας με τα στοιχεία οχημάτων και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών οχημάτων ως προς τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων.

Σημειώνετια ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση αν θεωρούν ότι η ειδοποίηση είναι λανθασμένη.

Πώς να ελέγξετε την ασφάλεια του οχήματός σας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ασφάλισης του οχήματός σας με δύο τρόπους: