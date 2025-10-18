Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία των πληρωμών

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία, σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επικουρικές συντάξεις του Νοεμβρίου να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e–ΕΦΚΑ για τον Νοέμβριο 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

(μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1/1/2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1/1/2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e–ΕΦΚΑ του Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων , Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

, και θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ–ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2024

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τρίτη, λόγω της 28ης Οκτωβρίου).

