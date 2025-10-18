Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία των πληρωμών

Δείτε τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Νοεμβρίου 2025 από όλα τα Ταμεία

Newsbomb

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία των πληρωμών

Αγορά Βλάλη (Καπάνι), Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2024

UNSPLASH.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία, σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επικουρικές συντάξεις του Νοεμβρίου να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e–ΕΦΚΑ για τον Νοέμβριο 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1/1/2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e–ΕΦΚΑ του Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ–ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2024

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τρίτη, λόγω της 28ης Οκτωβρίου).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD σκαρφαλώνει στο Top 100, η Tesla υποχωρεί

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο και νοσηλεύεται

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός για την προθεσμία και τα πρόστιμα – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

07:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στη δράση με δύσκολη έξοδο για Ολυμπιακό και «μάχες» βορρά – νότου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με την απανθρακωμένη χήρα υπουργού - Τα κοσμήματα και τα τσιγάρα - Η στιγμή που τη βρήκε ο γιος της

06:55LIFESTYLE

Τα σχέδια του ANT1– Οι σειρές, το μεγάλο στοίχημα και η Καραβάτου

06:50ΚΟΣΜΟΣ

18 Οκτωβρίου: Η ημέρα που οι Αμερικανοί πήραν την Αλάσκα και η πρόταση για το «Τούνελ Πούτιν-Τραμπ»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανασφάλιστα οχήματα: Πώς γίνονται οι διασταυρώσεις για τον εντοπισμό τους - Έως 1.000€ το πρόστιμο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες: Διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο το αλκοόλ στο αίμα του οδηγού

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις υπό τον φόβο διαρροών προς τον Αλέξη Τσίπρα

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα - Τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην χώρα

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι περιοδείες Μητσοτάκη σε Αττική και Μακεδονία: Ζεσταίνει τις μηχανές με φόντο τις εκλογές του 2027

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του 68χρονου 1,5 μήνα πριν από το έγκλημα – «Ήθελε να μου κάνει κακό»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Ο πόλεμος καθορίζει τα σύνορα» - Ζητά εκεχειρία στις σημερινές γραμμές μάχης - «Είμαι ρεαλιστής» απαντά ο Ζελένσκι για τους Tomahawk

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία των πληρωμών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου

05:18ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Βγήκε από τη φυλακή ο γιος του προέδρου Άρσε, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία

04:59ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι άνθρωποι του Τραμπ αποκαλύπτουν - Αισθάνθηκαν προδομένοι με το πλήγμα του Ισραήλ στο Κατάρ

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Επστάιν: Δημοσιοποίηθηκαν τα αρχεία πτήσεων - Ποιοι διάσημοι έμπαιναν στο αεροπλάνο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με την απανθρακωμένη χήρα υπουργού - Τα κοσμήματα και τα τσιγάρα - Η στιγμή που τη βρήκε ο γιος της

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο και νοσηλεύεται

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του 68χρονου 1,5 μήνα πριν από το έγκλημα – «Ήθελε να μου κάνει κακό»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός για την προθεσμία και τα πρόστιμα – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Φως στο Τούνελ: Θρίλερ στο Κολωνάκι με τον θάνατο της χήρας υπουργού - Βρέθηκε απανθρακωμένη

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζητούν την εκκένωση της Μεγάλης του Γένους Σχολής οι Τούρκοι μέσα στις επόμενες 90 ημέρες

06:55LIFESTYLE

Τα σχέδια του ANT1– Οι σειρές, το μεγάλο στοίχημα και η Καραβάτου

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Ο πόλεμος καθορίζει τα σύνορα» - Ζητά εκεχειρία στις σημερινές γραμμές μάχης - «Είμαι ρεαλιστής» απαντά ο Ζελένσκι για τους Tomahawk

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στον Άρη: Στο χειρουργείο ο Βοριαζίδης με εξεργασία στα γεννητικά όργανα

21:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκαριστικός τραυματισμός Παπαγιάννη, αποχώρησε με λυγμούς

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα - Τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην χώρα

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 3χρονο κορίτσι μπόρεσε να ακούσει ξανά χάρη σε πρωτοποριακή θεραπεία

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR 81-95: Πήγε στην Τουρκία και της έκλεισε το σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ