Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ

Τριπλό όφελος από αυξήσεις συντάξεων, μείωση φόρων και από το επίδομα των 250 ευρώ θα έχουν 1,1 εκατ. συνταξιούχοι, ενώ οι 671.586 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά προβλέπεται ότι για το 2026 θα πάρουν από το 50% έως το 95% της αύξησης που αναλογεί στη σύνταξή τους και από το 2027 η αύξηση θα δίδεται στο 100%.

Τα οφέλη που θα έχουν οι συνταξιούχοι φαίνονται στα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα:

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.687 ευρώ προ φόρου χωρίς προσωπική διαφορά θα πάρει όλη την αύξηση (2,4%) για το 2026, που είναι 40 ευρώ μηνιαίως ή 480 ευρώ ετησίως, θα λάβει το επίδομα των 250 ευρώ τον Νοέμβριο και θα έχει μείωση στην παρακράτηση φόρου κατά 220 ευρώ ετησίως. Το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση, το επίδομα και τη μείωση φόρου θα ανέλθει στα 950 ευρώ. Αν έχει προσωπική διαφορά, θα πάρει τη μισή αύξηση (240 ευρώ ετησίως) και το συνολικό όφελος, μαζί με το επίδομα των 250 ευρώ και τη μικρότερη παρακράτηση φόρου, θα είναι 710 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη προ φόρου 1.060 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά θα πάρει όλη την αύξηση (2,4%) για το 2026, που είναι 25 ευρώ μηνιαίως ή 300 ευρώ ετησίως, θα λάβει το επίδομα των 250 ευρώ τον Νοέμβριο και θα έχει μείωση στην παρακράτηση φόρου κατά 60 ευρώ ετησίως. Το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση, το επίδομα και τη μείωση φόρου θα ανέλθει στα 610 ευρώ. Αν έχει προσωπική διαφορά, το συνολικό όφελος θα είναι 460 ευρώ.

Η αύξηση των συντάξεων θα συνοδευτεί και από την τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που επιβάλλεται τώρα σε συντάξεις άνω των 1.434 ευρώ. Η τιμαριθμοποίηση σημαίνει ότι οι κλίμακες συντάξεων που υπόκεινται σε κράτηση ΕΑΣ θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό με τις συντάξεις (2,4%) και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν με υψηλότερες κρατήσεις οι συνταξιούχοι.

Με την τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων της ΕΑΣ για το 2026, το όριο σύνταξης που θα απαλλάσσεται από την κράτηση θα ανεβεί στα 1.468,41 ευρώ, από 1.434 ευρώ που είναι για το 2025.

Στην πράξη, οι συνταξιούχοι με αποδοχές κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων μέχρι τα 1.468,41 ευρώ δεν θα πληρώνουν ΕΑΣ για πάντα.

Ωφελημένοι, λόγω της τιμαριθμοποίησης της ΕΑΣ, θα είναι και οι συνταξιούχοι που ανήκουν στη δεύτερη, τρίτη και επόμενες κλίμακες, με συντάξεις πάνω από τα 1.468 ευρώ, καθώς δεν θα επιβαρυνθούν στην πλειονότητά τους με υψηλότερη κράτηση.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.740 ευρώ το 2025 έχει κράτηση ΕΑΣ 3% και πληρώνει 52,20 ευρώ. Με μια αύξηση σύνταξης κατά 2,4% για το 2026, η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.781,76 ευρώ και η κράτηση θα παραμείνει στο 3%, με σχεδόν αμετάβλητο ποσό στα 53,45 ευρώ, επειδή με την τιμαριθμοποίηση της ΕΑΣ ο συνταξιούχος δεν θα αλλάξει κλίμακα και θα εξακολουθήσει να υπάγεται στο 3% αντί 6%. Χωρίς την τιμαριθμοποίηση θα άλλαζε κλίμακα και θα είχε εισφορά 6%, με διπλάσια κράτηση στα 106,86 ευρώ, που τώρα τη γλιτώνει.

Αίτηση συνταξιοδότησης έως τον Νοέμβριο για πλήρη αύξηση το 2026

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να επωφεληθούν από την αύξηση για το 2026 θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση συνταξιοδότησής τους μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2025, καθώς, βάσει νόμου, η έναρξη καταβολής της σύνταξης είναι ο επόμενος μήνας μετά την αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι με αίτηση τον Νοέμβριο θα έχουν έναρξη καταβολής σύνταξης τον Δεκέμβριο και θα θεωρούνται συνταξιούχοι του 2025, οπότε θα πάρουν την αύξηση για το 2026 και στην εθνική αλλά και την ανταποδοτική σύνταξη.

Οι υποψήφιοι για συνταξιοδότηση που θα υποβάλουν αίτηση τον Δεκέμβριο θα θεωρηθούν συνταξιούχοι του 2026, καθώς η έναρξη πληρωμής της σύνταξής τους θα είναι ο Ιανουάριος του 2026. Ως εκ τούτου, και ως νέοι συνταξιούχοι, θα πάρουν την αύξηση μόνον στην εθνική σύνταξη, γιατί η ανταποδοτική θα υπολογιστεί με αυξημένες συντάξιμες αποδοχές σε σχέση με το 2025.

Αυξήσεις συντάξεων πάνω από την προσωπική διαφορά

Αυξήσεις από το 2026 και κάθε χρόνο στην εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη θα λαμβάνουν 671.586 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά και μέχρι τώρα δεν έπαιρναν αυξήσεις.

Για το 2026 θα λάβουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση από αυτήν που αντιστοιχεί στην εθνική και την ανταποδοτική τους σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο ποσό της αύξησης θα μειώσει περαιτέρω την προσωπική διαφορά και θα αυξήσει, λογιστικά όμως, την ανταποδοτική σύνταξη. Από 1ης/1/2027 και εφεξής θα καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που θα πάρουν το 2026 οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά είναι οι εξής:

Παλαιός συνταξιούχος του Δημοσίου με 35 έτη ασφάλισης, που παίρνει σύνταξη 1.155,89 ευρώ προ φόρου και προσωπική διαφορά 103,24 ευρώ, έχει σύνολο αποδοχών 1.259,13 ευρώ και θα πάρει στην τσέπη για το 2026 τη μισή αύξηση, που είναι 13,87 ευρώ. Τα άλλα 13,87 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά στα 89,37 ευρώ και θα αυξήσουν λογιστικά την ανταποδοτική σύνταξη, και θα έχει για το 2026 σύνολο αποδοχών 1.273 ευρώ. Παλαιός συνταξιούχος του Δημοσίου με 40 έτη ασφάλισης, που παίρνει σύνταξη 1.610,72 ευρώ προ φόρου και προσωπική διαφορά 137,09 ευρώ, έχει σύνολο αποδοχών 11.747,81 ευρώ και θα πάρει στην τσέπη για το 2026 τη μισή αύξηση, που είναι 19,33 ευρώ. Τα άλλα 19,33 ευρώ θα μειώσουν την προσωπική διαφορά στα 117,76 ευρώ και θα αυξήσουν λογιστικά την ανταποδοτική σύνταξη, οπότε ο συνταξιούχος θα έχει για το 2026 σύνολο αποδοχών 1.767,14 ευρώ.

Πόσο θα αυξηθεί η εθνική σύνταξη το 2026;

Η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί κατά 2,4%, όπως και το σύνολο των καταβαλλόμενων μέχρι 31/12/2025 συντάξεων. Με την αύξηση κατά 2,4%, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης με 20 χρόνια ασφάλισης και με 40 έτη μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα μετά το 15ο έτος της ηλικίας θα ανέλθει στα 446,87 ευρώ από 436,40 ευρώ που είναι τώρα. Για 15 έτη ασφάλισης, το νέο ποσό θα είναι 402,19 ευρώ, από 392,76 ευρώ που είναι τώρα. Προσοχή: Η αυξημένη εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται και στους νέους συνταξιούχους που θα υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Νοέμβριο του 2026.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς, οι συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά (150 ευρώ και άνω) θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνιο, ενώ αν παρέμενε ο συμψηφισμός, θα έβλεπαν αυξήσεις μετά από 5 ή και 10 χρόνια.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Το επίδομα των 250 ευρώ δεν θα πληρωθεί σε όσους βγήκαν στη σύνταξη φέτος, γιατί καταβάλλεται σε όσους είναι ήδη συνταξιούχοι και συμπλήρωσαν ως συνταξιούχοι το 65 έτος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Οι φετινοί συνταξιούχοι θα πάρουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2026, εφόσον γίνουν φέτος 65 ετών.

Τα κέρδη για 1,1 εκατ. συνταξιούχους από την «τριπλή» αύξηση για το 2026

Σύνταξη προ φόρου (χωρίς προσωπική διαφορά) Αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ από 1ης/1/2026 (*) Εφάπαξ επίδομα 250 ευρώ Ετήσια μείωση φόρου 2026 Συνολικό ετήσιο όφελος από τα μέτρα για 2026 μηνιαία ετήσιο μηνιαία ετήσια 820 € 9.840 € 20 € 240 € ναι χωρίς φόρο 490 € 940 € 11.280 € 23 € 276 € ναι 40 € 566 € 1.060 € 12.720 € 25 € 300 € ναι 60 € 610 € 1.167 € 14.000 € 28 € 336 € ναι 80 € 666 € 1.297 € 15.564 € 31 € 372 € ναι 120 € 742 € 1.427 € 17.124 € 34 € 408 € ναι 160 € 818 € 1.687 € 20.244 € 40 € 480 € ναι 220 € 950 €

(*) Αύξηση 2026: 2,4%

Η ισχύουσα και η νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης

Κλίμακα συντάξεων για κράτηση ΕΑΣ το 2025 Κλίμακα συντάξεων για κράτηση ΕΑΣ το 2026 (*) Κράτηση ΕΑΣ 1.434 € – 1741 € 1.468 € – 1.783 € 3% 1.742 € – 2.048 € 1.784 € – 2.097 € 6% 2.049 € – 2.355 € 2.098 € – 2.412 € 7% 2.356 € – 2.662 € 2.413 € – 2.726 € 9% 2.663 € – 2.970 € 2.727 € – 3.041 € 10% 2.971 € – 3.277 € 3.042 € – 3.356 € 12% 3.278 € – 3.584 € 3.357 € – 3.670 € 13% 3.585 € και άνω 3.671 € και άνω 14%

(*) Με τιμαριθμοποίηση των ποσών της κλίμακας του 2025 κατά 2,4%

Πόσο μειώνεται η μηνιαία παρακράτηση φόρου από 1/1/2026 για τους συνταξιούχους

Καθαρή σύνταξη σήμερα μετά τον φόρο Μηνιαία παρακράτηση φόρου έως 31/12/2025 Μηνιαία παρακράτηση φόρου από 1ης/1/2026 Μείωση μηνιαίας παρακράτησης φόρου από 1ης/1/2026 Καθαρή σύνταξη από 1ης/1/2026 με αύξηση λόγω μείωσης φόρου 833,33 € 26,92 € 25,25 € -1,67 € 835,00 € 916,67 € 43,58 € 40,25 € -3,33 € 920,00 € 1.000,00 € 61,92 € 56,92 € -5,00 € 1.005,00 € 1.166,67 € 98,58 € 90,25 € -8,33 € 1.175,00 € 1.250,00 € 116,92 € 106,92 € -10,00 € 1.260,00 € 1.416,67 € 153,58 € 140,25 € -13,33 € 1.430,00 € 1.750,00 € 236,92 € 216,92 € -20,00 € 1.770,00 € 2.500,00 € 453,58 € 418,58 € -35,00 € 2.535,00 € 2.833,33 € 573,58 € 531,92 € -41,67 € 2.875,00 € 3.250,00 € 723,58 € 673,58 € -50,00 € 3.300,00 €

Πόσο θα αυξηθούν το 2026 οι αποδοχές των παλαιών συνταξιούχων με προσωπική διαφορά

Σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 Αύξηση 2026 που πάει στην τσέπη (*) Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς Σύνολο 2026 Συνταξιούχοι με 25 έτη ασφάλισης 715,18 € 40,35 € 755,53 € 8,58 € 31,77 € 764,11 € 818,11 € 125,88 € 943,99 € 9,82 € 116,06 € 953,81 € 810,68 € 111,89 € 922,57 € 9,73 € 102,16 € 932,30 € 730,43 € 229,24 € 959,67 € 8,77 € 220,47 € 968,44 € 659,07 € 187,00 € 846,07 € 7,91 € 179,09 € 853,98 € Συνταξιούχοι με 31 έτη ασφάλισης 946,62 € 171,22 € 1.117,84 € 11,36 € 159,86 € 1.129,20 € 1.057,42 € 43,77 € 1.101,19 € 12,69 € 31,08 € 1.113,88 € 1.257,95 € 123,10 € 1.381,05 € 15,10 € 108,00 € 1.396,15 € 939,51 € 288,43 € 1.227,94 € 11,27 € 277,16 € 1.239,21 € 1.179,45 € 194,68 € 1.374,13 € 14,15 € 180,53 € 1.388,28 € Συνταξιούχοι με 35 έτη ασφάλισης 1.155,89 € 103,24 € 1.259,13 € 13,87 € 89,37 € 1.273,00 € 1.189,00 € 46,46 € 1.235,46 € 14,27 € 32,19 € 1.249,73 € 1.111,30 € 43,14 € 1.154,44 € 13,34 € 29,80 € 1.167,78 € 1.366,41 € 141,68 € 1.508,09 € 16,40 € 125,28 € 1.524,49 € 1.508,84 € 101,90 € 1.610,74 € 18,11 € 83,79 € 1.628,85 € Συνταξιούχοι με 40 έτη ασφάλισης 1.434,79 € 71,46 € 1.506,25 € 17,22 € 54,24 € 1.523,47 € 1.292,80 € 81,97 € 1.374,77 € 15,51 € 66,46 € 1.390,28 € 1.315,11 € 151,73 € 1.466,84 € 15,78 € 135,95 € 1.482,62 € 1.610,72 € 137,09 € 1.747,81 € 19,33 € 117,76 € 1.767,14 € 1.428,10 € 113,23 € 1.541,33 € 17,14 € 96,09 € 1.558,47 €

(*) Το 50% της αύξησης πάει στην τσέπη και το άλλο 50% μειώνει την προσωπική διαφορά και ανεβάζει λογιστικά την ανταποδοτική σύνταξη. Ποσά συντάξεων προ φόρου

Κατώτατα όρια εθνικής σύνταξης από 1ης/1/2026

Ετη ασφάλισης Λόγω γήρατος Λόγω θανάτου Ποσό έως 31/12/2025 Ποσό από 1ης/1/2026 Ποσό έως 31/12/2025 Ποσό από 1ης/1/2026 20 436,40 € 446,87 € 436,40 € 446,87 € 19 427,67 € 437,93 € 430,94 € 441,28 € 18 418,94 € 428,99 € 425,48 € 435,69 € 17 410,21 € 420,06 € 420,03 € 430,11 € 16 401,49 € 411,13 € 414,58 € 424,53 € 15 392,76 € 402,19 € 409,13 € 418,95 €

Συντάξεις: Αύξηση 2,4%, με όφελος έως 780 ευρώ τον χρόνο [Οι πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης]

Αύξηση 2,4% θα πάρουν οι συνταξιούχοι για το 2026, όπως αποκαλύπτεται στο προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού. Οι αυξήσεις θα δοθούν σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους και θα φανούν στην πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου, που θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο – πιθανότατα πριν από τα Χριστούγεννα.

Ηδη, ο ΕΦΚΑ, όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», έχει ξεκινήσει να κάνει τους υπολογισμούς (προσομοίωση) για τη νέα αύξηση των συντάξεων με ποσοστό 2,35%-2,4%, προκειμένου να εκτιμηθεί το ακριβές ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την καταβολή τους κατά τη διάρκεια του 2026.

Με βάση το 2,4%, που είναι το πιο συντηρητικό σενάριο των αυξήσεων για το 2026 που προβλέπει ο νέος Προϋπολογισμός, οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις θα είναι 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα τις αυξήσεις που έχουν να περιμένουν για την επόμενη χρονιά οι συνταξιούχοι.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

*Από 12 ευρώ ως 20 ευρώ τον μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

*Εως 31 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ ως 1.300 ευρώ.

*Εως 36 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

*Εως 45 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.

*Εως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

Το ποσοστό της αύξησης μπορεί να διαμορφωθεί και πάνω από το 2,4%, εφόσον ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη για το 2025 -που είναι τα δύο μεγέθη βάσει των οποίων καθορίζονται οι αυξήσεις συντάξεων- διαμορφωθούν σε υψηλότερα επίπεδα από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπεται ανάπτυξη 2,2% για φέτος, με πληθωρισμό 2,6%,. Βάσει νόμου, η αύξηση στις συντάξεις προκύπτει από το άθροισμα των δύο μεγεθών διά του 2. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση για το 2026 θα είναι 2,4% (2,2%+2,6%=4,8%/2=2,4%).

Αν, όμως, τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη άνοιξη, είναι μεγαλύτερα από την αρχική πρόβλεψη, αυτομάτως θα είναι μεγαλύτερη και η αύξηση στις συντάξεις. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνταξιούχοι θα πάρουν διορθωτικό ποσοστό αύξησης για το 2026, το οποίο θα προστεθεί στην αύξηση του 2027.

Ποιοι θα πάρουν αύξηση

Αυξήσεις συντάξεων για το 2026 θα πάρουν 6 κατηγορίες συνταξιούχων, που είναι οι εξής:

Οι παλαιοί συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους έχει επανυπολογιστεί. Οι παλαιοί συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη και έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς από τον επανυπολογισμό. Η μισή αύξηση τουλάχιστον θα μπει στην τσέπη και η υπόλοιπη θα μειώσει την προσωπική διαφορά και, αν είναι μικρή, ή θα τη μηδενίσει. Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους. Σε αυτές τις -λίγες- περιπτώσεις οι συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της σύνταξης και όταν η σύνταξη επανυπολογιστεί θα επανυπολογιστεί και η αύξηση με βάση το νέο ποσό. Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους δεν υπόκειται σε επανυπολογισμό, όπως οι συντάξεις του ΟΓΑ και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις. Οι νέοι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη από 13/5/2016 και μετά και ως επί το πλείστον και κατά κανόνα λαμβάνουν συντάξεις με μικρότερα ποσά και χωρίς προσωπική διαφορά όπως οι παλαιότεροι. Οι συνταξιούχοι στους οποίους η σύνταξη θα απονεμηθεί από 1ης/1/2026 (π.χ. εκκρεμείς συντάξεις), αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής της ανατρέχει μέχρι και 31/12/2025.

Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά, που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.

Το ετήσιο όφελος

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι μέσες συντάξεις λόγω γήρατος με αύξηση κατά 2,4% από 1ης/1/2026 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Στα 1.247,23 ευρώ για συνταξιούχους ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 1.218 ευρώ που είναι τώρα και στα 567,30 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης από 554 ευρώ τώρα. Στα 1.346,56 για το Δημόσιο με 35 έτη και άνω από 1.315 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 378,72 ευρώ για το 2026. Στα 1.406 ευρώ για συνταξιούχους του Δημοσίου με 40 χρόνια από 1.374 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση σχεδόν κατά 400 ευρώ για το 2026. Στις 2.671 ευρώ για συνταξιούχους Ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 2.609 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 751,39 ευρώ για το 2026. Στα 1.287 ευρώ για συνταξιούχους ΕΤΑΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 1.257 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 362 ευρώ για το 2026. Στα 659,46 ευρώ για συνταξιούχους του ΟΓΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 644 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 185,47 ευρώ για το 2026.

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν μισή και ποιοι ολόκληρη την αύξηση;

Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, εκ των οποίων 1.850.000 συνταξιούχοι θα πάρουν στο ακέραιο όλη την αύξηση, ενώ με απόφαση της κυβέρνησης άλλοι 671.586 συνταξιούχοι που έχουν και προσωπική διαφορά θα πάρουν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη και το υπόλοιπο θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση, ανεξαρτήτως του ποσού της προσωπικής διαφοράς. Στην πράξη, με την απόφαση της κυβέρνησης, ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται από το 2026 και οι συνταξιούχοι που θα έμεναν χωρίς αυξήσεις ως και 10 χρόνια θα δουν τη σύνταξή τους να ξεπαγώνει.

Οι αυξήσεις συντάξεων γήρατος παλαιών συνταξιούχων για το 2026 ανά Ταμείο

Ταμεία και έτη ασφάλισης Μέση σύνταξη 2025 (αύξηση 2,4%) Μέση σύνταξη 2026 (νέα αύξηση 2,4%) Μηνιαία αύξηση 2026 Ετήσια αύξηση 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 25 ως 30 840,00 € 860,16 € 20,16 € 241,92 € 35 ως 38 1.315,00 € 1.346,56 € 31,56 € 378,72 € 40 1.374,00 € 1.406,98 € 32,98 € 395,71 € ΙΚΑ Εως 20 554,00 € 567,30 € 13,30 € 159,55 € 20 ως 25 690,00 € 706,56 € 16,56 € 198,72 € 25 ως 30 815,00 € 834,56 € 19,56 € 234,72 € 30 και άνω 1.218,00 € 1.247,23 € 29,23 € 350,78 € ΔΕΚΟ & τραπεζών Εως 20 804,00 € 823,30 € 19,30 € 231,55 € 20 ως 25 1.198,00 € 1.226,75 € 28,75 € 345,02 € 25 ως 30 1.699,00 € 1.739,78 € 40,78 € 489,31 € 30 και άνω 2.609,00 € 2.671,62 € 62,62 € 751,39 € ΟΑΕΕ Εως 20 557,00 € 570,37 € 13,37 € 160,42 € 20 ως 25 692,00 € 708,61 € 16,61 € 199,30 € 25 ως 30 785,00 € 803,84 € 18,84 € 226,08 € 30 και άνω 1.100,00 € 1.126,40 € 26,40 € 316,80 € ΟΓΑ Εως 20 417,00 € 427,01 € 10,01 € 120,10 € 20 ως 25 472,00 € 483,33 € 11,33 € 135,94 € 25 ως 30 593,00 € 607,23 € 14,23 € 170,78 € 30 και άνω 644,00 € 659,46 € 15,46 € 185,47 € ΕΤΑΑ Εως 20 592,00 € 606,21 € 14,21 € 170,50 € 20 ως 25 744,00 € 761,86 € 17,86 € 214,27 € 25 ως 30 879,00 € 900,10 € 21,10 € 253,15 € 30 και άνω 1.257,00 € 1.287,17 € 30,17 € 362,02 € ΝΑΤ Εως 20 783,00 € 801,79 € 18,79 € 225,50 € 20 ως 25 926,00 € 948,22 € 22,22 € 266,69 € 25 ως 30 1.171,00 € 1.199,10 € 28,10 € 337,25 € 30 και άνω 1.535,00 € 1.571,84 € 36,84 € 442,08 € ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Εως 20 599,00 € 613,38 € 14,38 € 172,51 € 20 ως 25 1.035,00 € 1.059,84 € 24,84 € 298,08 € 25 ως 30 1.101,00 € 1.127,42 € 26,42 € 317,09 € 30 και άνω 1.759,00 € 1.801,22 € 42,22 € 506,59 €

Οι αυξήσεις για νέους συνταξιούχους (συνταξιοδότηση από 13/5/2016 και μετά)

Μισθός Με 33 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης Σύνταξη 2025 Σύνταξη από 1ης/1/2026 Αύξηση 2026 Σύνταξη 2025 Σύνταξη από 1ης/1/2026 Αύξηση 2026 Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια 1.120 € 848 € 868 € 20 € 244 € 976 € 999 € 23 € 281 € 1.230 € 888 € 909 € 21 € 256 € 1.028 € 1.053 € 25 € 296 € 1.340 € 929 € 951 € 22 € 268 € 1.081 € 1.107 € 26 € 311 € 1.450 € 969 € 992 € 23 € 279 € 1.135 € 1.162 € 27 € 327 € 1.560 € 1.010 € 1.034 € 24 € 291 € 1.188 € 1.217 € 29 € 342 € 2.000 € 1.170 € 1.198 € 28 € 337 € 1.399 € 1.433 € 34 € 403 €

Ποσά σύνταξης μικτά

Μισθός (*) Με 38 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης Σύνταξη 2025 Σύνταξη από 1ης/1/2026 Αύξηση 2026 Σύνταξη 2025 Σύνταξη από 1ης/1/2026 Αύξηση 2026 Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια 1.430 € 1.166 € 1.194 € 28 € 336 € 1.249 € 1.279 € 30 € 360 € 1.570 € 1.238 € 1.268 € 30 € 357 € 1.329 € 1.361 € 32 € 383 € 1.710 € 1.309 € 1.340 € 31 € 377 € 1.408 € 1.442 € 34 € 406 € 1.850 € 1.380 € 1.413 € 33 € 397 € 1.488 € 1.524 € 36 € 429 € 1.990 € 1.452 € 1.487 € 35 € 418 € 1.568 € 1.606 € 38 € 452 € 2.550 € 1.738 € 1.780 € 42 € 501 € 1.885 € 1.930 € 45 € 543 €

Ποσά σύνταξης μικτά

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»