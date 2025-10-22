Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

Η Volkswagen θα αναστείλει την προσεχή Τετάρτη την παραγωγή των αυτοκινήτων Golf στο κεντρικό της εργοστάσιο στο Βόλφσμπουργκ.

Ταυτόχρονα, η παραγωγή θα σταματήσει και στο εργοστάσιο του Τσβίκαου, όπου κατασκευάζονται διάφορα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό ανέφερε η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η είδηση ​​φέρεται να ανακοινώθηκε στο Τσβίκαου κατά τη διάρκεια συνάντησης του προσωπικού την Τετάρτη. Η VW αρχικά αρνήθηκε να το επιβεβαιώσει επίσημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Volkswagen είχε προετοιμάσει το εργατικό δυναμικό της για διακοπές παραγωγής.

Αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετέχουν στη συναρμολόγηση του Golf στο Βόλφσμπουργκ, ενώ το εργοστάσιο του Τσβίκαου απασχολεί περισσότερους από 9.000 εργαζόμενους.

Η σύγκρουση γύρω από τον κατασκευαστή τσιπ Nexperia απειλεί να επηρεάσει ολόκληρη τη γερμανική βιομηχανία, καθώς οι ημιαγωγοί έχουν γίνει σπάνιοι σχεδόν εν μία νυκτί.

«Τα τσιπ θα διαρκέσουν για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο Όμιλος Volkswagen την Τρίτη. Με απλά λόγια, αυτό σήμαινε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη διακοπή της παραγωγής. Επηρεάζονται μοντέλα από ολόκληρο τον όμιλο, συμπεριλαμβανομένων των Porsche και Audi.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδιάμεσες λύσεις βρίσκονται υπό πυρετώδη επεξεργασία, επομένως τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Nexperia παράγει 100 δισ. τσιπ ετησίως

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα μπορούσαν σύντομα να αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την εργασία τους λόγω έλλειψης τσιπ στο εργοστάσιο που εργάζονται. «Πρόκειται για παγκόσμιο αντίκτυπο, είναι πραγματικά σοβαρό. Αυτά τα τσιπ είναι σαν σπόροι πουλιών, με τον οποίο εννοώ ότι υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα εξαρτήματα», περιγράφει το πρόβλημα ένας ειδικός του κλάδου.

«Φυσικά, μπορείτε να επανασχεδιάσετε αυτά τα τσιπ, αλλά αυτό διαρκεί μήνες - και τα αποθέματα δεν θα διαρκέσουν πολύ. Εάν δεν αλλάξει τίποτα, η αλυσίδα εφοδιασμού θα είναι άδεια στο άμεσο μέλλον - και στη συνέχεια η παραγωγή θα σταματήσει».

Το φόντο της κρίσης είναι το γεγονός ότι ο προμηθευτής τσιπ Nexperia βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής διαμάχης. Επειδή η Nexperia, με ετήσια παραγωγή 100 δισεκατομμυρίων τσιπ, κυριαρχεί περίπου στο ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς τυποποιημένων τσιπ, ολόκληρη η βιομηχανία τελικά εμπλέκεται στη σύγκρουση.

Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της είναι 40%. Μόνο για αυτόν τον λόγο, οι αντικαταστάσεις δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθούν. Πολλοί πελάτες της Nexperia χρησιμοποιούν πλέον γρήγορα όλες τις πιθανές πηγές για να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους, γι' αυτό και οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί απότομα.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών συγκάλεσε την Τετάρτη σε σύνοδο κορυφής για την αντιμετώπιση της κρίσης τους πληγέντες: αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές τους, καθώς και μεγάλες εταιρείες μηχανολογίας, προμηθευτές εργοστασιακού εξοπλισμού και ειδικούς στην τεχνολογία αυτοματισμού. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι βρίσκονται σε στενή επαφή με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής κυβέρνησης, και αναζητούν λύσεις. Η Hildegard Müller, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (VDA), είχε ήδη αναφέρει την Τρίτη ότι βρίσκονται σε επαφή με τη γερμανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Η προσοχή αυτή τη στιγμή πρέπει να εστιαστεί στην εξεύρεση γρήγορων και ρεαλιστικών λύσεων».