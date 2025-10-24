Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι
Πρόσθετο όφελος από 1ης/1/2026 για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους που λαμβάνουν και επίδομα τέκνων - Παραδείγματα
Διπλά ωφελημένοι θα είναι από 1ης/1/2026 οι οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, καθώς πέρα από τη μηνιαία ενίσχυση που παίρνουν από τον ΟΠΕΚΑ το διαθέσιμο εισόδημά τους θα αυξηθεί (ενδεικτικά) έως και 354 ευρώ μηνιαίως από τις μειώσεις φόρων που τίθενται σε ισχύ τον Ιανουάριο.
Επίδομα τέκνου λαμβάνουν περίπου 750.000 οικογένειες και από 1ης/1/2026 όσοι δικαιούχοι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα έχουν πρόσθετη ωφέλεια με μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη το 2027, που θα δηλωθούν τα εισοδήματα του 2026.
Παραδείγματα
- Ζευγάρι μισθωτών με ετήσιο εισόδημα 16.750 ευρώ και ένα παιδί που λαμβάνει επίδομα τέκνου 42 ευρώ τον μήνα θα έχει πρόσθετη αύξηση εισοδήματος κατά 23 ευρώ τον μήνα από τη μείωση της παρακράτησης φόρου.
- Νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ και δύο παιδιά που λαμβάνει επίδομα τέκνου 56 ευρώ τον μήνα θα έχει πρόσθετη αύξηση εισοδήματος κατά 100 ευρώ τον μήνα από τη μείωση της παρακράτησης φόρου.
- Νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ και τρία παιδιά που λαμβάνει επίδομα τέκνου 112 ευρώ τον μήνα θα έχει πρόσθετη αύξηση εισοδήματος κατά 175 ευρώ τον μήνα από τη μείωση της παρακράτησης φόρου.
