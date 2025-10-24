Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι

Διπλά ωφελημένοι θα είναι από 1ης/1/2026 οι οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, καθώς πέρα από τη μηνιαία ενίσχυση που παίρνουν από τον ΟΠΕΚΑ το διαθέσιμο εισόδημά τους θα αυξηθεί (ενδεικτικά) έως και 354 ευρώ μηνιαίως από τις μειώσεις φόρων που τίθενται σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Επίδομα τέκνου λαμβάνουν περίπου 750.000 οικογένειες και από 1ης/1/2026 όσοι δικαιούχοι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα έχουν πρόσθετη ωφέλεια με μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη το 2027, που θα δηλωθούν τα εισοδήματα του 2026.

Παραδείγματα