Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 18:00.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς θα πραγματοποιείται η εκκαθάριση της 5ης διμηνιαίας δόσης του 2025.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει στους δικαιούχους ότι για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκριση της αίτησης. Οι αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το Επίδομα Παιδιού μέσω της επίσημης σελίδας του ΟΠΕΚΑ: opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21.

Επιπλέον, στην κεντρική ιστοσελίδα opeka.gr διατίθενται πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα επιδόματα και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

