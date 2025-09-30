ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε πάνω από 1,1 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 275.516.021 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ

498.799 δικαιούχοι – 87.496.844 ευρώ Επίδομα Στέγασης : 178.272 δικαιούχοι - 21.379.085 ευρώ

: 178.272 δικαιούχοι - 21.379.085 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα : 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ

: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ Αναπηρικά : 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ

: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής : 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ

: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ

: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982 : 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ

: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων : 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ

: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ

: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ

: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ

: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ

: 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ

: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ Ευάλωτοι οφειλέτες : 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ

: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 610 δικαιούχοι – 486.401 ευρώ

: 610 δικαιούχοι – 486.401 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού : 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430 ευρώ

: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545

Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.