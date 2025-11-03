ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 50.000 θέσεις εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας στην ιστορία της χώρας. Στόχος του προγράμματος, προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες και μακροχρόνια ανέργους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους μακροχρόνια ανέργους με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας, στις άνεργες γυναίκες, στους εργαζόμενους μέσης ηλικίας (45-64 ετών), καθώς και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που απειλούνται από τη φτώχεια. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, προσφέροντας την ευκαιρία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω εξάμηνης απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι άνεργοι προτείνονται από εργασιακούς συμβούλους των αρμόδιων Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, ενώ οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας Gov.gr, προσδιορίζοντας τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των υποψηφίων. Η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση των αιτήσεων, την επιλογή των ωφελουμένων και την καταβολή των αποζημιώσεων. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι η μείωση της ανεργίας στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό σε 17 χρόνια, αποτελεί αποτέλεσμα στοχευμένων προσπαθειών. Παρά την πρόοδο, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης των δράσεων, όπως αυτό το σημαντικό πρόγραμμα που θα δώσει επαγγελματική εμπειρία σε 50.000 ανέργους, ενισχύοντας την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα. Η Υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση για στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την προώθηση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας με πρακτικά μέτρα.