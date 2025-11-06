Black Friday 2025: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

H Black Friday ή αλλιώς Μαύρη Παρασκευή, oρίζεται συνήθως την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, αλλά πάντα ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Έτσι, φέτος η Black Friday θα «πέσει» την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025.

Από την «Black Week»… στην «Black Month»

Από την τρίτη χρονιά εφαρμογής στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα από το 2018, η Black Friday παίρνει τη μορφή «Black Week».

Ωστόσο, από το 2024 η Black Friday έχει πάψει πια να είναι υπόθεση μιας μόνο ημέρας. Οι μεγάλες αλυσίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα ξεκινούν τις προσφορές από τις αρχές Νοεμβρίου, μετατρέποντάς την ουσιαστικά σε «Black Month».

Οι εκπτώσεις επεκτείνονται εβδομάδα με την εβδομάδα, ενώ πολλές επιχειρήσεις διατηρούν τις μειωμένες τιμές μέχρι και το τέλος του μήνα. Η πρακτική αυτή έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές προτιμούν να ψωνίζουν νωρίτερα και πιο στοχευμένα, αποφεύγοντας τον συνωστισμό και το άγχος της μίας ημέρας.

Να σημειωθεί και ότι φέτος (για τέταρτη φορά τα τελευταία χρόνια) δεν διεξάγονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να προχωρήσουν νωρίτερα σε πιο «γενναίες» προσφορές.

Πώς προέκυψε η «Black Friday»

Ξεκίνησε ως συνήθεια στις ΗΠΑ και εξαιτίας της επιτυχίας που γνώρισε, έγινε θεσμός που υιοθέτησαν και άλλες χώρες.

Στις αρχές της δεκαετίας του '60 τα λογιστικά φύλλα και οι αποδείξεις ήταν βεβαίως χειρόγραφα και τα καταστήματα είχαν δύο χρώματα μελανιού για να καταγράφουν τα στοιχεία.

Με κόκκινο γράφονταν οι ημέρες με αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων και με μαύρο οι ημέρες με θετικό απολογισμό.

Καθιερώθηκε λοιπόν η τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη ως η πρώτη ημέρα των πωλήσεων της Χριστουγεννιάτικης περιόδου, με σημαντικά αυξημένους τζίρους, εξ' ου και η ονομασία Black Friday.

H «Black Friday» θα «πέσει» όπως πάντα την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στις 28 Νοεμβρίου 2025 INTIME NEWS

Ο θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Φινλανδία, Πολωνία και κάθε χρονιά συμμετέχουν όλο και περισσότεροι λιανέμποροι.

Μετά την Black Friday, η Cyber Monday

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τρεις ημέρες μετά την Black Friday, έρχεται η Cyber Monday, μια ακόμα ευκαιρία για φθηνές αγορές, που αφορά τις αγορές που γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Φέτος η Cyber Monday πέφτει τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Δέκα συμβουλές για ασφαλείς αγορές στην Black Friday

Δείξτε προσοχή στους επίδοξους απατεώνες και στις απατηλές πρακτικές

Η Black Friday αποτελεί ευκαιρία και για τους scammers που εκμεταλλεύονται την επιθυμία των καταναλωτών για πολλές και καλές προσφορές. Ακόμη λοιπόν και αν συναντήσετε όρους όπως «φθηνά», «προσφορά» κλπ, μην θεωρήσετε ότι όντως πρόκειται για μια καλή ευκαιρία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου οι τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή έστω, σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι συνήθως, τα αγαθά ενδέχεται να είναι απομιμητικά ή ελαττωματικά. Κάντε την έρευνά σας λίγο καιρό πριν προβείτε στις αγορές σας ώστε να είστε σε θέση να εντοπίσετε τις ψεύτικες προσφορές.

Διαβάστε τους όρους χρήσης στα ηλεκτρονικά καταστήματα και ρωτήστε για τις εγγυήσεις στα φυσικά καταστήματα

Ενώ οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ανανεώνουν συχνά την πολιτική επιστροφών προς όφελος του καταναλωτικού κοινού, οι μικρότερες επιχειρήσεις ενδέχεται να δείξουν μικρότερη ευελιξία. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος προτού προβείτε σε αγορά ή ρωτήστε για την πολιτική του καταστήματος, όταν αυτό είναι φυσικό κατάστημα, σε περίπτωση επιστροφής του αγαθού.

Προσέξτε την παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά προτού προβείτε σε συναλλαγή

Χρειάζεστε πραγματικά το προϊόν που είδατε στη βιτρίνα ή στο e-shop; Μήπως το τελικό ποσό των αγορών σας, εκτρέπει τον προϋπολογισμό σας; Η Black Friday προκαλεί τέτοιο ενθουσιασμό στους καταναλωτές που πολλές φορές προβαίνουν σε αγορές που δεν τους είναι πραγματικά αναγκαίες από το φόβο ότι μπορεί να μην προλάβουν να αξιοποιήσουν τις προσφορές! Θυμηθείτε ότι παρά τις ελκυστικές προτάσεις που τα καταστήματα μπορεί να υπόσχονται ενόψει της Black Friday, όσο προχωρούμε στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, η αγορά θα ανανεώσει και πάλι τις προμήθειές της προτείνοντας νέες εκπτώσεις και καινούρια αγαθά!

Προσοχή στις άγνωστες ή πρωτοεμφανιζόμενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

Οι καλύτερες προσφορές δεν παρέχονται πάντα από τις μεγάλες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Kαι οι μικρές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για αγορές, ωστόσο στις περιπτώσεις πρωτοεμφανιζόμενης ή άγνωστης επιχείρησης, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην χάσετε χρήματα. Αν διαπιστώσετε ότι παραλείπονται κρίσιμα στοιχεία για την αναγνώριση της ταυτότητας της ηλεκτρονικής επιχείρησης όπως είναι η εταιρική επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ΑΦΜ της, είναι προτιμότερο να αποφύγετε να προβείτε σε αγορά μέχρι να διασταυρώσετε την αξιοπιστία της επιχείρησης διερευνώντας προηγουμένως την φήμη της στο διαδίκτυο.

Φέτος η Cyber Monday πέφτει στη 1 Δεκεμβρίου 2025 Pixabay

Προσοχή στις παραπλανητικές προσφορές

Ακόμη και αν ψωνίζετε από μία ιστοσελίδα που εμπιστεύεστε, είναι σημαντικό να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στη συναλλαγή σας: η τιμή, η εγγύηση, το κόστος μεταφοράς, η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης, μπορεί να είναι μερικές από τις σημαντικές πληροφορίες που θα καθορίσουν την τελική σας επιλογή. Πολλές φορές όμως ενδέχεται να εμφανιστούν αναδυόμενα banners με προσφορές άσχετες από αυτές που παρέχει η προμηθεύτρια επιχείρηση, από ιστοσελίδες που σας ζητούν να εισάγετε τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών ή και των κωδικών σας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές, επικοινωνήστε τόσο με την επιχείρηση όσο και με την τράπεζά σας και επιβεβαιώστε τη γνησιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων αυτών. Θα πρέπει να αποφεύγουμε προσφορές που εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα αν προέρχονται από άγνωστους ιστοτόπους.

Δείξτε μεγάλη προσοχή στην παροχή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών

Στις περιπτώσεις που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική ή την χρεωστική κάρτα ελέγξτε με προσοχή το περιεχόμενο των όρων και των email που σχετίζονται με την συναλλαγή σας. Επίσης, θα πρέπει να μην προχωρήσετε σε συναλλαγή αν σας ζητείται να εγκαταστήσετε λογισμικό για την απόκτηση μιας προσφοράς.

Μην παρασύρεστε από ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ή προσφορές

Ελέγξτε στα διαφημιστικά φυλλάδια, στις προωθήσεις στα social media και στα newsletters των καταστημάτων για τις τιμές των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Συγκεντρώστε τις αρκετές μέρες πριν την Black Friday ώστε να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης για την τελικά προσφερόμενη τιμή και για να είστε σε θέση να εξακριβώσετε ότι πετύχατε μια πραγματικά καλή ευκαιρία αγοράς.

Κουπόνια προσφορών και giftcards

Όταν διαθέτετε κουπόνια προσφορών ή giftcards επιβεβαιώστε αν τα προϊόντα που επιθυμείτε διατίθενται την Black Friday ή αν οι εταιρείες που σας ενδιαφέρουν αποδέχονται τα κουπόνια αυτά και δεν εξαιρούνται των προσφορών.

Ελέγξτε την πολιτική ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Εφόσον σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ηλεκτρονικές αγορές, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε τις προσωπικές σας συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) και δίχτυ προστασίας (firewall). Κατά την καταχώρηση των στοιχείων της συναλλαγής σας, βεβαιωθείτε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή κρυπτογράφηση. Αυτό μπορείτε να το αναγνωρίσετε αν παρατηρήσετε το εικονίδιο με το κλειστό λουκετάκι πάνω αριστερά στην διεύθυνση της ιστοσελίδας και εάν η διεύθυνση ξεκινά με «https://».

Συμφωνήστε την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παραδώσει εμπρόθεσμα το προϊόν, θυμηθείτε ότι οι συναλλαγές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας προσφέρουν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας για τους καταναλωτές, σε περίπτωση ακύρωση της συναλλαγής. Αντίθετα η πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, θα πρέπει να αποφεύγεται.