Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, που θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν θα υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο για περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες.

Χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές - Δημοφιλείς Εφαρμογές - myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

«Στις 10 Νομεβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, τρεις θα είναι οι πληρωμές με την πρώτη να καταβάλλεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη τον Μάιο και η τρίτη τον Ιούλιο του 2026», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος στο ΕΡΤnews.

Αυστηρά τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την περίοδο 2025-2026, οι δικαιούχοι θα ελεγχθούν με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά τους κριτήρια. Τα ετήσια εισοδήματα ορίζονται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και έως 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με αύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο εισοδήματος φτάνει τις 29.000 ευρώ. Επιπλέον, εισάγεται ανώτατο όριο στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για καλύτερη στόχευση.

Στο σκέλος των περιουσιακών στοιχείων (βάσει ΕΝΦΙΑ 2025), το όριο διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα

Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει έως τα 800 ευρώ, με δυνατότητα ανόδου έως τα 1.200 ευρώ σε ορεινούς και ψυχρούς οικισμούς. Για να λάβουν οι περσινοί δικαιούχοι το 60% του ποσού ως προκαταβολή, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως την 5η Δεκεμβρίου 2025.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις βασικές δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η πρώτη καταβολή (που περιλαμβάνει την προκαταβολή) έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 , εφόσον οι αγορές έχουν τιμολογηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

Η δεύτερη δόση για τις αγορές που έγιναν έως 31 Μαρτίου 2026 θα καταβληθεί έως την 29η Μαΐου 2026 .

Τέλος, προβλέπεται επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση έως την 31η Ιουλίου 2026.

Υπογραμμίζεται πως το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, να σημειωθεί πως επιδοτούνται αγορές καυσίμων που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 31η Μαρτίου 2026. Μόνο για τα καυσόξυλα και το πέλετ, οι δικαιούχοι μπορούν να επιδοτηθούν για αγορές που έγιναν ήδη από την 1η Ιουνίου 2025.