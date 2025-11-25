Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τις προσδοκίες για τα επιτόκια

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (24/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι αναπτερωμένες προσδοκίες περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον Δεκέμβριο, μετρίασαν τις ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 202,86 μονάδων (+0,44%), στις 46.448,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 598,92 μονάδων (+2,69%), στις 22.872 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 102,13 μονάδων (+1,55%), στις 6.705,12 μονάδες.