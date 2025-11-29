Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

Νέο πρόγραμμα έχει στα σκαριά η κυβέρνηση που αφορά την ανακαίνιση παλαιών και κλειστών διαμερισμάτων. Το νέο πρόγραμμα θα προβλέπει άμεση επιχορήγηση έως και 80% που υπό προϋποθέσεις θα φτάνει έως και το 90%.

Στόχος της δράσης είναι τα κλειστά ακίνητα να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν είτε να ενοικιαστούν για τουλάχιστον πέντε έτη.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2026 με στόχο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 750.000 κλειστά ακίνητα. Αρχικά θα ωφεληθούν 20.000 ιδιοκτήτες, ενώ σημειώνεται ότι για πρώτη φορά δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν τόσο κλειστά όσο και ανοιχτά, ιδιοκατοικούμενα ακίνητα ενώ παράλληλα τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι πιο διευρυμένα από προηγούμενα προγράμματα.

Αντίστοιχα, για τα ανοιχτά ακίνητα το πρόγραμμα επιδιώκει τη συνολική αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος, με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν να τα κατοικούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά το πέρας των εργασιών.

Το πρόγραμμα καλύπτει κυρίως εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, όπως νέα κουφώματα, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ηλιακός θερμοσίφωνας, μόνωση ταράτσας ή τοποθέτηση τέντας. Σημειώνεται ότι η επιδότηση καλύπτει και εργασίες όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πλακάκια, δάπεδα, μπάνιο ή κουζίνα.

Οι δαπάνες ανακαίνισης θα αποτελούν το 60%–80% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις το 20%–40%.

Η επιχορήγηση αυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και επιπλέον 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με ΑμεΑ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό μέχρι το 90%.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα θα είναι όσοι έχουν ακίνητα με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 και επιφάνεια έως 120 τ.μ.

Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, έως 300 ευρώ/τ.μ., και μπορεί να φτάσει το μέγιστο ποσό των 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες, ενώ κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Προγράμματα για ΟΤΑ

Παράλληλα με την επιδότηση ανακαινίσεων για ιδιώτες, εξετάζεται η επέκταση της δράσης και προς τους ΟΤΑ, με στόχο την ανακαίνιση δημοτικών και περιφερειακών ακινήτων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγασης δημοσίων υπαλλήλων, όπως εκπαιδευτικών, γιατρών, αστυνομικών και πυροσβεστών, σε περιοχές όπου τα ενοίκια παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά.

Τα ακίνητα που θα ανακαινίζονται θα εκμισθώνονται για μακρύ χρονικό διάστημα στους δήμους και τις τοπικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαθέτουν σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε περιοχές με έντονο στεγαστικό έλλειμμα. Η δράση αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς το στεγαστικό θέμα έχει πλέον αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως κρίσιμη κοινωνική πρόκληση, ιδίως για την Ελλάδα όπου η μακρά οικονομική κρίση περιόρισε τα εισοδήματα και «πάγωσε» την οικοδομική δραστηριότητα.

