Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Ποια ημέρα ξεκινάει - Ποιες ώρες θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών πρότεινε να ξεκινήσει η εφαρμογή του εορταστικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, για την περίοδο των Χριστουγέννων 2025. Το ωράριο είναι ενδεικτικό και δεν είναι υποχρεωτικό.

Κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00 - 21:00 και Κυριακή 11:00 - 20:00).

Δείτε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών: